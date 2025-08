Thị Trường Bất Động Sản TP.HCM: Những Biến Chuyển Mới Ở Giai Đoạn Bùng Nổ

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản TP.HCM như một chiếc lò xo bị nén lại, và đến thời điểm hiện tại, ở giai đoạn phục hồi, thị trường đang bật tăng mạnh mẽ. Không chỉ là sự bùng nổ của các dự án mới, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận sự hiện diện của các thương hiệu mới và làn sóng Nam tiến mạnh mẽ của các chủ đầu tư, các sàn giao dịch và giới đầu tư phía Bắc.

Cuộc Nam Tiến Mạnh Mẽ Của Thị Trường Phía Bắc

Một thương hiệu bất động sản mới gia nhập thị trường phía Nam là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn High. Đơn vị này cũng vừa công bố ra mắt dự án The Aspira trong tháng 7 trên khu đất hơn 9.300 m² tại phường Dĩ An, mua lại từ Phúc Gia An. Dự án gồm 2 block chung cư cao 30 tầng, tổng 1.212 căn hộ 1–2 phòng ngủ, hiện đã hoàn thiện phần hầm móng và đang xây phần thân.

Thị trường bất động sản phía Nam đón làn sóng Nam tiến mạnh mẽ của phía Bắc. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Bên cạnh sự hiện diện của chủ đầu tư mới, những tên tuổi đình đám từ trước của thị trường bất động sản như Vingroup, Sungroup, Ecopark… cũng phát triển các dự án quy mô lớn tại tại phía Nam. Đây đều là những thương hiệu phát triển mạnh các dự án tại phía Bắc. Sự hiện diện của các chủ đầu tư phía Bắc tại phía Nam kéo theo làn sóng “Nam tiến” các sàn giao dịch bất động sản phía Bắc. Một loạt các sàn tên tuổi của thị trường phân phối phía Bắc như Đất Xanh Miền Bắc, G.Empire, Newstarland, MGLand, Mai Việt Land, BrikyLand, BHS Group… đã chính thức có mặt tại đây.

Bà Vũ Thị Hồng Vân, Giám đốc Marketing của Công ty Cổ phần Bất động sản MGLand cho biết, MGLand đã lên kế hoạch đưa quân từ miền Bắc vào miền Nam trước đó nửa năm để tập trung bán dự án Vinhomes Green City tại Long An. Kết quả bán hàng khả quan của MGLand tại thị trường Long An vừa qua là tiền đề để đơn vị này đẩy mạnh phát triển thêm lực lượng đón các dự án của Vingroup trong thời gian tới.

Không thể phủ nhận, cuộc đổ bộ mạnh mẽ của các chủ đầu tư và các sàn phía Bắc cũng kéo theo làn sóng “Nam tiến” của giới đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc đã và đang tìm kiếm cơ hội sinh lời tại các thị trường phía Nam.

Hấp Lực Của Thị Trường Phía Nam Với Giới Đầu Tư Phía Bắc

Xu hướng dòng tiền từ Hà Nội đổ vào bất động sản TP.HCM đang gia tăng rõ rệt, không chỉ từ các sàn giao dịch mà còn đến từ chính các nhà đầu tư. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, tỷ lệ tìm kiếm bất động sản ngoài Hà Nội đã tăng từ 42% lên 57% trong hai năm qua, trong đó khoảng 60% là nhà đầu tư đến từ miền Bắc — trước đây con số này chỉ khoảng 40%.

Giá bất động sản phía Bắc quá cao là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng dịch chuyển. Ảnh: Nhịp Sống Thị Trường

Giá bất động sản miền Bắc tăng mạnh được coi là nguyên nhân chính của sự dịch chuyển. Đơn cử, phân khúc căn hộ là điển hình cho sự tăng trưởng này. Nếu như năm 2023, giá căn hộ Hà Nội vẫn thấp hơn TP.HCM thì nay cả hai gần như ngang bằng, thậm chí Hà Nội tăng gấp đôi chỉ sau hai năm. Ngoài ra, không chỉ căn hộ mà nhiều phân khúc khác của thị trường phía Bắc cũng tăng chóng mặt thời gian qua như đất nền biệt thự , liền kề. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư chuyển vốn vào TP.HCM, nơi họ cho rằng mức giá còn “hợp lý” hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam Batdongsan.com.vn, chỉ ra ba động lực chính thúc đẩy sự dịch chuyển này.

Thứ nhất, nhóm khách hàng giàu kinh nghiệm, nhạy bén với biến động thị trường và sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ nhanh chóng nhận ra tiềm năng phục hồi của bất động sản TP.HCM. Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách này và tránh để họ tìm đến các sàn địa phương, nhiều đơn vị môi giới tại miền Bắc buộc phải mở rộng hoạt động vào Nam.

Thứ hai, nhiều sàn giao dịch vốn đã gắn bó lâu năm với các chủ đầu tư lớn. Khi những chủ đầu tư này triển khai dự án mới tại TP.HCM, các sàn cũng đồng hành để duy trì vai trò phân phối sản phẩm cho đối tác chiến lược.

Thứ ba, thị trường TP.HCM từng trải qua giai đoạn trầm lắng vì dịch bệnh, suy thoái và khủng hoảng trái phiếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hạ tầng tại khu vực trung tâm và vùng ven được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo động lực cho thị trường phục hồi. Nắm bắt tín hiệu tích cực, các sàn nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, tái phân bổ nhân sự để đón đầu cơ hội tăng trưởng mới.

