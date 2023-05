Thị trường bất động sản Trung Quốc phục hồi sau khủng hoảng Covid-19. Ảnh: chinadaily.com

Theo báo cáo mới công bố của Viện nghiên cứu bất động sản Trung Quốc (CRIC), doanh số bán của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 3/2020, giữa bối cảnh nền kinh tế nước này dần hồi phục sau khủng hoảng dịch Covid-19.

Số liệu của CRIC cho biết, doanh số bán bất động sản trong tháng 3/2020 của 100 nhà phát triển bất động sản lớn được khảo sát tại Trung Quốc đã tăng 136,2% so với tháng trước đó, song vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Country Garden, một trong các nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Trung Quốc, ghi nhận doanh số bán theo hợp đồng đạt khoảng 66 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,38 tỷ USD) trong tháng 3/2020, tương đương mức của cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. chứng kiến doanh số đạt 21,74 tỷ nhân dân tệ trong tháng trước, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của giới phân tích tại CRIC, bất chấp tác động của dịch Covid-19 lên doanh số, hoạt động bàn giao và việc ký kết mua bán của các doanh nghiệp bất động sản, thị trường bất động sản Trung Quốc hiện đang dần hồi phục.

Các nhà phân tích của CRIC cho rằng để đạt mục tiêu doanh số năm 2020, các nhà phát triển bất động sản cần chú trọng nhiều hơn đến các chiến lược tiếp thị, trong đó có việc mở các kênh bán hàng thông qua việc kết hợp giữa hoạt động bán hàng trực tuyến và truyền thống nhằm thu hút thêm khách hàng.

K.Dung

