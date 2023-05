Thị trường BĐS các tỉnh giáp TP.HCM tái khởi động ngay sau dịch

Bình Dương được đánh giá là thị trường BĐS tỉnh sôi động nhất hiện nay khi có khá nhiều dự án chuẩn bị chào bán. Trong thông báo mới đây, tập đoàn Hưng Thịnh Corp cho biết, đã hoàn tất các thủ tục cũng như nhà mẫu để sẵn sàng cho việc ra mắt dự án chung cư tại TP. Dĩ An. Được biết, dự án này có quy mô 6 block cao 27 tầng cung cấp hơn 3.000 căn hộ. Ngoài dự án này, Hưng Thịnh Corp còn đang chuẩn bị quỹ đất để triển khai loạt dự án tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định.

Một doanh nghiệp khác cũng có kế hoạch triển khai dự án mới tại Bình Dương là công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông Group. Doanh nghiệp này hiện đang hoàn thiện nhà mẫu của dự án Phú Đông 3 tại TP. Dĩ An và dự kiến sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường trong thời điểm cuối quý 2 tới đây. Ngoài ra, loạt dự án rục rịch triển khai xây dựng trong quý 1 cũng tung kế hoạch bán hàng, như Công ty BĐS Phú Mỹ Hiệp đang hoàn tất xây dựng để chính thức chào bán 916 căn hộ thuộc dự án Bcons Green View vào đầu quý 3/2020 với giá từ 1,5 tỷ căn. Ngoài ra một dự án khác là Bcons Garden dự kiến cũng sẽ tiếp tục chào bán các block tiếp theo trong quý 3 tới đây.

Tại Long An, nhiều dự án đất nền đang được rao bán trở lại trên địa bàn huyện Đức Hòa và Bến Lức. Ông Trần Việt Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty BĐS Hoa Khải Real cho biết đang tập trung chào bán 2 dự án đất nền sổ đỏ trên địa bàn huyện Đức Hòa. Do khu vực này sắp lên thị xã, hạ tầng giao thông, xã hội được đẩy mạnh nên nhu cầu mua để ở khá tốt. Chính vì vậy trong các tháng tới đây, công ty sẽ tập trung chào bán các sản phẩm nhà đất pháp lý hoàn thiện để phục vụ nhu cầu này.



Các hoạt động mua bán, xây dựng tại nhiều dự án đang dần tái khởi động sau nới lỏng giãn cách xã hội.

Một doanh nghiệp khác cũng có kế hoạch rao bán dự án đất nền quy mô gần 150 sản phẩm tại Đức Hòa trong cuối quý 2/2020. Theo đại diện đơn vị này, nếu tình hình giao dịch khả quan, trong quý 3 tới sẽ tiếp tục công bố thêm 2 dự án nhà phố và đất nền nữa tại Bến Lức và Cần Giuộc. Cũng trên địa bàn Long An, Tập đoàn Trần Anh Group cho biết sau thời gian hoãn việc mở bán, doanh nghiệp đang chuẩn bị nguồn lực để chính thức đưa dự án biệt thự West Lakes Golf & Villas ra thị trường.

Riêng ở khu vực tỉnh Bình Phước, bà Trần Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty BĐS Tam Giác Vàng cho biết, thị trường nhà đất tại đây đang tái khởi động lại ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Tại khu vực Chơn Thành, giao dịch nhà đất đang nhen nhóm những tín hiệu tích cực khi người mua bắt đầu trở lại với thị trường. So với thời điểm tháng 4, nhu cầu giao dịch nhà đất tại đây tăng từ 20-30%. Tuy thị trường vẫn chưa hoàn toàn sôi động trở lại nhưng tại một số khu vực tập trung nhiều các KCN lớn, giá đất vẫn tăng và nhu cầu mua đang cải thiện rõ rệt. Khu vực TP. Đồng Xoài, Cát Tường Group đang triển khai mở bán tiếp dự án Cát Tường Phú Hưng. Asian Holdings cũng chuẩn bị ra hàng dự án Asian Lake View trong quý 2 này bằng hình thức bán trực tiếp thay vì tập trung.



Nhiều chủ đầu tư lớn công bố kế hoạch, khởi công, mở bán trong quý 2, hứa hẹn tạo động

lực để thị trường nhà đất dần khởi sắc trở lại. Ảnh minh họa

Dù gặp không ít khó khăn dưới tác động từ dịch Covid-19 khiến cả nguồn cung và nhu cầu giao dịch suy giảm, thị trường BĐS tại các tỉnh thành phía Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn nhất định, thậm chí tốt hơn so với các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Đà Nẵng hay Nha Trang. Báo cáo thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý 1/2020, dù lượng tin rao bán nhà đất tại các tỉnh phía Nam giảm gần 35% nhưng nhu cầu mua chỉ giảm khoảng 25% so với cuối năm 2019. Mức độ quan tâm đến nhà đất tại tỉnh vẫn duy trì ở mức 75% so với quý trước. Đây được xem là con số khá cao trong tình trạng cả thị trường gần như đóng băng vì dịch bệnh.