Thị Trường Bất Động Sản Năm 2025: Hai Phân Khúc “Nóng Hổi” Cho Các Nhà Đầu Tư

Dù tình hình suy thoái kinh tế vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực, nhưng theo nhận định của những chuyên gia bất động sản hàng đầu, 2025 sẽ là một năm thích hợp để các nhà đầu tư tích lũy tài sản, chuẩn bị cho đợt “sóng mới.”

Năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua giai đoạn phục hồi và tăng trưởng tích cực sau những khó khăn trước đó. Sự ổn định của nền kinh tế cùng với việc ban hành các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển.

Cụ thể, trong năm 2024, thị trường ghi nhận gần 81.000 sản phẩm bất động sản được chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, có 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023. Hơn nữa, Mức độ quan tâm đến đất nền trong quý III/2024 tăng 49% so với cùng kỳ năm 2023; nhà riêng tăng 25%; chung cư tăng 24%; biệt thự tăng 22%.

Năm 2024, bất động sản phục hồi nhanh, mở ra cơ hội đầu tư cho các cá nhân trong năm 2025.

Có thể thấy, 2024 đang tạo nên bước chạy đà hoàn hảo để các nhà đầu tư mới chi “mạnh tay” hơn trong năm 2025. Bởi lẽ, theo nhận định của nhiều chuyên gia, giá bất động sản tới đây sẽ có xu hướng điều chỉnh hợp lý hơn sau mức tăng mạnh trong năm 2024, giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc phân phối dòng tiền.

Thị Trường Bất Động Sản 2025 Là Cơ Hội Để Đầu Tư

Với nhiều yếu tố hỗ trợ từ chính sách, kinh tế và nhu cầu thị trường, 2025 được xem là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư tập trung mạnh vào bất động sản. Hơn thế, việc phân cấp quản lý, trao quyền cho UBND các tỉnh trong phê duyệt và triển khai dự án là bước đi quan trọng giảm bớt những thủ tục hành chính, từ đó đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị.

Bước sang năm 2025, các dự án bất động sản sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng.

Theo ông Đinh Sơn Thủy – Chủ tịch HĐQT Pronova Group, 2025 sẽ là năm tiền đề cho nền kinh tế của Việt Nam và Thế giới. Dĩ nhiên, thị trường bất động sản cũng sẽ đi song song với nền kinh tế. Chính vì thế, năm nay sẽ mở ra cơ hội để ngành bất động sản có bước đột phá, nhưng chỉ giữ ở mức tăng trưởng nhẹ.

Ông Đinh Sơn Thủy – Chủ tịch HĐQT Pronova Group.

Với hơn 16 năm công tác ngành Quản lý đất đai trong nhà nước, ông Đinh Sơn Thủy hiểu rõ những lợi thế của ngành bất động sản năm 2025, nhất là khi các luật mới như Luật Đất đai, Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản đi vào hoạt động. “Những đổi mới từ các chính sách mới của Nhà nước như đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch trong định giá đất, cho phép doanh nghiệp đầu tư đất trồng lúa,… giúp người kinh doanh bất động sản dễ dàng hơn khi dự toán chi phí, giảm thiểu rủi ro tài chính cũng như mạnh dạn rót vốn cho những dự án tiềm năng”, ông Thủy cho biết thêm.

Hai Phân Khúc “Nóng Hổi” Cho Các Nhà Đầu Tư Trong Năm 2025

Dù được nhận định là thời điểm vàng để đầu tư bất động sản, nhưng việc hướng tới phân khúc nào vẫn còn là câu hỏi rất lớn với các cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài vấn đề về kinh tế, thì các yếu tố thúc đẩy thị trường từ các dự án của Chính phủ vẫn đóng một vai trò quan trọng quyết định tới khả năng sinh lời cho nguồn vốn đầu tư.

Đánh giá về những phân khúc được cho là phù hợp với các nhà đầu tư, ông Đinh Sơn Thủy chia sẻ: “Tùy thuộc vào tài chính mà khẩu vị đầu tư bất động sản của mỗi cá nhân sẽ khác nhau. Thông thường, những nhà đầu tư mới vào sẽ chọn hình thức đất nền, bởi đây là kênh đầu tư an toàn, chỉ tăng trưởng chứ không mất giá. Tuy nhiên, nếu chọn sai khu vực, đất nền sẽ khó có thể tạo ra dòng tiền bền vững. Ngược lại, các dự án như chung cư, biệt thực, đất công nghiệp,…. thường sẽ có tốc độ sinh lời nhanh và lớn hơn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro vì nguồn vốn bỏ ra thường rất lớn. Chính vì thế, các dự án thường là mục tiêu của những nhà đầu tư mạnh về vấn đề tài chính”.

Nếu đất nền là lựa chọn thích hợp cho những nhà đầu tư mới, thì bất động sản công nghiệp 2025 dự kiến sẽ là mỏ vàng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Với sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc và các chính sách thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp và kho xưởng dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2025. Cùng với đó, Việt Nam dự kiến bổ sung khoảng 15.200 ha đất công nghiệp và 6 triệu m² kho xưởng trong giai đoạn 2024-2027.

Dĩ nhiên, lợi thế lớn cũng sẽ đi kèm với nhiều rủi ro và thách thức. Thay đổi quy hoạch, giới hạn thời gian sử dụng đất, mức cạnh tranh cao,… sẽ là những thách thức mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi hướng tới phân khúc này. Chính vì thế, để nắm bắt được cơ hội đầu tư chính xác, bạn cần có những bước xác minh, kiểm tra quy hoạch, pháp lý rõ ràng, đồng thời dựa vào nhu cầu thị trường để đưa ra quyết định chính xác nhất.

Tóm lại, thị trường bất động sản 2025 đang có những dấu hiệu phục hồi và phát triển tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải xác định rõ mục tiêu, nguồn vốn của mình, cũng như nghiên cứu kỹ các vấn đề về quy hoạch, pháp lý, vị trí chiến lược,…. để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro ở mức tối thiểu.

Về Pronova Group:

Nhờ nền tảng kinh nghiệm suốt 16 năm đầu tư bất động sản vùng ven, ông Đinh Sơn Thủy chỉ mất 5 năm (2020 – 2025) để đưa Pronova Group từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Thành công với hàng ngàn dự án lớn nhỏ, Pronova Group giờ đây đã có tới 21 chi nhánh trên khắp cả nước, với quy mô đạt tới 28.000 nhân sự. Thậm chí, cuối năm 2023, ông còn thành lập nên Công ty Proland – Học viện đào tạo đầu tư bất động sản hàng đầu trong khu vực. Cho đến nay, số lượng học viên theo ông đã lên tới hơn 15.000 người.

Hải Yến

————–