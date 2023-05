Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC, ông Don Peebles, Giám đốc điều hành tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản Peebles Corp, dự báo: “New York sẽ phục hồi trở lại nhưng sẽ trở thành một thị trường rất khác hiện tại, với mức giá phải chăng hơn nhiều. Tôi cho rằng New York sẽ mất khoảng 1 thập kỷ, thậm chí lâu hơn để hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này."

Theo chuyên gia này, thị trường New York sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước, đặc biệt là những khó khăn trong việc thu hút và duy trì sự gia tăng số lượng cư dân và doanh nghiệp mới. New York cũng phải cạnh tranh với các thành phố khác của Mỹ, nhất là những nơi có thế mạnh về môi trường thuế thân thiện hơn với doanh nghiệp như South Florida, Nashville, Austin hay Dallas. Nếu không nâng cao khả năng cạnh tranh, những “lỗ hổng” của New York sẽ càng bị đào sâu và chặng đường phục hồi sẽ càng thêm kéo dài với nhiều trở ngại hơn.



