Thị trường BĐS 2023 được phần lớn các chuyên gia nhận định sẽ khởi sắc vào cuối năm, khi những tháo gỡ về chính sách, pháp lý, nguồn vốn của Chính phủ dần phát huy tác dụng.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường BĐS 2023 đang đón nhận những tín hiệu đảo chiều ngày càng rõ nét. Đây là cơ sở cho sự khởi sắc sắp tới. Về kinh tế vĩ mô, dù tăng trưởng đang chững lại nhưng tỷ giá và lạm phát đang dần được kiểm soát. Cụ thể, so với 6 tháng đầu năm 2022, GDP 6 tháng đầu năm 2023 đang tăng 3,72%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ quý 2/2022. FDI thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 đạt 10,02 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kì năm ngoái. Khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt 5,6 triệu lượt, gấp 9,3 lần so với cùng kì.