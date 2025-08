Thị Trường Bất Động Sản Nhà Ở Tăng Trưởng Cục Bộ

Tại hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam: Sẵn sàng bước vào kỉ nguyên mới” do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức, bất động sản nhà ở Việt Nam được giới chuyên gia nhận định là đã có quá trình phát triển mang tính chất cục bộ. Tại các đô thị lớn, bất động sản nhà ở với loại hình chủ đạo là căn hộ chung cư sẽ tiếp tục ghi nhận đà tăng giá trong năm 2025.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam ( Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ) nhận định, thị trường bất động sản nhà ở đang mang tính chất cục bộ. So với các năm trước đó, nguồn cung của thị trường có sự cải thiện tích cực qua từng quý trong năm 2024 nhưng nhìn chung này vẫn yếu. Cụ thể, bà Miền cho biết, số lượng sản phẩm chào bán mới trong quý 4/2024 là 28 nghìn sản phẩm, gấp 2 lần so với quý trước và gấp 4 lần cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tổng số sản phẩm chào bán năm 2024 là 81 nghìn sản phẩm, tăng 50% so với năm 2023 nhưng mới chỉ bằng khoảng 7% so với năm 2018 – năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19.