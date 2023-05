Điểm tin thị trường bất động sản 7 tháng đầu năm 2022

Theo đó, mức độ quan tâm BĐS bán toàn quốc giảm 4%, trong khi lượng quan tâm đến BĐS cho thuê tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, v.v,… ghi nhận mức độ quan tâm BĐS (thể hiện nhu cầu) giảm nhưng lượng tin đăng BĐS (phần nào phản ánh nguồn cung) tăng so với 7 tháng đầu năm 2021.

Khánh Hòa và Long An là 2 tỉnh hiếm hoi có mức độ quan tâm và lượng tin đăng BĐS đều tăng. Cụ thể, mức độ quan tâm và lượng tin đăng của Khánh Hòa tăng lần lượt là 17% và 56%, chỉ số này của Long An tăng lần lượt là 11% và 66%. Hà Nội và TP.HCM – 2 thị trường BĐS trọng điểm cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trong 7 tháng qua.

Hà Nội: thị trường BĐS cần cơ hội chuyển đổi từ giai đoạn chờ đợi sang hành động

Theo dữ liệu 7 tháng đầu năm 2022 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm BĐS Hà Nội gần như không có sự thay đổi, chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, lượng tin đăng tăng 11%. Điều này phần nào cho thấy các bên bán BĐS gồm chủ đầu tư, sàn giao dịch và chủ nhà đang ở giai đoạn chuẩn bị với những phương án truyền thông, quảng cáo nhằm đón đợi cơ hội thanh khoản.

Trong 7 tháng đầu năm nay, chung cư là loại hình BĐS duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng. Các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp lần lượt tăng 3%, 9% và 2% về mức độ quan tâm so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng giá rao bán căn hộ Hà Nội cũng tăng từ 6% đến 13% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này còn cao hơn so với tốc độ tăng giá của căn hộ chung cư ở TP.HCM (tăng từ 4% đến 8%).