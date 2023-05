Sau một thời gian dài giữ hàng, chờ thị trường bất động sản khởi sắc để thoát hàng, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà đầu tư đã buộc phải chấp nhận giảm giá sâu sản phẩm để thoát hàng do tài chính yếu, không thể cầm cự thêm vào thời điểm đầu và giữa năm 2023.

Bất Động Sản 2023: Nối Dài Khó Khăn

Thị trường bất động sản bắt đầu gặp khó từ tháng 4/2022 khi Ngân hàng Nhà nước có động thái kiểm soát tín dụng với các lĩnh vực nặng tính đầu cơ, trong đó có bất động sản. Cùng với đó, sự lao dốc của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đối mặt nhiều vướng mắc khiến dòng tiền của thị trường nói chung bị tắc nghẽn, không còn dồi dào. Hệ quả thấy rõ là bất động sản bắt đầu giảm tốc, nguồn hàng tiếp tục khan hiếm do doanh nghiệp “đói” vốn không thể tiếp tục triển khai dự án. Không chỉ nguồn cung suy giảm mà thanh khoản của thị trường cũng lao dốc.

Nhiều nhà đầu tư mua bất động sản từ giai đoạn sốt đất đã cố gắng “ôm đất chờ thời” khi thị trường gặp khó. Bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đầu tư hai lô đất nền ở Hoài Đức (Hà Nội) vào cuối năm 2021, dự định sau Tết Nguyên đán 2022, thị trường có sóng sẽ đẩy hàng ra kiếm lời. Tuy nhiên, những diễn biến của thị trường sau đó không như bà tính toán, thị trường trầm lắng từ tháng 4/2022 khiến bà không bán được 2 lô đất. Bà quyết định gồng lãi ngân hàng với niềm tin, thời điểm cuối năm 2022, thị trường sẽ “ấm”trở lại. Tuy nhiên, càng về cuối năm, thị trường bất động sản càng đối mặt nhiều thách thức khi room tín dụng cho bất động sản vẫn chưa được mở, lãi suất ngân hàng tăng cao khiến sức mua của thị trường vẫn rất yếu. Dù vô cùng mệt mỏi, bà Thanh tiếp tục “giữ đất” với hi vọng sau Tết Nguyên đán 2023, thị trường bất động sản sẽ có sức bật mới.

Trên thực tế, sau Tết Nguyên đán 2023, bất động sản đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Chính phủ đã có công điện, chỉ thị, Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Tuy nhiên, các chỉ thị, Nghị quyết đều cần thời gian để “ngấm” nên do đó, đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản hiện vẫn đang khó khăn. Dù lãi suất huy động giảm nhưng lãi suất vay ở khoản vay trước đó vẫn cao khiến bà Thanh đang lâm cảnh “nợ chồng nợ”. Từ cuối tháng 3, bà Thanh đã không thể giữ đất chờ thời khi nợ từ lãi vay mỗi ngày nhiều lên nên quyết định bán ra. Do sức hấp thụ của thị trường khó, giá bán bà được môi giới tư vấn để bán nhanh đã giảm 40% so với giá mua vào.

Cũng giống như bà Thanh, ông Phạm Trung Kiên, trú tại Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cũng quyết tâm “giữ biệt thự” khi thị trường suy thoái. Thời điểm năm ngoái, tiềm lực tài chính của ông Kiên vẫn đủ để chi trả lãi ngân hàng nhưng càng về cuối năm, công việc kinh doanh riêng của ông không thuận lợi khiến lãi suất phải trả cho căn biệt thự mua ở Gia Lâm trở thành gánh nặng với ông.

Từ năm 2021 đổ về trước, biệt thự, liền kề Hà Nội liên tục tăng giá mạnh hàng năm khiến ông Kiên tự tin mua biệt thự đầu tư vào giữa năm 2021 với niềm tin sẽ bán ra với giá cao hơn khoảng 30% so với giá mua vào sau 1 năm. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm qua đi, căn biệt thự của ông không tăng giá và cũng rất khó thanh khoản. Đến tháng 3/2023, không thể “giữ biệt thự” thêm, ông bắt đầu rao bán để thu hồi vốn và trả nợ ngân hàng. Thay vì lãi 30% sau 1 năm như kì vọng, ông buộc phải bán với giá giảm 30% nhưng vẫn chưa có người mua. “Môi giới nói tôi mua vào thời kì đỉnh giá nên giờ giảm giá sâu vẫn rất khó bán”, ông Kiên chia sẻ.

Anh Hoàng Trọng Minh, một môi giới bất động sản đã có thâm niên hơn chục năm trong nghề cho biết, làn sóng cắt lỗ, giảm giá bất động sản đang diễn ra ngày càng mạnh. Nhiều nhà đầu tư kiên trì với mục đích chờ thị trường khởi sắc đã bỏ cuộc do trong một năm qua, thị trường vẫn nối dài khó khăn, chưa có những chuyển biến đáng kể dù Chính phủ đã vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho thị trường. “Ở thời điểm này, theo tôi, những nhà đầu tư tài chính mỏng nên cắt lỗ để không bị áp lực trả lãi ngân hàng, những nhà đầu tư tài chính mạnh, hãy tiếp tục kiên trì chờ đợi thị trường đi qua cơn bĩ cực này”, anh Minh chia sẻ.

Nguyễn Nam

