Thị trường BĐS Bình Dương vẫn đang là điểm đến được dòng vốn đầu tư quốc tế ưa chuộng khi nhiều dự án mới chuẩn bị triển khai tại đây đều có dấu ấn của dòng vốn ngoại.

Thị Trường BĐS Bình Dương Đón Sóng Đầu Tư Ngoại

Báo cáo từ Ban quản lý các KCN Bình Dương (BDIZA), trong 5 tháng đầu năm 2024, các khu công nghiệp (KCN) tại Bình Dương đã hút 525 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lũy kế đến nay, các KCN tại Bình Dương đã thu hút được trên 3.130 dự án, trong đó dự án FDI chiếm gần 80% với tổng vốn đã đăng ký 29,7 tỷ USD. Các KCN trên địa bàn tỉnh cũng có thêm 1.058 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, đạt 96,25% kế hoạch năm 2024.

Thị trường BĐS Bình Dương đang được nhiều nhà đầu tư ngoại nhắm đến trong 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Báo Bình Dương

Số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương , từ đầu năm đến nay FDI đăng ký mới và bổ sung tại Bình Dương đạt hơn 341 triệu USD. Tỉnh đã thu hút gần 4.300 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 40,6 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội. Các KCN tại Bình Dương luôn đạt tỷ lệ lấp đầy 93,67%.

Dòng vốn ngoại không chỉ đáp cánh vào lĩnh vực công nghiệp, thị trường BĐS Bình Dương cũng đón ngày càng nhiều các thương hiệu bất động sản quốc tế đổ bộ đến đây trong năm 2024.

Mới đây liên doanh TTCapital cùng 2 đối tác Nhật Bản sẽ chung tay thực hiện dự án bất động sản đầu tiên tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với quy mô khoảng 2.000 căn hộ giá vừa túi tiền dưới 35 triệu đồng/m2, tương đương dưới 2 tỷ đồng/căn diện tích khoảng 50-60m2. Dự án đang tiến hành các thủ tục cần thiết và dự kiến sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường vào quý 3/2024.

Trước đó, một đại diện đến từ châu Á khác là CapitaLand (Singapore) cũng đã khởi công dự án Sycamore tại thành phố mới Bình Dương với tổng vốn đầu tư lên tới 18.000 tỷ đồng, quy mô gần 19 ha, cung ứng ra thị trường 3.500 sản phẩm nhà ở.

Hay một doanh nghiệp của Malaysia là Gamuda Land cũng triển khai dự án nhà liền thổ Artisan Park, nằm ngay thành phố mới Bình Dương với tổng vốn đầu tư 117 triệu USD, tổng diện tích 5,6 ha.

Kim Oanh Group cũng vừa bắt tay với 4 tập đoàn hàng đầu đến từ Nhật Bản để lên kế hoạch triển khai một dự án đô thị quy mô 1 tỷ USD tại Bình Dương. Tập đoàn BCONS cũng đang bắt tay với đối tác quốc tế là Asset Limited (Thái Lan) đã và đang triển khai 11 dự án nhà ở tại thị trường BĐS Bình Dương với tổng cộng gần 9.000 căn hộ cung ứng ra thị trường.

Vì Sao Lại Là Bình Dương?

Nói về lý do chọn thị trường BĐS Bình Dương là địa phương đầu tiên ra mắt dự án, ông Nguyễn Đình Trường, Tổng giám đốc TTCapital, đánh giá khu vực này có nhu cầu nhà ở cao, vị trí gần TP.HCM nhưng chưa có nhiều thương hiệu uy tín trong phát triển sản phẩm. Do đó, sân chơi này sẽ khá công bằng với gương mặt mới. Bên cạnh đó, thị trường BĐS Bình Dương có vị trí chiến lược với môi trường kinh doanh thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng cao.

Đây cũng là một trong những địa phương thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, số lượng chuyên gia người nước ngoài và TP.HCM làm việc tại đây rất lớn, có nhiều tiềm năng. Dư địa để phát triển BĐS tại Bình Dương, trong đó nhu cầu về nhà ở tại "thủ phủ công nghiệp" này đang dồi dào. Vì vậy, khi nền kinh tế phục hồi, thị trường BĐS Bình Dương sẽ nhanh chóng sôi động.

Bình Dương hiện là tỉnh có nhu cầu thuê và mua bất động sản cao chỉ sau TP.HCM ở các thị trường phía Nam. Ảnh: Phú Đông.

Tiến sĩ Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính – BĐS Dat Xanh Services, cho rằng lý do đầu tiên để thị trường BĐS Bình Dương thu hút các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước chính là quỹ đất lớn, đặc biệt ở hai thành phố giáp ranh TP.HCM là Thuận An và Dĩ An. Trong khi quỹ đất ở TP.HCM và các vùng ven ngày càng ít, quỹ đất Bình Dương còn đủ để các chủ đầu tư triển khai dự án các dự án đô thị, khu phức hợp với quy mô lớn.

Thủ tục pháp lý để triển khai dự án ở Bình Dương có thể nói là "dễ chịu", nhanh chóng, giảm được rất nhiều chi phí để chủ đầu tư triển khai dự án so với những địa phương khác. Đặc biệt, giá chi phí xây dựng tại Bình Dương khá phải chăng, làm cho chi phí đầu vào khi phát triển dự án tại Bình Dương “nhẹ” hơn TP.HCM nên giá bán chung cư, nhà phố Bình Dương cũng dễ chịu hơn, phù hợp với thu nhập chung của đại bộ phận dân cư và dư địa tăng trưởng về sau cũng dồi dào hơn so với những nơi khác.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, theo phương án phát triển hệ thống KCN tỉnh Bình Dương mới nhất, đến năm 2030 tổng số KCN trên địa bàn là 43 KCN với tổng diện tích khoảng 18.600 ha. Sự phát triển từ các khu công nghiệp dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại Bình Dương tăng trưởng mạnh trong các năm tới.

Đáng chú ý, Bình Dương sẽ khởi công nhiều dự án giao thông lớn, tiếp tục thu hút đầu tư trong năm 2024. Cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công tuyến đường Vành đai 4, Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ hoàn thiện hàng loạt tuyến đường trục cấp huyện, kết nối liên vùng và nội vùng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông thương hàng hóa đến sân bay và cảng biển.

Bình Dương hiện là tỉnh có tỷ lệ di cư tới sinh sống rất cao, lên đến 200%, nghĩa là 5 người tới làm việc tại Bình Dương thì chỉ có 1 người đi ra khỏi địa bàn. Trong số lượng di cư tới thì có hơn 50% là chưa có nhà ở, do đó, nhu cầu về nhà ở phát sinh liên tục, trong khi nguồn cung ra thị trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Điều này tạo ra sức cầu lớn khiến giá bất động sản Bình Dương liên tục tăng trong các năm qua.

Ngoài ra cơ cấu dân số của Bình Dương hiện nay đa phần là dân số trẻ, tỷ lệ người trẻ đến học tập và làm việc gia tăng qua các năm dẫn tới nhu cầu về nhà ở. Chưa kể, một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư trẻ, học sinh sinh viên đến Bình Dương học tập, làm việc khiến nhu cầu về bất động sản cho thuê bất động sản tại đây lớn và vô cùng tiềm năng, các yếu tố này đang giúp thị trường BĐS Bình Dương ngày càng có sức hút, kéo theo giá trị nhà đất phát triển mạnh, ông Tuấn phân tích.

