Doanh nghiệp BĐS tất bật trở lại thị trường

Việc Chính phủ một lần nữa chứng tỏ khả năng kiểm soát dịch bệnh đang khiến các doanh nghiệp tự tin triển khai các kế hoạch ra hàng, người mua nhà cũng lấy lại niềm tin vào thị trường BĐS. Sau một thời gian dài khan hiếm, nguồn cung nhà ở được dự đoán sẽ hồi phục và bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2021 khi hàng loạt ông lớn ngành BĐS không giấu giếm tham vọng phủ sóng thị trường bằng hàng loạt dự án chất lượng.

Doanh nghiệp BĐS tất bật trở lại thị trường thông qua các kế hoạch bán hàng và mở rộng đội ngũ nhân sự.

Cụ thể, chia sẻ về kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, Công ty CP đầu tư BĐS Rio Land dự kiến sẽ triển khai trên 3.000 sản phẩm nhà ở tại các thị trường tâm điểm “nóng” đang thu hút dòng tiền đầu tư trong suốt thời gian qua là TP. Thủ Đức và TP. Vũng Tàu. Đáng chú ý nhất trong số đó là gần 2.000 căn hộ sẽ triển khai tại trung tâm TP. Thủ Đức và quần thể nghỉ dưỡng “khủng” lên đến 23ha The Maris tại TP. Vũng Tàu. Dự án này hiện cũng đang trong giai đoạn ráo riết hoàn thiện các villas và tiện ích như beach club, hồ cảnh quan…

Theo đại diện từ Rio Land, lượng sản phẩm mà doanh nghiệp này dự kiến giới thiệu ra thị trường khá lớn, nên bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng về lộ trình phát triển sản phẩm, Rio Land còn tập trung mở rộng đội ngũ nhân sự cho năm 2021, sẵn sàng cho một năm “bùng nổ”. Đợt tuyển dụng mới, Rio Land dự kiến chiêu mộ thêm hơn 100 chuyên viên kinh doanh và các vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc sàn, Trưởng phòng kinh doanh…

“Năm 2020 thị trường còn nhiều khó khăn nhưng những dự án do công ty triển khai vẫn được thị trường đón nhận tích cực. Bản thân doanh nghiệp cũng tạo dựng được uy tín với khách hàng thông qua tiến độ triển khai dự án. Tính đến tháng 3/2021, dự án Precia (trung tâm Q.2) đã đổ sàn đến tầng 18, dự án d’Lusso (Q.2) sau khi cất nóc cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện… Những động thái tích cực từ chủ đầu tư đã góp phần củng cố niềm tin của khách hàng với thương hiệu Rio Land và giúp chúng tôi tự tin cho một năm 2021 thành công hơn với các dự án mới”, vị đại diện cho biết.

Không riêng Rio Land, nhiều ông lớn trong ngành cũng tự tin công bố các kế hoạch ra hàng “khủng” trong năm nay. Tại khu vực phía Tây, Thắng Lợi Group cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch tung ra thị trường từ 3-4 dự án, cung cấp 3.000-4.000 sản phẩm nhà liền thổ xây sẵn. Nam Long Group cũng triển khai chào bán tiếp giai đoạn 3 dự án đô thị sinh thái Waterpoint Long An và khởi động dự án Waterfront City Biên Hòa. Công ty An Gia đưa ra thị trường những lô chung cư còn lại tại dự án West Gate ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và một số dự án tại Bình Dương, Long An. Van Phuc Group cho biết năm 2021 tập đoàn này tiếp tục đưa ra các dòng sản phẩm mới, trong đó có sản phẩm lần đầu tiên được ra mắt là khu biệt thự cao cấp mặt tiền sông Van Phuc Jardin Villas gồm 54 căn biệt thự đơn lập, bên cạnh dòng sản phẩm nhà phố truyền thống là căn hộ cao cấp.

Chờ những gam màu sáng

Ngoài những doanh nghiệp nói trên, các chủ đầu tư lớn khác như Novaland, Hưng Thịnh Group, Phú Đông Group, Him Lam Land, Phát Đạt, Phúc Khang, Phú Long, C.T Group, Tập đoàn Danh Khôi… cũng chuẩn bị đưa hàng loạt dự án mới ra thị trường, báo hiệu một năm 2021 đa dạng nguồn cung cho nhà đầu tư lựa chọn.

Thị trường BĐS được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021

Nhìn nhận về triển vọng thị trường BĐS năm 2021, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng, 2021-2022 sẽ là giai đoạn bùng nổ của thị trường BĐS nếu dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt. “Năm 2021 với những thông tin tích cực về vacxin, Covid-19 có thể kiểm soát hiệu quả, nền kinh tế tăng trưởng trở lại giúp thị trường BĐS khởi sắc. Thị trường BĐS đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, để từng bước đứng vững, phục hồi. Sự thay đổi về luật sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ được những “nút thắt” trong việc phê duyệt các dự án.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam nhận định, thị trường đang cho thấy những tín hiệu tái phục hồi một cách rõ nét ngay trong các tháng đầu năm. Đà tăng trưởng này được dự báo sẽ rõ nét hơn trong quý 2 tới đây khi các chủ đầu tư hoàn thiện kế hoạch ra hàng và người mua cũng vững tâm thế trở lại với nhà đất. Ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, chung cư vẫn sẽ là loại hình BĐS nhận được sự quan tâm cao nhất và duy trì nhu cầu giao dịch ổn định. Dự đoán giá chung cư tại TP.HCM năm 2021 có thể tăng 9%. Bàn về khu vực sẽ phát triển mạnh trong năm 2021, ông Tuấn cho rằng khu Đông TP.HCM và vùng vệ tinh như Đồng Nai, TP.Vũng Tàu vẫn sẽ là khu vực phát triển chính của thị trường trong 5-10 năm tới, thu hút cả nhà đầu tư và người mua để ở. Giá nhà tại các khu vực này sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2021-2022.

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc thị trường DKRA cho rằng, những yếu tố đáng lạc quan của thị trường như diễn biến kinh tế vĩ mô và công tác kiểm soát dịch bệnh rất tốt của Việt Nam; Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Việt Nam năm 2021 theo World Bank dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% – mức tăng trưởng thuộc hàng đầu thế giới… mang đến triển vọng, cơ hội và nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường BĐS chuyển mình.

Phương Uyên