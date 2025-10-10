Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Sôi Động Hoạt Động M&A

Từ đầu năm đến nay, trong đà phục hồi và khởi sắc của thị trường bất động sản, các hoạt động M&A (mua bán, chuyển nhượng) bất động sản diễn ra khá sôi nổi với sự góp mặt đông đảo của cả khối ngoại và khối nội.

Những Thương Vụ Đình Đám

Hai thương vụ M&A bất động sản đình đám gần đây nhất ghi nhận sự tham gia của khối ngoại, đều là các ông lớn đến từ Malaysia. Tập đoàn bất động sản United Overseas Australia Ltd (UOA) vừa gây chú ý khi công bố thương vụ thâu tóm một khu đất vàng rộng hơn 2.000m2 tại trung tâm TP.HCM (khu quận 1 cũ), với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 68 triệu USD, tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng. Theo đó, UOA đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo thông qua ba pháp nhân con sở hữu 100% vốn, gồm UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd. Khu đất được định hướng phát triển thành tòa tháp văn phòng hiện đại với khoảng 20.000m² diện tích sàn, tổng vốn đầu tư ước tính 120 triệu USD.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự sôi nổi của hoạt động M&A bất động sản. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp

Trong khi đó, một ông lớn khác đến từ Malaysia là SkyWorld cũng gây chú ý với một thương vụ đình đám. Mới đây, doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận mua lại khu đất rộng hơn 9.400m2 tại phường Lái Thiêu (TP.HCM) với tổng giá trị hơn 32 triệu USD. Theo kế hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành tổ hợp căn hộ cao cấp gồm một tòa tháp 40 tầng, cung ứng hơn 1.200 căn hộ ra thị trường, tích hợp đầy đủ các tiện ích thương mại và dịch vụ, cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh mẽ của SkyWorld tại thị trường bất động sản phía Nam.

Một ông lớn Malaysia khác là Gamuda cũng đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng thâu tóm khu đất hơn 1,1 ha tại quận Lê Chân (Hải Phòng) để triển khai dự án chung cư cao tầng. Tổng mức đầu tư phát triển được ước tính lên tới 222 triệu USD, tương đương hơn 5.600 tỷ đồng. Vị trí khu đất nằm ngay trục Võ Nguyên Giáp, đối diện Aeon Mall Lê Chân – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng vượt trội. Theo lộ trình, Gamuda dự kiến mở bán sản phẩm trong năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 31/3/2027) và bàn giao cho khách hàng sau đó hai năm.

Khối nội cũng gây chú ý với các thương vụ M&A nổi bật. Sau thời gian chỉ chuyên phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, Sun Group tái xuất thị trường Hà Nội với dự án Feliza Suites , quy mô gần 1.700 căn hộ, toạ lạc trên quỹ đất vàng tại phường Cầu Giấy. Trước đó, cuối tháng 5, CTX Holdings đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ dự án nằm trên khu đất này cho Sun Group. Trong khi đó, Sunshine Group cũng gia tăng quỹ đất qua các thương vụ M&A. Cuối tháng 6, Sunshine Group công bố một công ty con đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp chủ đầu tư khu đô thị nhà vườn sinh thái ở Văn Giang (Hưng Yên), nhằm phát triển một phần trong đại dự án tại đây. Ngay sau đó, Sunshine tiếp tục tiết lộ kế hoạch triển khai một tổ hợp hơn 8.000 căn hộ chung cư, cũng tại Hưng Yên.

chung cư tp.hcm Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư TP.HCM. Xem

Hoạt Động M&A Bất Động Sản Phát Triển Mạnh

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến làn sóng mua bán – sáp nhập (M&A) sôi động trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Các thương vụ quy mô lớn liên tục xuất hiện, cho thấy M&A đã trở thành một kênh huy động vốn, tái cơ cấu và mở rộng chiến lược hiệu quả cho cả bên bán lẫn bên mua.

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn đầu tư Savills Hà Nội, nhận định thị trường M&A bất động sản Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét kể từ cuối năm ngoái, nhờ tác động tích cực từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới. Theo bà, khung pháp lý được hoàn thiện đã tạo ra bước tiến quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời mở đường cho các thương vụ mua bán – sáp nhập diễn ra thuận lợi và minh bạch hơn.

M&A là một kênh huy động vốn, tái cơ cấu và mở rộng chiến lược hiệu quả cho cả bên bán lẫn bên mua. Ảnh: Thời Báo Ngân Hàng

Giám đốc kinh doanh một chủ đầu tư xin giấu tên tại TP.HCM cho biết, bất chấp những biến động ngắn hạn, Việt Nam vẫn là thị trường giàu tiềm năng nhờ tốc độ đô thị hóa cao, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh. Nhu cầu nhà ở đô thị vẫn tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế, mở ra dư địa lớn cho đầu tư. So với nhiều nước trong khu vực, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê, biên độ tăng giá trung – dài hạn của bất động sản Việt Nam vẫn ở mức hấp dẫn. Điều này lý giải vì sao các tập đoàn lớn từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Malaysia liên tục mở rộng hiện diện thông qua M&A, thay vì đi theo con đường phát triển dự án từ đầu vốn mất nhiều thời gian và công sức.

Cũng theo vị này, hoạt động M&A bất động sản tại Việt Nam sẽ còn sôi động trong giai đoạn tới. Bên bán có nhu cầu tái cấu trúc, trong khi bên mua coi đây là cơ hội mở rộng nhanh. Khi môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và thị trường tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, các thương vụ quy mô lớn sẽ còn nối tiếp. M&A bất động sản phát triển mạnh không chỉ nhờ động lực từ phía doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích song hành của cả hai bên: bên bán giải quyết được áp lực, bên mua nắm bắt được cơ hội. Đây chính là “điểm hẹn” lợi ích, giúp thị trường bất động sản Việt Nam có thêm sức bật trong chặng đường phục hồi và tăng trưởng.

Xem thêm:

———

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 09/10/2025 – 14:16

Link nguồn: https://reatimes.vn/thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-soi-dong-hoat-dong-ma-202251009103635294.htm

———-