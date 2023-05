Báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm loại hình căn hộ tại Bình Dương có xu hướng giảm mạnh, so với quý 4/2020, lượng tìm kiếm căn hộ Bình Dương giảm gần 20%. Nếu trong năm 2020, nhu cầu tìm mua BĐS tại Bình Dương luôn duy trì mức tăng từ 14-21%, bước sang quý 1/2021 lượng quan tâm tìm kiếm BĐS tại Bình Dương chỉ tăng khoảng 3% và chủ yếu tăng ở loại hình đất nền, nhà phố. Con số này tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An là 20-24%.

Không chỉ nhu cầu tìm kiếm giảm, lượng giao dịch và nguồn cung mới phân khúc căn hộ Bình Dương cũng giảm theo. Thông tin từ DKRA Việt Nam cho thấy, riêng trong tháng 4 và 5/2021, Bình Dương không ghi nhận nguồn cung căn hộ mới nào mở bán ra thị trường. Tình hình bán hàng ở các dự án tại tỉnh cũng có xu hướng chững lại khi hầu như không có dự án nào có sức mua trên 50%. Tính đến tháng 5/2021, khu vực phía Nam ngoài TP.HCM thì chỉ có Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai dự án căn hộ. Trong đó Bình Dương hiện có 46 dự án, với tầm giá trung bình vào khoảng 30 triệu/m2. Tuy nhiên nếu xét về nguồn cung mới triển khai trong giai đoạn 2019 -2020, giá căn hộ Bình Dương thực tế đang rơi vào khoảng từ 35-40 triệu/m2.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến loại hình căn hộ tại Bình Dương hạ nhiệt hầu hết là do dự án mới có mức giá cao so với mặt bằng tại các dự án căn hộ hiện hữu lân cận. Thêm vào đó tỷ lệ người mua với nhu cầu thực ở Bình Dương khá thấp, chủ yếu là khách hàng đến từ TP.HCM mua với mục đích đầu tư. Vậy nên sau 3 năm bùng nổ, hiện tại căn hộ vùng ven TP.HCM đã qua sóng.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, xu hướng mua căn hộ tại Bình Dương giảm là do giá bán phân khúc này ngày càng cao khiến cung – cầu chưa thật sự gặp nhau. Nếu nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại Bình Dương hiện nay chủ yếu tập trung ở loại hình diện tích 40-60m2 và tầm giá bán từ 20-30 triệu đồng/m2, nguồn cung mới rao bán tại thị trường này lại đang thiên về các dự án có tầm giá từ 38-40 triệu đồng/m2. “Bình Dương là thị trường tập trung nhiều khu công nghiệp với lượng lớn công nhân lao động cần nhu cầu an cư. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, giá căn hộ tại Bình Dương, đặc biệt là TP. Dĩ An, Thuận An đang rơi vào trên 35 triệu/m2, thậm chí tiệm cận mức 40-45 triệu/m2, vượt nhiều dự án triển khai khu vực vùng ven TP.HCM như quận 8, Bình Chánh, quận 12 và cả ở khu vực quận 9. Giá bán căn hộ tại đây dần vượt xa tầm với của đại đa số lao động”, ông Tuấn cho hay.

Bên cạnh sự suy giảm nhu cầu căn hộ, thị trường Bình Dương cũng chứng kiến xu hướng tìm mua nhà liền thổ gia tăng. Dòng tiền đầu tư có động thái dịch chuyển từ loại hình chung cư sang đất nền, nhà phố. Trong các tháng đầu năm 2021, nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tại Bình Dương tăng trung bình 13% so với cuối năm 2020. Trong đó, Tân Uyên và Bàu Bàng là hai huyện ghi nhận lượng tìm kiếm nhà liền thổ tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 65% và 82%. Hiện nay Bình Dương có khoảng 8 dự án nhà liền thổ đang triển khai trên thị trường, trong đó những dự án nổi bật phát triển theo xu hướng Compound khép kín như Ecolake Mỹ Phước, The Standard, Ossis City… được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra, sự quan tâm nhà đất đang chuyển dịch giữa các khu vực trung tâm và vùng ven Bình Dương. Trong khi 2 thành phố trung tâm của tỉnh như Dĩ An, Thuận An có lượng tìm mua nhà phố giảm thì khu vực mới là Bàu Bàng, Tân Uyên và Dầu Tiếng lại tăng khá mạnh.

Ông Đinh Minh Tuấn nhận định, nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tại Bình Dương sẽ còn tiếp tục tăng trong các quý tới đây. Bên cạnh yếu tố quy hoạch, hạ tầng và gia tăng dân số cơ học, Bình Dương là tỉnh liền kế với TP.HCM, có giá nhà liền thổ mềm hơn nhiều nếu so với TP.HCM. Trung bình giá nhà liền thổ tại Bình Dương vào khoảng từ 23-40 triệu /m2. Tốc độ tăng giá trung bình của toàn thị trường các năm qua đang ở mức 11,8%. Biên độ tăng giá này được nhận định là đang ở mức khá cao và mang về lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự khan hiếm nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM khiến nhiều nhà đầu dịch chuyển về Bình Dương tìm quỹ đất.

Tuy nhiên xét về nguồn cung nhà liền thổ, phân khúc này tại Bình Dương hiện có nguồn hàng thấp nhất so với 3 tỉnh giáp ranh TP.HCM. Cụ thể, Đồng Nai tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung nhà liền thổ, chiếm đến 59% tổng cung thị trường, Long An giữ mức 20% trong khi con số này tại Bình Dương chỉ chiếm tỷ lệ 15%.

