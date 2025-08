Dù số liệu về tình hình kinh tế trong 4 tháng đầu năm chứng kiến những con số tăng trưởng tích cực nhưng thị trường bất động sản tháng 4/2025 lại ghi nhận sự giảm tốc đáng kể ở cả thị trường mua bán và cho thuê, sau bùng nổ tăng trưởng của tháng 3. Kì nghỉ lễ kéo dài được coi là nguyên nhân của sự “ngắt quãng” về tăng trưởng của thị trường bất động sản.

Một Số Phân Khúc Giảm Tốc

Số liệu về tình hình kinh tế – xã hội trong 4 tháng đầu năm 2025 được Cục Thống kê đưa ra cho thấy nhiều điểm sáng của nền kinh tế. Theo đó, FDI đăng kí tăng 39,9%, ước đạt 13,82 tỷ USD. FDI thực hiện tăng 7,3%. Khách quốc tế đạt 7,7 triệu lượt, tăng 23,8% so với cùng kì năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hang hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kì, ước đạt 2.286 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản đăng kí mới và quay lại hoạt động tăng trưởng tích cực so với cùng kì 2024. Cụ thể, doanh nghiệp đăng kí mới đạt 1.582 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kì năm ngoái. Doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt 1.858 doanh nghiệp, tăng 46% so với cùng kì năm ngoái. Doanh nghiệp ngừng có thời hạn giảm 1%.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản tháng 4/2025 có sự điều chỉnh sau tháng 3 bùng nổ mức độ quan tâm. Nguyên nhân giảm nhiệt của tháng 4, một phần đến từ kì nghỉ lễ dài. Cụ thể, trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm của tháng 4/2025 giảm 19%, lượng tin đăng giảm 13% so với tháng 3/2025. Cùng biên độ thời gian, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm giảm 18%, lượng tin đăng giảm 6%.

Mức độ quan tâm và lượng tin đăng trên thị trường cho thuê sụt giảm ở tất cả các phân khúc

Đáng nói, nhu cầu các phân khúc cho thuê có tính mùa vụ rõ rệt. Ở thời điểm hiện tại do chưa vào mùa cao điểm nên so với tháng trước, mức độ quan tâm theo phân khúc đều sụt giảm. Đơn cử, mức độ quan tâm với phân khúc chung cư giảm 19%, nhà riêng giảm 20%, phòng trọ giảm 20%, nhà mặt phố giảm 22%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng ghi nhận đà đi xuống khi chung cư giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, nhà mặt phố giảm 7%, phòng trọ giảm 9%

Trong khi đó, trên thị trường mua bán, lượng tin đăng chỉ điều chỉnh nhẹ, cho thấy người bán vẫn kỳ vọng vào lực cầu dài hạn. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, biến động mức độ quân tâm theo phân khúc có sự suy giảm tương đối. Cụ thể, đất nền giảm 18%, chung cư giảm 20%, nhà riêng giảm 14%, nhà mặt phố giảm 14%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng đồng loạt giảm. Trong đó, đất nền giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, chung cư giảm 9%, nhà mặt phố giảm 7%.

Bất Động Sản Khu Vực Ghi Nhận Điểm Sáng Theo Tỉnh, Thành

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng phản ảnh diễn biến nổi bật tại từng địa phương. Ở Hà Nội, với phân khúc bán, trong tháng 4/2025, nhu cầu tìm kiếm của người mua hướng đến chung cư phía Tây với các đại diện tiêu biểu là quận Nam Từ Liêm, Hà Đông. Với đất nền, thị trường đất nền Đông Anh đứng đầu hành vi tìm kiếm của người dùng. Nhà riêng ở các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và Long Biên dẫn đầu mức độ quan tâm tìm kiếm .

Trên thị trường cho thuê, khu vực phía Tây Hà Nội nổi bật về mức độ quan tâm với phân khúc chung cư. Trong đó, quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm thu hút nhu cầu thuê chung cư lớn nhất. Nhu cầu tìm thuê nhà riêng tập trung ở Đống Đa và Cầu Giấy . Mức độ quan tâm nhà mặt phố tập trung ở Hoàn Kiếm và Cầu Giấy.

Thị trường Hà Nội: người mua quan tâm nhiều đến chung cư phía Tây, đất nền Đông Anh và nhà riêng các quận trung tâm

Hải Phòng và Hưng Yên là hai tỉnh phía bắc được quan tâm nhiều nhất trong tháng 4/2025. Các quận/huyện của hai tỉnh thành này chia nhau các vị trí đứng đầu về mức độ quan tâm, lần lượt từ cao xuống thấp như Văn Giang (Hưng Yên), Lê Chân, Thủy Nguyên (Hải Phòng). Hải Phòng với cảng nước sâu và lợi thế bất động sản khu công nghiệp là thị trường thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong khi đó, Hưng Yên với vị trí giáp ranh Hà Nội và sự bùng nổ của các khu đô thị khiến nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng vọt.

Ở miền Nam, tại TP.HCM, với phân khúc căn hộ chung cư, mức độ quan tâm tập trung lớn nhất ở quận 2 và quận 7. Mức độ quan tâm nhà riêng tập trung chính ở Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức. Với đất nền, khu vực quận 9 cũ tiếp tục đứng đầu thị trường về mức độ quan tâm.

Bất động sản Bình Dương giữ vững vị trí dẫn đầu mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực phía Nam, kế đó là Bà Rịa Vũng Tàu. Không khó nhận ra, top đầu danh sách các thị trường vệ tinh phía Nam được quan tâm nhiều nhất đều thuộc về các địa phương được sáp nhập, hợp nhất với TP.HCM trong tương lai gần. ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu là thông tin tích cực, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Việc sáp nhậpsẽ khiến nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngoài ra, giá bất động sản tại các khu vực này hiện thấp hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM. Khi sáp nhập, khoảng cách giá tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng, là lực đẩy khiến giá trị bất động sản các khu vực này gia tăng.

