Thị Trường Bất Động Sản Quận 8: Nhiều Sức Bật Trong Tương Lai

Nằm ở khu Tây trong nội thành TP.HCM, trong khoảng 5 năm qua, quận 8 nói riêng và khu Tây TPHCM nói chung đã chứng kiến những biến chuyển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, tạo đà cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Chính bởi vậy, thị trường BDS của quận 8 ngày càng đa dạng, giao dịch và giá bán đi lên trong thời gian qua.

Vị Trí, Diện Tích

Bao quanh quận 8 là khá nhiều quận trung tâm của TP.HCM. Phía Bắc của quận 8 giáp quận 5 và quận 6 với ranh giới là kênh Tàu Hủ và kênh Ruột Ngựa. Phía Đông giáp quận 7 qua rạch Ông Lớn. Phía Đông Bắc Quận 4 qua kênh Tẻ. Phía Tây giáp quận Bình Tân. Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.

Do vị trí địa lý đặc thù, Quận 8 TPHCM là nơi trung chuyển hàng hoá rất quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn với TPHCM. Quận 8 cũng là một trong những quận có nhiều cảng sông quan trọng của thành phố như cảng cá Chánh Hưng, cảng sông Dương Bá Trạc, cảng Bình Đông, cảng Bình Lợi, bên cạnh hơn 80 kho hàng lớn nhỏ của trung ương, thành phố, quận quản lý với tổng diện tích 278.640m2.

Với chu vi gần 32 km, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh rộng gấp 4 lần các Quận 3, Quận 4, Quận 5, rộng tương đương với Quận Gò Vấp. Tuy nhiên, diện tích tự nhiên của Quận 8 bị chia cắt bởi nhiều sông ngòi, kênh rạch, không giống bất cứ quận nào ở nội thành.

Kênh Đôi được ví như xương sống chạy dọc Quận 8, chia Quận thành hai vạt đất dài và hẹp ngang. Loạt kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, rạch Ông Lớn, Ông Nhỏ, Xóm Củi, Ông Nhã, Ruột Ngựa, Bà Tàng, Lòng Đèn, Rạch Cùng, Rạch Cat, Lò Gốm, tiếp tục chia nhỏ Quận 8 thành những mảnh nhỏ, trở thành những vùng đệm giữa nội thành với ngoại ô, bán nông – bán thị.

Quy Hoạch Giao Thông

Về giao thông đường bộ đối ngoại: có 6 tuyến đường có chức năng đối ngoại, nối kết các vùng, khu vực đô thị kế cận gồm đường Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Đông Tây, Trịnh Quang Nghị, Hồ Học Lãm, quốc lộ 50 và đường tránh quốc lộ 50. Tổng chiều dài khoảng 5,266km.

Về giao thông đường thủy. Về tuyến luồng: các sông rạch có chức năng giao thông thủy và phân cấp hạng kỹ thuật như sau: sông Chợ Đệm – Bến Lức, sông Cần Giuộc, kênh Đôi thuộc cấp III – ĐTNĐ; kênh Tẻ thuộc cấp II – ĐTNĐ, kênh Tàu Hủ – Lò Gốm thuộc cấp V- ĐTNĐ (kênh Tàu Hủ thuộc cấp IV, đề nghị chuyển thành cấp V); rạch Ông Lớn thuộc cấp III – ĐTNĐ; rạch Xóm Củi thuộc cấp V – ĐTNĐ; kênh Ngang số 2, kênh Ngang số 3 thuộc cấp IV – ĐTNĐ (kênh Ngang số 1, đề nghị chuyển chức năng tiêu thoát nước là chủ yếu), rạch Bà Tàng thuộc cấp VI – ĐTNĐ và rạch Nước Lên thuộc cấp V – ĐTNĐ.

Về hệ thống cảng, bến: cảng sông Phú Định đảm nhận chức năng là cảng sông chính của thành phố với công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm và quy mô diện tích khoảng 64 ha. Trong đó diện tích bến, bãi khoảng 16 ha và diện tích khu tái định cư khoảng 4 ha. Ngoài ra tại khu trung tâm thương mại Bình Điền dự kiến xây dựng một bến xếp dỡ hàng hóa phục vụ cho khu vực.

Về quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 5 và tuyến đường trên cao số 3

+ Tuyến đường sắt đô thị số 5: đồ án nghiên cứu đề xuất định hướng tuyến theo hướng đi trong hành lang đường Vạn Kiếp, Tùng Thiện Vương và Quốc lộ 50 trong ranh địa bàn quận 8 với chiều dài khoảng 2,1 km. Dự kiến có 2 ga dọc trên tuyến đường Tùng Thiện Vương và đường Quốc lộ 50, quy mô mỗi ga khoảng 0,5 ha.

+ Tuyến đường trên cao số 3: theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường trên cao số 3 đi trên đường Dương Bá Trạc. Tuy nhiên, để phù hợp với tình thực thực tế của quận, Đồ án đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường trên cao số 3 đi qua địa bàn quận 8 là hướng dọc sông Giồng ông Lớn. Việc triển khai hướng tuyến cụ thể sẽ được thực hiện khi có dự án và được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Với đặc điểm khu vực là nối quận 1 trung tâm và khu Tây thành phố, quận 8 có sự giao thoa, tiếp nối về các luồng lưu thông kinh tế và dân cư. Tuy nhiên, dù là một quận nội thành nhưng so với các quận khác của TP.HCM thì tốc độ đô thị hoá của quận 8 chậm hơn. Nguyên nhân là vì địa hình chằng chịt kênh rạch khiến địa hình quận 8 bị chia cắt và có sự phát triển chậm nhịp hơn so với các khu vực khác. Chính vì vậy quận 8 vẫn còn khá nhiều khu đất trống và giá bất động sản cũng mềm hơn so với các khu vực khác.