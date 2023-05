Báo cáo thị trường tháng 2/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường BĐS cho thuê đang ghi nhận tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc sau một giai đoạn dài ảm đạm trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Theo đó, lượng tin rao và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản cho thuê đều tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, tại TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm các mặt bằng văn phòng cho thuê tăng 32% so với một tháng trước đó, tập trung vào loại hình văn phòng hạng A tại khu trung tâm và các mặt bằng hạng B ở khu vực ngoài trung tâm. Lượng tin rao mặt bằng văn phòng cho thuê cũng tăng 12% so với tháng trước. Giá chào thuê văn phòng tại TP.HCM hiện vẫn giữ ở mức ổn định đối với các văn phòng hạng A nhưng có điều chỉnh tăng nhẹ với những tòa nhà hạng B chào thuê tại trung tâm.

Với loại hình căn hộ cho thuê, nguồn cung cho thuê có xu hướng giảm nhẹ 2% so với tháng trước nhưng nhu cầu tìm thuê sản phẩm này lại tăng đột biến lên đến 53%. Sự tăng trưởng nhu cầu thuê căn hộ tại TP.HCM đến từ việc lượng lớn người lao động và học sinh, sinh viên quay trở lại thành phố học tập và làm việc tăng trở lại sau thời gian nghỉ lễ tết và dịch bệnh từ 2021. Nhóm căn hộ được tìm kiếm thuê nhiều rơi vào các dự án trung cấp, bình dân với tầm giá thuê vào khoảng 5-12 triệu đồng/tháng và tập trung ở các khu vực vùng ven TP.HCM như quận 9, Thủ Đức (cũ), quận Gò Vấp, Tân Phú và Nhà Bè, Bình Chánh.

Hoạt động kinh tế phục hồi thúc đẩy nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ, văn phòng và căn hộ tại TP.HCM. Ảnh Phương Uyên

Với thị trường nhà riêng và nhà mặt phố cho thuê, tín hiệu vui đang quay trở lại khi ghi nhận bước hồi phục khả quan sau thời gian dài ảm đạm. Theo đó lượng tin rao thuê nhà riêng, nhà phố tại TP.HCM tăng 35-55% so với tháng 1/2022, nhu cầu tìm thuê phân khúc này cũng có biến động lớn khi nhà riêng có lượng khách tìm thuê tăng hơn 80%, nhà mặt phố phục vụ kinh doanh cũng phục hồi rõ nét với nhu cầu tìm thuê tăng 32% so với tháng trước. Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, từ sau Tết Nguyên đán nhiều tuyến đường có mặt bằng cho thuê, trung tâm thương mại ở TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại. Nhiều mặt bằng bỏ trống đang dần được lấp đầy với hàng loạt quán xá, cửa hàng. Nhiều đơn vị đang kinh doanh phân khúc này cho biết đơn đặt hàng tìm mặt bằng làm quán ăn, nhà hàng, quán cà phê thời gian gần đây đang tăng trở lại. Giá thuê vẫn ở mức thấp nhưng bắt đầu nhích lên. Các mặt bằng có giá thuê tầm 30-80 triệu đồng/tháng khá đắt khách.

Sức nóng mạnh nhất thị trường cho thuê tháng 2 vừa qua rơi vào loại hình cho thuê nhà trọ, phòng trọ giá rẻ khi tăng 142% trong tháng vừa qua, chủ yếu đến từ nhóm khách hàng là công nhân lao động và học sinh từ tỉnh đổ về TP.HCM. Các căn nhà trọ có giá thuê dao động từ 1,5-3 triệu đồng/tháng được tìm kiếm nhiều. Tuy nhiên nguồn cung khá hạn chế khi lượng tin rao cho thuê nhà trọ trên địa bàn TP.HCM chỉ tăng nhẹ so với tháng trước và ít biến động so với cùng kỳ. Khác với căn hộ mỗi năm nguồn cung mới dồi dào hơn, các khu nhà trọ trong nội thành có nguồn cung cho thuê có hạn, số lượng không nhiều nên việc tìm thuê không dễ dàng. Các tháng vừa qua, phần nhiều nhu cầu thuê tập trung ra các quận, huyện vùng ven TP.HCM do khó tìm kiếm nhà trọ nội thành cũng như mong muốn có được mức giá thuê thấp hơn.

Đánh giá về phân khúc bất động sản cho thuê trong thời gian tới, chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng thị trường bán lẻ TP.HCM khởi sắc sẽ thúc đẩy giá thuê mặt bằng phục hồi vào nửa cuối năm 2022. Đây hầu hết là những dự án có kế hoạch khai trương từ năm 2021 nhưng bị trì hoãn do dịch bệnh đang điều chỉnh kế hoạch khởi động trong năm 2022. Việt Nam đã mở cửa trở lại sau 15/3 kéo nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh, kinh tế trở lại bình thường. Lượng lao động quay trở lại sẽ giúp thị trường cho thuê tăng trưởng mạnh trong các tháng tới.

Nền kinh tế Việt Nam dự đoán sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2022 và ngành bán lẻ, nhất là bán lẻ trực tuyến, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, thị trường bán lẻ vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ đến từ các chủ đầu tư cũng như kế hoạch tiêm liều bổ sung để sớm thích nghi với bình thường mới. Những hoạt động kinh doanh nào bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua thì nhiều khả năng sẽ phục hồi mạnh trong năm nay, đặc biệt là bất động sản cho thuê, bất động sản du lịch, dịch vụ khi Chính phủ đẩy mạnh mở cửa các hoạt động kinh tế và du lịch quốc tế được nối lại.

Phương Uyên