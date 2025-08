Thị Trường Bất Động Sản Tỉnh Sôi Động Cuối Năm 2024

Thị trường bất động sản các tỉnh, thành trên cả nước đang bước vào giai đoạn cuối năm rất sôi nổi khi hàng loạt dự án được giới thiệu trên thị trường, nhiều dự án chính thức mở bán. Giới kinh doanh bất động sản đang kì vọng vào sự dồi dào của dòng tiền cuối năm sẽ thúc đẩy thanh khoản của thị trường bất động sản.

Thị Trường Bất Động Sản Tỉnh Rầm Rộ Nguồn Hàng Mới

Thời điểm cuối năm, các thị trường bất động sản tỉnh, thành đang rầm rộ đón nguồn hàng mới được mở bán chính thức. Các chủ đầu tư cũng “tranh thủ” đẩy mạnh bán hàng giai đoạn này – thời điểm dòng tiền dồi dào hơn do kiều hối đổ về, các khoản công nợ, thưởng Tết được thanh toán. Các môi giới bất động sản cũng tất bật cho các kế hoạch bán hàng giai đoạn này.

Thị trường bất động sản Thanh Hóa đang đón nguồn hàng đất nền từ phân khu Hải Tiến Center thuộc khu đô thị Lightland Hải Tiến do Công ty cổ phần đầu tư Lightland làm chủ đầu tư. Dự án có vị trí tại ngã Năm Chợ Vực, giao điểm của ba tuyến đường: đường Ven biển, đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến (đường 33) và đường 13B (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Hải Tiến Center có quy mô gần 9,8ha gồm 173 sản phẩm với diện tích từ 90 – 140m2. Tùy thuộc vào từng vị trí, diện tích, giá bán mỗi m2 đất tại đây dao động trên dưới 20 triệu đồng/m2.

Các thị trường bất động sản tỉnh, thành đang rầm rộ đón nguồn hàng mới được mở bán chính thức thời điểm cuối năm. Ảnh: Nhịp sống thị trường

Đà Lạt (Lâm Đông) cũng chào sân thị trường với một dự án bất động sản mới là Haus Da Lat. Dự án có quy mô 5 ha, nằm bên Hồ Xuân Hương và do The One Destination làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, The One Destination sẽ xây dựng một tổ hợp bất động sản chuẩn ESG ngay tại Đà Lạt. Dự án bao gồm căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao được thương hiệu quốc tế vận hành.

Thị trường Lào Cai cũng đón thêm một dự án mới là Dragon Complex . Được biết, Dragon Complex nằm trên trục đường QL4E thuộc phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, TP Lào Cai, cách Sapa 30km và cách cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khoảng 9km. Dự án có quy mô 5,5 ha, bao gồm 301 căn nhà ở thương mại trong đó có 253 căn nhà phố liền kề và 48 căn nhà vườn. Diện tích các căn là từ 117m2 với kết cấu xây dựng là biệt thự 3 tầng, nhà phố liền kề 4 tầng.

Tại Thái Nguyên, nối tiếp dự án Tấn Đức Central Park 1 được mở bán trước đó, thị trường đón thêm một dự án mới là Tấn Đức Central Park 2 – Đại Phong. Được biết, Tấn Đức Central Park 2 – Đại Phong tọa lại tại mặt đường Lý Nam Đế; kế cận chợ Ba Hàng, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Cấu, UBND thành phố, các cụm trường học, KCN Yên Bình, BV Đa khoa thành phố. Dự án có quy mô khoảng 4,8ha với tổng vốn đầu tư trên 108 tỷ đồng với các lô đất có diện tích dao động từ 88-150m2. Dự án do liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tấn Đức – Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC làm chủ đầu tư.

Sức Mua Của Thị Trường Bất Động Sản Tỉnh Chưa Sôi Động

Dù nguồn cung cuối năm đổ ra thị trường bất động sản tỉnh khá dồi dào nhưng sức mua của thị trường chưa quá mạnh. Theo môi giới Nguyễn Văn Thuyết, người gắn bó với thị trường đất nền tỉnh trong gần 10 năm qua thì sức mua giai đoạn hiện tại chỉ bằng khoảng 40% so với thời kì đỉnh cao của đất nền tỉnh là các năm 2019 trở về trước. Tuy nhiên, thanh khoản ở giai đoạn này đã “khá” hơn rất nhiều so với năm 2022 và 2023. “Năm 2022 và 2023, thị trường bất động sản tỉnh đúng nghĩa là đóng băng, thanh khoản gần như “tắt ngấm”. Rất nhiều môi giới bán các thị trường bất động sản tỉnh khi đó đã phải bỏ nghề, chuyển sang làm công việc khác để kiếm sống”, anh Thuyết cho biết.

Sức mua đã bắt đầu quay trở lại với các thị trường tỉnh, tuy nhiên sự quay trở lại không mang tính chất diện rộng mà tập trung ở một số thị trường tỉnh đang phát triển mạnh về bất động sản công nghiệp , thương mại, dịch vụ hoặc có tiềm năng lớn về bất động sản nghỉ dưỡng . Ở một số thị trường tỉnh từng nóng sốt theo tin đồn nhưng không có thực lực về kinh tế, hạ tầng hay những diễn biến đáng chú ý về quy hoạch, thị trường vẫn đang trong trạng thái ảm đạm. Cũng theo anh Thuyết, do giá bất động sản tại Hà Nội đã rất cao nên những nhà đầu tư có tài chính khiêm tốn vẫn lựa chọn bất động sản tỉnh như một kênh đầu tư phù hợp, có sức bật về giá trong tương lai. Cuối năm, lượng người tìm về các thị trường bất động sản tỉnh đang có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kì.

Nhìn nhận về diễn biến tại các thị trường bất động sản tỉnh, bà Phạm Thị Miền, phó viện trưởng viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản việt nam (Hội môi giới bất động sản việt nam) cho biết, ở một số thị trường có chỉ số kinh tế phát triển tốt, giá bán sơ cấp tăng giúp mặt bằng mặt bằng giá nhà đất thổ cư thứ cấp tiếp tục giữ mức giá chào bán ở ngưỡng cao dù thanh khoản nhìn chung là đi ngang sau thời gian tăng trưởng "nóng". Tại các thị tường bất động sản tỉnh, các sản phẩm có giá dưới 3 tỷ đồng có thanh khoản tốt nhất. Giá bán duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, khoảng 5-10% so với đáy. Trong tương lai gần, cùng với sự khởi sắc của thị trường, bất động sản tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực hơn.

Nguyễn Nam

