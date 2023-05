Thị Trường Bất Động Sản Nhà Bè Còn Nhiều Tiềm Năng Tăng Trưởng

Nhà Bè là điểm cuối khu Nam Sài Gòn, cách khá xa trung tâm TP.HCM. Nơi đây còn ít tiện ích, phát triển không đều giữa các khu vực, đường sá nhiều container, xe tải với mật độ khá dày. Huyện Nhà Bè còn nhiều quỹ đất trống để phát triển các dự án bất động sản với mức giá mềm hơn hẳn so với các quận trung tâm nội đô.

Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu thị trường bất động sản huyện Nhà Bè , những biến động đáng chú ý trên thị trường mua bán, cho thuê và những khuyến nghị dành cho người mua, nhà đầu tư địa ốc khu vực này.

1. Thông Tin Tổng Quan Huyện Nhà Bè

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi video về thị trường bất động sản Nhà Bè, TP.HCM thuộc chương trình Đánh giá khu vực do Batdongsan.com.vn thực hiện.

Phần 1: Thông tin tổng quan, đặc điểm thị trường bất động sản huyện Nhà Bè

Địa Lý, Dân Cư

Về vị trí địa lý, huyện Nhà Bè nằm ở phía Đông Nam TP.HCM, cách trung tâm TP khoảng 12km. Phạm vi ranh giới cụ thể của huyện Nhà Bè như sau:

Phía Đông giáp huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) qua sông Nhà Bè và huyện Cần Giờ qua sông Soài Rạp;

Phía Tây giáp huyện Bình Chánh;

Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và huyện Cần Giờ;

Phía Bắc giáp Quận 7, TP.HCM.

Từ huyện Nhà Bè có thể rẽ nhiều hướng để đi đến khu vực trung tâm TP.HCM qua Quận 7 và các tỉnh liền kề như Long An, Đồng Nai. Nhà Bè nằm án ngữ trên đoạn đường thủy từ Biển Đông vào nội thành TP.HCM, tiếp giáp với rừng Sác. Kênh Cây Khô ở phía Tây của huyện nằm trên tuyến đường thủy từ Đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM. Hệ thống sông ngòi chằng chịt thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới giao thông đường thủy, xây các cảng nước sâu tiếp nhận tàu có trọng tải lớn cập cảng.

Với địa thế gần cửa sông, tiếp giáp với biển nên khá khan hiếm nước ngọt nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt cho trồng trọt. Cùng với đó, tình trạng sạt lở gây khó khăn cho sinh hoạt và kinh tế của người dân nơi đây.

Quỹ đất rộng, còn nhiều khu vực chưa được khai thác là một trong những yếu tố tiềm năng để phát triển thị trường bất động sản huyện Nhà Bè.

Cư dân huyện Nhà Bè chủ yếu tập trung ở các khu vực sau:

Dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, gần ngã tư Nguyễn Văn Linh tập trung nhiều dự án chung cư, biệt thự, khu Làng Đại học, khu biệt thự Kim Long, Ngân Long, Phú Hoàng Anh,…

Dọc theo đường Lê Văn Lương có ít dự án, chủ yếu vẫn là nhà riêng lẻ của dân.

Dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát tới phà Bình Khánh là khu dân cư lâu đời, nhà riêng lẻ

Dọc theo đường Nguyễn Văn Tạo là nhà riêng lẻ, tập trung thành từng cụm quanh khu công nghiệp Hiệp Phước, Long Hậu.

Dọc theo đường Nguyễn Bình chủ yếu là nhà lẻ riêng lẻ, tập trung quanh khu UBND huyện Nhà Bè.

Một số thông tin tổng quan về địa lý, dân cư huyện Nhà Bè:

Diện tích 100,43km2 Dân số 206.837 người (2019) Mật độ dân số 2.060 người/km2 Đơn vị hành chính 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Nhà Bè và 6 xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phú Xuân (huyện lỵ), Phước Kiển, Phước Lộc.

Huyện Nhà Bè có diện tích tự nhiên rộng thứ 5 TP.HCM sau Cần Giờ (704,45km2), Củ Chi (434,77km2), Hóc Môn (109,17km2), Quận 12 (52,74km2). Theo số liệu năm 2019, mật độ dân số Nhà Bè thấp so với các quận, huyện khác của TP.HCM, nhất là các quận, huyện giáp ranh như Quận 7 (10.091 người/km2), Bình Chánh (2.793 người/km2).

Theo quy hoạch chung TP.HCM, huyện Nhà Bè được xác định phát triển theo hướng cả nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Tại Nhà Bè chỉ có làng đại học Nhà Bè tại xã Phước Kiển và trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao.

Quy Hoạch – Hạ Tầng

Quy hoạch tại huyện Nhà Bè chủ yếu liên quan đến hệ thống giao thông gồm các trục đường hướng tâm đối ngoại, hình thành các đường vành đai, hệ thống cầu, sông lớn nối với các điểm giao thông của các tỉnh thành lân cận và metro nội đô. Cụ thể, quy hoạch hệ thống giao thông tương lai của huyện như sau:

Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ gồm hai hầm ở mỗi chiều đường Nguyễn Văn Linh, mỗi hầm dài 456m, 3 làn xe, vận tốc 60 km/h; phía trên làm đảo tròn cùng các nhánh rẽ để giảm áp lực giao thông ở khu vực này, dự kiến năm 2023 hoàn thành.

Tuyến Metro số 4 kết nối huyện Nhà Bè với Quận 7, Quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp và Quận 12, tổng chiều dài 36,2km.

Mở rộng lên 6 làn xe tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh;

Cao tốc Bến Lức – Long Thành;

Mở rộng Quốc lộ 50 lên 6 làn xe và dự án đường song hành Quốc lộ 50;

Cầu Bình Khánh kết nối Quận 7, Nhà Bè và Cần Giờ với trung tâm TP và các khu vực lân cận, hình thành tuyến kết nối giao thông trực tiếp với khu vực biển phía Nam Sài Gòn.

Mở thêm 3 tuyến đường gồm đường nối Nguyễn Bình – Bến Tạm; đường Đào Tông Nguyên kéo dài và đường nối Nguyễn Bình – Khu dân cư Nhơn Đức.

Quy hoạch cụm cảng Hiệp Phước gồm khu công nghiệp (1.300 ha), khu đô thị (1.354 ha) và khu cảng (384,71 ha).

Hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện góp phần gia tăng giá trị của bất động sản Nhà Bè.

Quy hoạch quan trọng nhất của huyện Nhà Bè là quy hoạch lên quận đô thị vệ tinh của TP.HCM chậm nhất vào năm 2025. Tuy nhiên, mới đây, việc TP.HCM yêu cầu 5 huyện ngoại thành không xin chủ trương lên quận hoặc thành phố mà chờ sau khi đạt chuẩn thì TP.HCM mới quyết định mô hình phù hợp với từng địa phương cũng tác động nhất định tới thị trường địa ốc nơi đây, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Sở hữu nguồn lực dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi, Nhà Bè có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Nơi đây cũng thu hút đông đảo giới đầu tư bất động sản nhờ quỹ đất rộng và vị trí thuận lợi cho các dự án chung cư. Tuy cách xa trung tâm TP, còn nhiều hạn chế về mặt kinh tế, xã hội, nhưng đây là khu vực còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, hứa hẹn huyện sẽ còn được đầu tư, phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

2. Thông Tin Thị Trường Bất Động Sản huyện Nhà Bè

Tổng Quan Thị Trường Bất Động Sản Nhà Bè

Thị trường bất động sản huyện Nhà Bè hiện khá đa dạng, có cả chung cư, nhà phố và đất nền đủ mọi phân khúc và có nhiều hàng từ chủ đầu tư.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, nguồn cung dự án bất động sản Nhà Bè tính đến tháng 5/2023 có khoảng 73 dự án đã và đang được triển khai, con số này khá khiêm tốn so với các quận trung tâm như Quận 7 (199 dự án), Quận 9 (179 dự án), Quận 2 (161 dự án). Trong đó, có 21 dự án chung cư, 16 dự án khu đô thị mới, 4 khu phức hợp, còn lại là các dự án khác.

Thị trường bất động sản huyện Nhà Bè có thể chia thành các khu vực chính như sau:

Khu vực xã Phước Kiển

Xã Phước Kiển được đánh giá là có vị trí đẹp nhất tại huyện Nhà Bè khi liền kề với Quận 7. Nơi đây có các trục giao thông quan trọng như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng kết nối Nhà Bè với các quận huyện khác. Phước Kiển cũng được hưởng lợi từ dự án xây dựng nút giao Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều dự án bất động sản nhất so với các xã khác trong huyện với quỹ đất lớn, giá mềm. Phước Kiển cũng gần cụm cảng lớn nhất TP.HCM nằm dọc theo sông Soài Rạp gồm cảng container quốc tế SPCT, Tân cảng Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An và khu công nghiệp Hiệp Phước với lượng chuyên gia và lao động lớn.

Số liệu thống kê cho thấy, hơn 80% dự án của Nhà Bè tập trung tại xã Phước Kiển, đủ loại hình chung cư, nhà phố, biệt thự, tiêu biểu như đại dự án KĐT ZeitGeist, Sunrise Riverside của Novaland, Essensia Nam Sài Gòn, KĐT Celesta bao gồm Celesta Rise, Celesta Heights và Celesta Avenue, Lavida De Rio, Gia Long Riverside Nhà Bè, Goldora Plaza, Dragon Parc 2, Làng Đại học Nhà Bè, Khu đô thị mới Nhơn Đức – Phước Kiển, khu biệt thự Nine South. Toàn xã hiện có khoảng 15 dự án căn hộ chung cư, gồm cả những dự án mới mở bán và đã bàn giao của các chủ đầu tư lớn như Novaland, Keppel Land, Phú Long. Tuy cùng thuộc xã Phước Kiển nhưng giá bán các dự án chung cư có sự chênh lệch tương đối lớn, tùy thuộc vào vị trí, tên tuổi chủ đầu tư, thời điểm bàn giao,…

Khu vực xã Phú Xuân

Xã Phú Xuân giáp với thị trấn Nhà Bè, một phần nhỏ giáp với xã Phước Kiển. Thị trường bất động sản tại khu vực Phú Xuân nhìn chung không phát triển mạnh bằng khu Phước Kiển. Giá nhà liền thổ và chung cư nơi đây vẫn khá mềm, phù hợp với người mua nhà thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Các dự án nổi bật tại Phú Xuân gồm: Khu dân cư Phú Xuân, Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận, Blue Diamond Tower, Anh Tuấn Apartment, Nhà phố thương mại Phú Xuân 4, Khu dân cư Phú Xuân Cảng Sài Gòn, Khu dân cư Phú Xuân Vạn Hưng Phú, Khu dân cư Phú Xuân Hồng Lĩnh, Khu dân cư Phú Xuân Vạn Phát Hưng, Blue Star, Phú Gia Cotec,.. Chủ yếu là các dự án của CĐT địa phương.

Khu vực xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức giáp với huyện Bình Chánh. Thị trường bất động sản khu vực Nhơn Đức vẫn còn khá im ắng. Các dự án đầu tư còn ít, gồm: The Star Village, Nam Sài Gòn Riverside, Sky Symphony, Khu nhà ở 28 ha Nhơn Đức, Khu dân cư Bảo Long, Khu dân cư Nhơn Đức, Khu dân cư Nguyễn Bình. Chủ yếu là nhà phố và một số ít đất nền.

Khu vực cảng Hiệp Phước

Dự kiến, khu vực Hiệp Phước sẽ là nơi tập trung của 4 cảng lớn nhất Việt Nam, gồm: Cảng container quốc tế SPTC, Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An, tất cả đều nằm dọc theo sông Soài Rạp. Do đó, khu vực này đang được phát triển thành khu đô thị Hiệp Phước mới đa chức năng, gồm khu nhà ở, công trình công cộng, hệ thống công viên và cây xanh đô thị, công trình điểm nhấn, đường sắt đô thị, hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bến tàu khách…

Ngoài KĐT Hiệp Phước thì nhiều dự án bất động sản đã và đang được phát triển quanh khu vực này, từ dự án đất nền, KĐT cho đến căn hộ cao cấp. Theo đó, ở loại hình đất nền có dự án Hiệp Phước Harbour View 30,2 ha bao gồm 1.557 nhà phố vườn, liên kế vườn; dự án Zeitgeist Nhà Bè lân cận đó gần 350 ha gồm đất nền, shophouse, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập.

Biến Động Giá Bán Bất Động Sản Huyện Nhà Bè

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, từ năm 2018 – 2022, giá bán nhà đất huyện Nhà Bè nhìn chung đều tăng, cụ thể:

Giá chung cư từ mốc trung bình 26 triệu đồng/m2 lên 34 triệu đồng/m2, tăng trung bình 7,03%/năm.

Giá nhà riêng từ mốc trung bình 45 triệu đồng/m2 lên 80 triệu đồng/m2, tăng trung bình 15,5%/năm.

Giá nhà mặt phố từ mốc trung bình 50 triệu đồng/m2 lên 101 triệu đồng/m2, tăng trung bình 20,5%/năm.

Giá biệt thự từ mốc trung bình 61 triệu đồng/m2 lên 115 triệu đồng/m2, tăng trung bình 17,3 %/năm.

Giá đất từ mốc trung bình 16 triệu đồng/m2 lên 31 triệu đồng/m2, tăng trung bình 18,14 %/năm.

Như vậy trong 5 năm qua, giá bất động sản huyện Nhà Bè đã tăng trung bình 19,6%/năm, mức tăng khá khiêm tốn so với các quận trung tâm TP.HCM như Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 9… Trong đó, giá nhà mặt phố và giá đất có biên độ tăng giá mạnh nhất trong các loại hình nhà đất nêu trên.

Từ năm 2018 đến năm 2022, giá nhà đất huyện Nhà Bè có xu hướng gia tăng khá mạnh mẽ nhờ yếu tố quan trọng tác động là hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện. Cùng với đó, thông tin quy hoạch Nhà Bè lên quận chậm nhất vào năm 2025 đã tác động nhất định lên thị trường nhà đất Nhà Bè. Tuy giá chưa tăng đột biến nhưng giao dịch có xu hướng tăng lên, bởi giá bất động sản khu vực này còn mềm hơn so với khu Đông Sài Gòn, tạo điều kiện để ai cũng có thể sở hữu một sản phẩm vừa túi tiền.

Với loại hình chung cư, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm từ 2018 – 2022, giá chào bán căn hộ Nhà Bè có xu hướng tăng nhưng không quá nhanh, từ 26 triệu đồng/m2 năm 2018 lên 28 triệu đồng/m2 năm 2019, lên 32 triệu đồng/m2 năm 2020, lên 33 triệu đồng/m2 năm 2021, năm 2022 mức trung bình 34 triệu đồng/m2. Như vậy, trong vòng 5 năm gần đây, giá chung cư tại huyện Nhà Bè tăng trung bình 1,3 lần, tăng trung bình 7,03%/năm – mức tăng thấp so với các quận trung tâm TP.HCM.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, các dự án nổi bật nhất thị trường Nhà Bè là Celesta Heights Celesta Rise của Keppel Land và Essensia Nam Sài Gòn (Dragon Hill 3) của Phú Long. Đáng chú ý, dự án Grand Sentosa của Novaland tạo tiếng vang lớn trên thị trường Nhà Bè với giá cao kỷ lục 100 triệu đồng/m2 nhưng hiện đã tạm ngừng.

Mức giá chung cư thấp nhất theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn tháng 5/2023 là từ 16 – 20 triệu đồng/m2, ở chung cư Phú Mỹ Thuận (15 – 26 triệu đồng/m2), Phú Hoàng Anh (20 – 30 triệu đồng/m2), Orchid Park (24 – 29 triệu đồng/m2), Hoàng Anh Gia Lai 3 (24 – 28 triệu đồng/m2). Mức giá cao nhất là 52 – 68 triệu đồng/m2 tại dự án Celesta Heights và 55 – 63 triệu đồng/m2 tại Essensia Nam Sài Gòn.

Xét theo từng phường, từ năm 2020 – 2022 giá chung cư khu vực xã Phú Xuân tăng mạnh nhất, từ mức trung bình 20 triệu đồng/m2 lên 24 triệu đồng/m2, tăng 20%. Theo sau là khu vực Phước Kiển, tăng 15,6% từ mức 32 triệu đồng/m2 lên 37 triệu đồng/m2. Riêng khu vực thị trấn Nhà Bè giá giảm nhẹ 5%, từ 20 triệu đồng/m2, xuống 19 triệu đồng/m2 do nơi đây chủ yếu là chung cư đã bàn giao từ lâu, biên độ tăng giá kém hơn.

Nhìn chung, giá bán chung cư Nhà Bè hiện còn mềm so với mặt bằng giá chung cư TP.HCM và chỉ bằng một nửa, thậm chí là 1/3 so với nhiều dự án mới mở bán mới tại khu vực Quận 7 liền kề, đơn cử như The Antonia (trung bình 76 triệu đồng/m2), The Horizon Phú Mỹ Hưng (dự kiến 130 – 150 triệu đồng/m2). Chung cư Nhà Bè còn nhiều lựa chọn căn hộ giá khoảng 30 triệu đồng/m2, khoảng trên dưới 2 tỷ đồng/căn, mở ra nhiều cơ hội an cư cho người mua có tài chính khiêm tốn.

Với loại hình đất nền, nhà liền thổ, giá bán có xu hướng tăng dần đều trong 5 năm (2018 – 2022) nhờ thông tin quy hoạch Nhà Bè lên quận. Cụ thể, giá bán đất nền và nhà liền thổ tại Nhà Bè trong 5 năm như sau:

Giá bán nhà riêng: 45 – 52 – 60 – 67 – 80 triệu đồng/m2, tăng 1,7 lần.

Giá bán nhà mặt phố: 50 – 72 – 69 – 87 – 101 triệu đồng/m2, tăng 2,02 lần.

Giá bán biệt thự: 61 – 68 – 77 – 92 – 115 triệu đồng/m2, tăng 1,8 lần.

Giá bán đất dự án: 22 – 27 – 29 – 40 – 46 triệu đồng/m2, tăng 2,09.

Giá đất Nhà Bè: 16 – 20 – 22 – 27 – 31 triệu đồng/m2, tăng 1,9 lần.

Có thể thấy, giá bán nhà mặt phố và đất dự án tại huyện Nhà Bè có biên độ tăng giá mạnh nhất trong các loại hình bất động sản liền thổ nêu trên. Tuy nhiên, mức tăng này còn thấp so với nhà đất liền thổ tại các khu vực thuộc các quận trung tâm TP.HCM. Nhìn chung, giá bất động sản liền thổ Nhà Bè còn mềm, đồng nghĩa với dư địa tăng giá còn lớn trong tương lai, nhất là khi các dự án hạ tầng – giao thông lớn của khu Nam Sài Gòn hoàn thiện, vào hoạt động.

Ngay khi có thông tin được định hướng lên quận hồi đầu năm 2021, thị trường đất nền Nhà Bè đã có những biến động rõ rệt. Hồi tháng 3/2021, giá đất tăng ở biên độ phổ biến từ 3 – 20% so với hồi cuối năm 2020 bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp. Đà tăng tiếp tục trong quý 1/2022 nhưng từ quý 2/2022 trở đi, xu hướng giảm giá bán bắt đầu xuất hiện và mạnh dần vào nửa cuối năm.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy, Phước Kiển và Nhà Bè là 2 xã có giá đất nền dự án và đất riêng lẻ cao nhất tại huyện Nhà Bè năm 2022. Cụ thể, giá đất nền dự án tại xã Phước Kiển ghi nhận mức trung bình khoảng 63 triệu đồng/m2 phân khúc đất lẻ khoảng 51 triệu đồng/m2. Còn tại Nhà Bè, giá đất nền dự án trung bình 57 triệu đồng/m2, đất riêng lẻ 54 triệu đồng/m2.

Giá nhà riêng Nhà Bè tăng mạnh nhất tại khu vực xã Nhơn Đức, tăng 59,3% từ mức 32 triệu/m2 lên 51 triệu/m2, theo sau là khu vực xã Phú Xuân với mức tăng 39%, từ 64 triệu/m2 lên 89 triệu/m2.

Giá nhà mặt phố Nhà Bè tăng mạnh nhất tại khu vực xã Phú Xuân, tăng 50,7%, từ mức 67 triệu/m2 lên 101 triệu/m2, kế đến là khu vực xã Phước Kiển tăng 35,6%, từ 87 triệu/m2 lên 118 triệu/m2.

Giá biệt thự, liền kề Nhà Bè tăng mạnh nhất ở khu vực Thị trấn Nhà Bè, tăng 76,3%, từ mức 76 triệu/m2 lên 134 triệu/m2. Kế đến là khu vực xã Phước Kiển với mức tăng 48,1%, khu vực xã Phú Xuân tăng 40,8%.

Giá đất riêng lẻ, đất thổ cư tăng mạnh nhất tại khu vực xã Phước Kiển, tăng 104%, từ mức 25 triệu/m2 lên 51 triệu/m2, theo sau là thị trấn Nhà Bè, tăng 80%, từ 30 triệu/m2 lên 54 triệu/m2.

Giá đất dự án huyện Nhà Bè trong 3 năm 2020 – 2022 tăng mạnh ở các khu vực Phước Kiển, Phú Xuân, Nhơn Đức, Nhà Bè, Long Thới, Phước Lộc, Hiệp Phước, tăng trung bình gần 50%. Trong đó, khu vực xã Phước Kiển tăng mạnh nhất, tăng 61,5%, từ mức 39 triệu/m2 lên 63 triệu/m2, theo sau Phước Lộc tăng 50%, Phú Xuân 51,7%

Thời điểm cuối năm 2022, giá đất nền Nhà Bè có xu hướng giảm do thị trường chịu tác động bởi việc các ngân hàng tăng cường kiểm soát tín dụng. Thêm vào đó, hồi cuối tháng 11/2022, UBND TP.HCM đề nghị các huyện ngoại thành không xin chủ trương lên quận mà chờ sau khi đạt chuẩn mới quyết định mô hình phù hợp với từng địa phương. Điều này cũng tác động đáng kể đến tâm lý cả người mua và người bán trong bối cảnh thị trường thanh khoản kém.

Phần 2: Thị trường mua bán bất động sản huyện Nhà Bè

Thị Trường Bất Động Sản Cho Thuê Huyện Nhà Bè

Về thị trường nhà đất cho thuê Nhà Bè , nhìn chung, giá thuê nhà tại huyện Nhà Bè "mềm" hơn nhiều so với quận lân cận là Quận 7, nhất là phân khúc dành cho sinh viên, người lao động. Phân khúc bất động sản cho thuê còn phục vụ lượng công nhân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Về biến động giá thuê trong 5 năm trở lại theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy:

Giá thuê chung cư từ 2018 – 2022 ổn định ở mức trung bình từ 10 – 11 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ chung cao nhất Nhà Bè thuộc khu Phước Kiển, Nhơn Đức với mức giá dao động từ 10 – 12 triệu đồng/tháng. Khu Nhà Bè, Phú Xuân, Phước Lộc, giá thuê rẻ hơn nhiều, ở mức 5,0 – 5,5 triệu đồng/tháng.

Giá thuê căn hộ chung cư Nhà Bè hiện dao động ở mức từ 5 – 17 triệu/tháng tùy thuộc dự án, diện tích căn hộ, số phòng ngủ, mức độ đầu tư nội thất… Sinh viên, người mới đi làm, người thu nhập thấp có thể tìm thuê căn hộ giá khoảng 5 – 7 triệu đồng/tháng tại các dự án như Anh Tuấn Apartment, The Park Residence; căn hộ Hưng Phát Silver Star với căn 1- 2 phòng ngủ.

Trong khi đó, các căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất tại các dự án còn mới có giá thuê khoảng 15 – 17 triệu đồng/tháng, phù hợp với chuyên gia, doanh nhân, người có thu nhập tốt. Với mức giá này, có thể tìm thuê tại một số dự án như Sunrise Riverside, Saigon South Residence, Phú Hoàng Anh, Him Lam Riverside.

Giá thuê kho/xưởng tăng trong các năm 2018 – 2021, từ 92,9 – 120 triệu/tháng, tuy nhiên đến năm 2022 giảm xuống còn 60 triệu/tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giá thuê kho/xưởng Nhà Bè cao nhất tại khu Hiệp Phước, Long Thới với mức giá khoảng trên 100 triệu/tháng đến hơn 200 triệu/tháng. Khu Phước Kiển, thị trấn Nhà Bè giá thuê thấp hơn, tầm 20 -70 triệu/tháng.

Giá thuê nhà mặt phố có xu hướng giảm, từ 30 triệu/tháng năm 2018 xuống còn 22 triệu/tháng năm 2022. Giá thuê nhà mặt phố Nhà Bè cao nhất tại khu Hiệp Phước, thị trấn Nhà Bè và Phước Kiển, với mức giá dao động từ 12 – 55 triệu đồng/tháng. Khu Long Thới, Phước Lộc giá thuê rẻ tầm 4 – 12 triệu đồng/tháng..

Giá thuê nhà riêng biến động thăng trầm, từ 2018 đến 2019 tăng từ 20 triệu/tháng lên 25 triệu/tháng; giảm xuống 23 triệu/tháng năm 2020, xuống 21 triệu/tháng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid và còn 20 triệu/tháng năm 2022. Giá thuê nhà riêng cao nhất tại khu Phước Kiển, Long Thới và Nhà Bè, dao động từ 6 – 24 triệu đồng/tháng, giảm từ năm 2021 – 2022 do dịch Covid-19. Giá thuê thấp nhất tại khu Hiệp Phước, Nhơn Đức, dao động từ 3-10 triệu/tháng, xu hướng tăng từ năm 2021 – 2022 do dân lao động về các khu vực ngoại thành sau dịch Covid.

Giá thuê nhà trọ tương đối ổn định ở mức từ 3,0 – 3,3 triệu đồng/tháng. Giá thuê cao nhất tại khu Phước Kiển, Nhà Bè, Nhơn Đức; thấp nhất tại Hiệp Phước, Phước Lộc, Long Thới ở mức trung bình 1,2 – 1,7 triệu/tháng. Năm 2022 giá thuê nhỉnh hơn so với năm 2021 do công nhân, người lao động quay lại làm việc, sinh viên quay lại học tập… Đặc biệt, giá thuê phòng trọ, nhà trọ, ký túc xá, căn hộ ở ghép tại Nhà Bè vào loại siêu rẻ so với các quận trung tâm TP.HCM. Khảo sát dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn cho thấy, giá thuê dao động từ hơn 1 triệu đồng/tháng đến trên dưới 5 triệu đồng/tháng.

Phần 3: Thị trường bất động sản cho thuê tại huyện Nhà Bè

3. Lời Khuyên Dành Cho Người Mua Và Nhà Đầu Tư BĐS Nhà Bè

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn đưa ra những khuyến nghị dành cho người mua, nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này.

Với người mua nhà để ở, Nhà Bè được đánh giá là lựa chọn an cư phù hợp với mức giá mềm và môi trường nhiều mảng xanh.

Nhà Bè nằm liền kề Quận 7 nhưng giá bán chung cư khu vực này chỉ bằng 1/2 so với Quận 7. Thế nên, bạn có thể lựa chọn mua chung cư Nhà Bè để an cư hoặc mua ở rồi vài năm bán chuyển nhượng lại sau khi các quy hoạch giao thông dần hoàn thiện.

Nếu bạn muốn có không gian rộng rãi hơn và ở trong một khu đô thị thì có thể chọn mua nhà phố, nhà riêng. Lưu ý là, dù bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm hay các tỉnh thành lân cận như Long An, Đồng Nai thông qua các trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương… nhưng khoảng cách di chuyển vẫn khá xa, không nhiều tiện ích, kẹt xe nhiều ở các trục nguyễn hữu thọ, nguyễn văn linh và đôi khi có triều cường.

Nếu sở hữu tài chính mạnh và không cần ở liền, bạn có thể lựa chọn các dự án căn hộ như Celesta Heights, Celesta Rise, Essensia Nam Sài Gòn, giá dao động từ 55 – 68 triệu đồng/m2. Ưu điểm của các dự án sơ cấp là người mua có thể được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính khi vay mua nhà, tiến độ thanh toán giãn cách, đỡ áp lực về dòng tiền.

Với nhà đầu tư, có thể lựa chọn các loại hình nhà phố, biệt thự, đất nền được quy hoạch trong các dự án khu đô thị lớn, đang trong quá trình triển khai. Những dự án này thường nằm gần những vị trí đường giao thông lớn hoặc gần cảng Hiệp Phước.

Với nhà đầu tư đất thổ cư riêng lẻ, đất nền dự án, có thể tìm đến những nơi có mặt bằng giá rẻ, quỹ đất lớn như khu vực Hiệp Phước, Phước Lộc. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ pháp lý, quy hoạch tại vị trí đất để tránh rủi ro. Các dự án khu đô thị lớn như Hiệp Phước, Zeigiest Nhà Bè là một nguồn hàng sơ cấp cho nhà đầu tư.

Nếu muốn đầu tư cho thuê, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh có thể cân nhắc đầu tư căn hộ, nhà riêng, nhà phố cho thuê làm văn phòng, mặt bằng kinh doanh, căn hộ dịch vụ, phòng trọ hoặc đầu tư chuyển nhượng tại các dự án khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển hoặc đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức.

Do nhu cầu của khách thuê căn hộ, nhà riêng ở đây chủ yếu tập trung vào phân khúc bình dân nên gia chủ có thể không cần quá đầu tư vào nội thất, trang thiết bị để tránh việc phải đẩy giá thuê lên cao, khó tìm được khách thuê, tỷ lệ lấp đầy kém.

Tuy còn nhiều tiềm năng tăng giá nhưng chúng tôi khuyến nghị người mua bất động sản Nhà Bè nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, quy hoạch trước khi xuống tiền để tránh rủi ro mua phải đất dính quy hoạch, dự án.

Đặc biệt, cần lưu ý đến pháp lý của bất động sản muốn mua. Nếu mua nhà đất thuộc dự án, nên tìm hiểu xem chủ đầu tư có uy tín không, lịch sử ra sổ tại các dự án trước thế nào, có đáng để cân nhắc. Nếu mua nhà, đất riêng lẻ, bạn nên yêu cầu chủ chuyển nhượng thông tin rõ ràng về sổ hồng, sổ đỏ. Cùng với đó, cũng nên lựa chọn các sàn, đơn vị môi giới uy tín để giao dịch, tránh “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Phần 4: Lời khuyên của chuyên gia Batdongsan.com.vn

Vừa rồi chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Nhà Bè. Với những khảo sát, đánh giá của Batdongsan.com.vn, chúng tôi hy vọng bạn đã có thêm một nguồn tham khảo tin cậy để lựa chọn phương án đầu tư hoặc an cư tại Nhà Bè phù hợp nhất với nhu cầu, tiềm lực tài chính của mình.

Lam Giang

Xem thêm: