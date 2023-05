Thị Trường Bất Động Sản Quận 1: Đất Chật, Người Đông Nhưng Giá Đắt Đỏ Nhất TP.HCM

Sở hữu vị trí trung tâm, bộ mặt đại diện của TP.HCM hoa lệ, Quận 1 được biết đến là thị trường bất động sản cực kỳ đắt đỏ nhưng luôn được săn đón bởi sự khan hiếm và giàu tiềm năng. Hãy cùng tìm hiểu về thị trường bất động sản Quận 1, những biến động đáng chú ý trên thị trường mua bán, cho thuê và những khuyến nghị của chuyên gia Batdongsan.com.vn dành cho người mua và nhà đầu tư nhà đất Quận 1 nhé!

Quận 1 nằm ở trung tâm TP.HCM, sở hữu lợi thế vị trí đắc địa và hệ thống giao thông rất phát triển, gồm nhiều cây cầu lớn, một đoạn của Đại lộ Đông Tây và hầm Thủ Thiêm, giúp kết nối dễ dàng với các quận lân cận và đô thị vệ tinh. Cụ thể, Quận 1 tiếp giáp các quận sau:

Có thể thấy Quận 1 được bao quanh bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch, mang đến nhiều thuận lợi trong lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, bất động sản Quận 1 cũng được hưởng lợi thế view sông thoáng mát, là một trong những yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị cho nhà đất ở đây.

Một số thông tin tổng quan khác về địa lý, dân cư Quận 1:

Xét về diện tích tự nhiên, Quận 1 xếp thứ 9 trên tổng số 22 quận, huyện và thành phố trực thuộc của TP.HCM. Nếu so sánh với Quận 2, Quận 1 có diện tích chỉ bằng 1/7 nhưng mật độ dân số cao hơn gấp 6 lần. Quận 1 cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính đầu não của TP.HCM cũng như cả nước, gồm hơn 100 cơ quan, ban ngành trực thuộc thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn.

Theo định hướng phát triển không gian Quận 1 giai đoạn 2021-2030, Quận 1 được xác định là khu vực tập trung nhiều công trình nhà cao tầng mang tính chất bộ mặt đô thị của TP.HCM cũng như cả nước.

Các khu chức năng chính của Quận 1 được quy hoạch như sau:

– Khu trung tâm thương mại – dịch vụ và trung tâm tài chính – giao dịch quốc tế: tập trung tại khu vực đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thái Học chủ yếu dọc theo các trục đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Hàm Nghi – Đồng Khởi.

– Khu trung tâm hành chính – công trình công cộng cấp thành phố và quận: Tập trung ở khu vực từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Điện Biên Phủ. Các cơ quan, lãnh sự quán của nước ngoài chủ yếu đóng tại đường Lê Duẩn.

– Các khu dân cư: gồm 3 phân khu chính. Khu 1gồm các phường Tân Định, Đa Kao; Khu 2 gồm các phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Cầu Kho; Khu 3 gồm các phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh.

Cụ thể, các tòa nhà văn phòng cao tầng và chung cư, biệt thự hạng sang được quy hoạch tập trung quanh các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo. Khu vực khu dân cư thấp tầng được quy hoạch ở phía Nam và phía Tây Bắc Quận 1. Quận 1 cũng tập trung quy hoạch và giải tỏa các khu nhà ổ chuột ven kênh rạch trong dự án chỉnh trang đô thị của thành phố.

Quận 1 được chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ các hệ thống hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước,… từ rất sớm nên đến nay đã đạt mức độ hoàn thiện cao nhất thành phố. Trên địa bàn quận hiện đang tiếp tục triển khai một số dự án, quy hoạch hạ tầng – giao thông quan trọng, gồm:

– Các tuyến Metro, gồm: Tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên); Tuyến 3A (Bến Thành – Tân Kiên) và Tuyến 3B (Ngã 6 Cộng Hòa – Hiệp Bình Phước). Đáng chú ý, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

– Cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2): nối Quận 1 với TP. Thủ Đức, đã hoàn thành vào tháng 4/2022. Là một trong những công trình biểu tượng mới của thành phố, cầu Ba Son đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối KĐT mới Thủ Thiêm với trung tâm TPHCM, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và đường hầm vượt sông Sài Gòn.

– Đường Song hành Võ Văn Kiệt: Tuyến đường dài 615m, rộng 7m, đi dưới cầu Calmette bên bờ kênh Tàu Hủ kết nối đường Nguyễn Thái Học đến Pasteur. Tuyến đường này được triển khai nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, mất an toàn tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con, nơi có lưu lượng xe lớn vào trung tâm thành phố.

– Hầm Thủ Thiêm: Với chiều dài gần 1.500m, hầm Thủ Thiêm nối Quận 1 với bán đảo Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), là hạng mục quan trọng nhất của dự án đại lộ Đông Tây. Đây cũng là hầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam, được hoàn thành vào năm 2011, hiện thực hóa giấc mơ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn, tạo tiền đề cho sự phát triển của khu vực.

– Cầu Nguyễn Khoái: Là cây cầu thứ 2 bắc qua Kênh Tẻ, kết nối Quận 7, Quận 4 với Quận 1. Cầu Nguyễn Khoái hiện đang trong giai đoạn khảo sát để chuẩn bị thi công.

Quận 1 từ lâu đã nổi tiếng bởi sự sầm uất, xa hoa, với những đại lộ rộng thênh thang, những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn bên sông Sài Gòn, những điểm du lịch, khu mua sắm, giải trí nhộn nhịp. Bất động sản ở Quận 1 cũng nổi bật nhất là phân khúc cao cấp và hạng sang, được coi là sự bảo chứng cho sự giàu có, năng lực tài chính của chủ sở hữu. Với đặc thù đất chật, người đông, lại nằm ngay vị trí trung tâm đầu não của TP.HCM nên thị trường bất động sản Quận 1 chủ yếu là nhà cao tầng, thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, chú trọng sự riêng tư, đặc quyền và phong cách sống.

Về nguồn cung dự án bất động sản Quận 1, theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tính đến đầu năm 2023, Quận 1 có 23 tòa chung cư, 11 khu phức hợp căn hộ và thương mại, 27 tòa nhà văn phòng và 2 trung tâm thương mại. Các dự án cao tầng tại Quận 1 đa só là các tòa cao ốc văn phòng cho thuê, có thể kết hợp với khu thương mại-dịch vụ. Do chủ trương hạn chế công trình cao tầng trong khu vực trung tâm thành phố nên những năm gần đây, có rất ít dự án nhà cao tầng mới được triển khai tại Quận 1.

Về loại hình nhà phố, nhà mặt tiền, số lượng tin đăng bán trên Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 4/2023 lên tới hơn 1000 tin, cao hơn 2 quận liền kề là Quận 3 (khoảng 700 tin) và Quận 4 (khoảng 100 tin). Điều này cho thấy nguồn cung loại hình này tại Quận 1 khá dồi dào, giá cao, người mua chủ yếu là dùng để kinh doanh hoặc cho thuê lại. Về loại hình biệt thự thì lại càng khan hiếm hơn nữa, nguồn cung chủ yếu đến từ biệt thự trong khu Vinhomes Golden River Ba Son.

Các loại hình BĐS khác như đất nền, nhà xưởng không phổ biến tại thị trường Quận 1.

Do ảnh hưởng của thiếu hụt nguồn cung mới nên loại hình biệt thự và chung cư ghi nhận tốc độ tăng giá nhanh nhất. Giá bán biệt thự Quận 1 năm 2018 trung bình là 341 triệu/m2, đến năm 2022 đã tăng lên hơn 2 lần, trung bình 698 triệu/m2. Trong khi đó, giá bán chung cư Quận 1 trung bình tăng từ mức 87 triệu/m2 lên 150 triệu/m2, mức tăng 72,4%. Các loại hình BĐS khác ghi nhận tốc độ tăng chậm hơn: nhà phố tăng 16,4%, nhà riêng tăng 17,1%. Thậm chí, ngay cả những thời điểm khó khăn như đỉnh dịch Covid-19 hay thị trường BĐS trầm lắng từ Quý 3/2022 thì giá nhà đất Quận 1 nhìn chung không bị ảnh hưởng nhiều như các khu vực khác.

Bất động sản dọc theo các tuyến đường ở Quận 1 cũng thuộc vào top đắt đỏ nhất Việt Nam, ví dụ như đường Nguyễn Huệ, đường Đông Du, đường Đồng Khởi. “Ngôi vương” có thể thay đổi tùy từng thời điểm khảo sát nhưng những cái tên nay luôn nằm trong top 3 khu vực có giá nhà đất cao nhất trong 3 năm qua.

Tính đến cuối năm 2022, tuyến đường có giá nhà đất cao nhất TP.HCM là đường Nguyễn Huệ. Đây chính là tuyến phố đi bộ đẹp và hiện đại nhất cả nước, với chiều dài 900m, rộng 60m, là nơi tập trung những công trình biểu tượng của thành phố như Tòa nhà UBND TP, Bitexco, bến Bạch Đằng,… Tại thời điểm cuối năm 2021, giá đất đường Nguyễn Huệ dao động quanh mức 1,1 tỷ thì hiện tại giá rao bán là 1,8-2,5 tỷ/m2, những căn góc 2 mặt tiền giá từ 3-4,3 tỷ/m2. Đến đầu năm 2023, một tòa nhà 4 tầng, diện tích 18x25m, sở hữu vị trí 2 mặt tiền Nguyễn Huệ-Nguyễn Thiệp được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 4,31 tỷ/m2, tổng giá lên đến 2000 tỷ.

Ngoài top 3 tuyến phố đắt đỏ nhất như đã nêu ở trên, các tuyến đường Thi Sách, Alexandre De Rhodes, Lê Anh Xuân, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh cũng ghi nhận giá nhà đất khá cao. Các tuyến đường này trải dài qua địa bàn nhiều phường của Quận 1, trong đó giá nhà đất thuộc khu vực 2 phường Bến Thành và Bến Nghé thường cao hơn.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, xét theo từng phường thì phường Nguyễn Cư Trinh hiện có giá chung cư đắt đỏ nhất (180 triệu/m2) do ở đây đang có dự án chung cư cao cấp mới. Trong khi đó, phường Bến Nghé lại đứng đầu ở các loại hình nhà liền thổ, gồm biệt thự ( 776 triệu/m2), nhà mặt phố (930 triệu/m2) và nhà riêng (343 triệu/m2) nhờ vị trí trung tâm sát những công trình lịch sử và di tích của thành phố. Các phường: Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Tân Định là những khu vực có mặt bằng giá “mềm” hơn ở đa số các loại hình BĐS do nằm sát các quận ven như Quận 4, 5 và Bình Thạnh, tuy nhiên, giá vẫn ở mức cao.

Nguồn cung dự án bất động sản tại Quận 1 rất khan hiếm, chỉ bằng khoảng 1/3 so với các khu vực top đầu TP.HCM về số lượng dự án như Quận 7 (199 dự án), Quận 9 (171 dự án) hay Quận 2 (168 dự án). Những năm gần đây, có rất ít dự án mới “chào sân” tại Quận 1. Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, toàn Quận 1 hiện chỉ có 4 dự án căn hộ chung cư đang mở bán là Zenity (150-175 triệu/m2), Lancaster Legacy (180-200 triệu/m2), The Grand Manhattan (180-250 triệu/m2) và Grand Marina Saigon (340-400 triệu/m2). Bên cạnh đó, người muốn mua căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư có thể tham khảo dự án The Marq đã xây xong và bàn giao nhưng còn hàng sơ cấp. Hầu hết đều là các dự án căn hộ hạng sang do các chủ đầu tư lớn và uy tín triển khai. Có một số dự án khu phức hợp thương mại và căn hộ siêu sang đáng chú ý như IFC One Saigon, One Central Saigon hay Alpha King đã khởi công nhưng hiện tại đều đã ngừng triển khai. Tọa lạc ở các vị trí được coi là “đất vàng”, trải qua nhiều lần đổi chủ, thay tên, thi công rồi lại ngừng, số phận long đong của những dự án này vẫn chưa đến hồi kết. Ngoài ra, hiện không có loại hình biệt thự, liền kề hay đất nền nào mới ở thị trường sơ cấp Quận 1.