Thị Trường BĐS 2023 Ghi Nhận Các Điểm Sáng Ngày Càng Rõ Nét

Càng về cuối năm, các điểm sáng của thị trường BĐS 2023 ngày càng rõ nét. Nhiều chuyên gia nhận định những điểm sáng này sẽ là đà bật cho sự phục hồi của thị trường BĐS trong thời gian tới.

Tại buổi công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết các con số vĩ mô đang cho thấy nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định khi so với cùng kì năm ngoái thì GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24%; chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng 3,16%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4567,8 nghìn tỷ VND, tăng 9,7%. Về đầu tư nước ngoài, FDI của 9 tháng đầu năm 2023 cũng tăng 2,2%. Lĩnh vực du lịch từng bước khởi sắc khi lượng quốc tế trong 9 tháng đầu năm đạt 8,9 triệu lượt, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định hứa hẹn một thị trường tiêu dùng tiềm năng, nhiều lĩnh vực, trong đó thị trường BĐS 2023 sẽ được hưởng lợi.

Nếu như Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đưa ra những con số tích cực của nền kinh tế thì bà Phạm Thị Miền, Phó Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư BĐS của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lại chia sẻ những con số cho thấy thị trường bất động sản đang diễn tiến theo hướng tích cực khi thanh khoản trên thị trường đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm ngoái và những tháng đầu năm nay. Trong đó, lượng giao dịch của quý 2 tăng so với quý 1 và lượng giao dịch quý 3 gấp 1,5 lần quý 2, đạt khoảng 6.000 giao dịch. Dù lượng giao dịch đã tăng trở lại, tuy nhiên nếu so với thời điểm trước dịch covid 19, lượng giao dịch hiện vẫn chỉ bằng khoảng 10%.