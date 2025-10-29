Thị Trường BĐS Nghỉ Dưỡng: Phục Hồi Nhưng Chưa Bứt Phá

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chứng kiến sự gia nhập của nhiều dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc đến Nam trong khoảng một tháng qua. Dù đã bước qua giai đoạn khó khăn, từng bước khởi sắc nhưng thị trường vẫn chưa thể lặp lại kịch bản sốt nóng của những năm 2018 đổ về trước. Ở giai đoạn hiện tại, dòng vốn đang dần quay lại nhưng theo hướng chọn lọc và thận trọng.

Hàng Loạt Dự Án Mới Gia Nhập Đường Đua

Ở khu vực phía Nam, Lâm Đồng đón một dự án nghỉ dưỡng mới là Costamigo với quy mô 12,5 ha, nằm trên trục đường DT719, phường Tiến Thành. Dự án cung cấp 96 biệt thự nghỉ dưỡng, 600 căn condotel và 30 căn shoptel, được phát triển theo mô hình “Home Resort” kết hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm. Được biết, sau khi hoàn thiện phân khu biệt thự, chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Biển Quê Hương và đơn vị phát triển Eras Land đang đẩy nhanh tiến độ khởi công phân khu condotel.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng liên tiếp đón các dự án mới thời gian gần đây. Ảnh: Dân Việt

Tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận một dự án nghỉ dưỡng mới được giới thiệu trên thị trường là Q1 Tower Quy Nhơn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5.000m2. Dự án là tòa tháp cao 39 tầng, có 3 tầng hầm, cung cấp cho thị trường hơn 800 căn hộ du lịch cùng tổ hợp thương mại hướng biển quy mô lớn. Các căn hộ được phát triển chủ đạo với dòng căn studio, căn 1 phòng ngủ và căn 2 phòng ngủ, diện tích dao động từ 36-78m2. Dự án tọa lạc tại số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam do chủ đầu tư Phát Đạt phát triển.

Ở phía Bắc, thị trường Thái Nguyên – vốn không được xem là “điểm nóng” nghỉ dưỡng cũng ghi dấu với Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc của chủ đầu tư Flamingo Holding Group. Dự án nằm bên Hồ Núi Cốc, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Trên quỹ đất hơn 61 ha, Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc gồm 108 căn biệt thự đơn lập, có diện tích từ 800 – 1.000 m2, chia thành ba “đảo chủ đề” là: The Sun (khám phá – sinh thái), The Eclipse (trị liệu – tái tạo) và The Moon (nghệ thuật – cảm xúc). Hiện dự án đang trong giai đoạn nhận booking, chưa có giá chính thức.

Cùng thời điểm, tại Quảng Ninh, Aria Bay – tháp đôi thuộc tổ hợp Marina Bayfront District do BIM Land phát triển tiếp tục mở rộng quỹ sản phẩm hạng sang ven biển. Dự án cung cấp hơn 2.300 căn hộ hướng vịnh, 65% trong số đó là căn studio; phần còn lại là các căn hộ 1–3 phòng ngủ cùng khối thương mại tầng đế. Điểm nhấn đặc biệt là bộ sưu tập 8 sky villa giới hạn, diện tích hơn 300m2, mỗi căn sở hữu hồ bơi vô cực riêng – hướng đến nhóm khách hàng siêu cao cấp.

Thị Trường Hồi Phục Nhưng Còn Nhiều Lực Cản

Nguyên nhân chính đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi niềm tin thị trường chưa hoàn toàn khôi phục. Một lượng lớn vốn vẫn “mắc kẹt” tại các dự án cũ, trong khi giá bán vẫn ở mức cao, rủi ro pháp lý và tiến độ chậm trễ vẫn tồn tại. Thay vì “xuống tiền ồ ạt”, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên dự án quy mô lớn, pháp lý minh bạch, tiện ích đầy đủ và chủ đầu tư có năng lực tài chính. Các sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe, tọa lạc tại vùng ven đô thị lớn đang được quan tâm đặc biệt.

Dù đang trên đà phục hồi nhưng thị trường nghỉ dưỡng vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định. Ảnh: Thời Báo Ngân Hàng

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, thị trường ghi nhận giá sơ cấp căn hộ nghỉ dưỡng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các dự án thấp tầng gần như đi ngang. Một số dự án mở bán giai đoạn mới ghi nhận mức tăng 15% nhưng vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ tốt nhờ vị trí đắc địa và pháp lý hoàn thiện. Giao dịch chủ yếu tập trung ở dự án mới hoặc sản phẩm hạng sang có pháp lý lâu dài, thậm chí xuất hiện giao dịch trăm tỷ đồng ở các sản phẩm giới hạn.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào – đặc biệt là giá đất và chi phí tài chính trong thời gian “đóng băng” – khiến chủ đầu tư khó giảm giá. Việc tái khởi động dự án buộc họ phải điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận, dù điều này làm tăng rủi ro thanh khoản. Hoạt động mua bán có cải thiện nhưng vẫn mang tính chọn lọc, chủ yếu tập trung tại các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay Bình Thuận.

Cũng theo ông Đính, để hỗ trợ người mua, nhiều chủ đầu tư tung chính sách ưu đãi mạnh tay – giảm giá trực tiếp 5–10%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12–24 tháng, tặng gói nội thất cao cấp… Song hiệu quả thực tế vẫn hạn chế. Người mua quan tâm nhiều hơn đến tính pháp lý, tiến độ thực tế và năng lực vận hành, thay vì các ưu đãi ngắn hạn.

“Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang chuyển từ “chạy theo số lượng” sang “chú trọng chất lượng và trải nghiệm”. Sự ra đời của loạt dự án cao cấp cùng dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thấy hướng đi mới – bền vững hơn, nhưng cũng đòi hỏi sự minh bạch, chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn từ các chủ đầu tư để khôi phục niềm tin và kích hoạt lại làn sóng đầu tư nghỉ dưỡng”, ông Đính nhấn mạnh.

Xem thêm:

mua bán nhà đất uy tín nhanh và tiện lợi trên batdongsan.com.vn Trên Batdongsan.com.vn, không chỉ người mua mà người bán cũng được hỗ trợ tối ưu. Các thao tác đăng tin mua bán nhà đất được thực hiện dễ dàng và tiện lợi, giúp tiếp cận được với một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Xem ngay

———

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 13:00 29/10/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/thi-truong-bat-dong-san-nghi-duong-phuc-hoi-nhung-chua-but-pha-73477.html

———–