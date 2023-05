Rổ Hàng Thứ Cấp Dồi Dào, Giá Cạnh Tranh

Áp lực tài chính đang khiến nhiều nhà đầu tư thứ cấp nhanh chóng ra hàng trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Điều này giúp người mua nắm quyền chủ động trong các thỏa thuận mua bán thời gian qua. Giá căn hộ TP.HCM chào bán trên thị trường thứ cấp, nơi nhà đầu tư mua đi bán lại đã xuất hiện nhiều trường hợp giảm 7-15% để thoát hàng tại khu Đông TP.HCM và vùng phụ cận.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy, 10 tháng đầu năm 2022, tổng lượng tin đăng rao bán nhà đất cả nước tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà phố, đất nền có lượng sản phẩm rao bán tăng 49-56%, căn hộ tăng 24%. Riêng TP.HCM, lượng sản phẩm rao bán tăng 45%, nhà phố, đất nền Sài Gòn ghi nhận tin rao bán tăng 70-85%. Giao dịch rao bán sôi động và chủ yếu tập trung tại các dự án thứ cấp với đa dạng mức giá và nguồn cung, giàu lựa chọn cho người mua. Cũng theo Batdongsan.com.vn, các dự án ghi nhận nhu cầu tìm mua và giao dịch cao trong thời gian qua chủ yếu là từ các dự án hiện hữu, đã hoàn thiện, bàn giao và có tỷ lệ sáng đèn cao, nhất là tại các dự án phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp quy mô lớn.

Căn hộ hoàn thiện với ưu thế giá và chất lượng được người mua tìm kiếm và giao dịch sôi động tại thị trường thứ cấp.

Thông tin từ ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, giá căn hộ thứ cấp đang có xu hướng đi xuống do lượng cung cần chào bán ra tăng mạnh trong khi nhu cầu mua không nhiều. Thị trường thứ cấp đang chịu ảnh hưởng lớn khi thanh khoản yếu, nhà đầu tư cần xoay dòng tiền và tâm lý hoang mang nên lượng sản phẩm cần sang nhượng gia tăng. Do cung nhiều – cầu yếu nên các sản phẩm muốn “thoát hàng” lúc này đều phải chấp nhận điều chỉnh giá bán thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bán với giá gốc nếu chịu áp lực vay, nhất là với các sản phẩm có giá trị lớn. Đây chính là cơ hội của người mua có dòng tiền mặt.

“Thị trường đã xuất hiện nhà đầu tư thứ cấp xả hàng giá gốc, nhiều trường hợp giảm giá 7-10% so với thời điểm mua vào vì không đủ dòng tiền. Kịch bản giảm giá ở thị trường thứ cấp có thể sẽ còn tiếp tục tiếp diễn trong bối cảnh nguồn vốn cho BĐS đang gặp nhiều khó khăn”, ông Kiệt cho hay.

Còn theo bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc thị trường Savills TP.HCM, việc mua căn hộ thứ cấp thời điểm này có lợi cho khách hàng vì giá đang cạnh tranh, có thể vào ở ngay và khai thác thương mại. “Nếu so sánh giá bán sơ cấp và thứ cấp trên mỗi m2 sàn của các căn hộ cùng phân khúc tại các quận, dự án trung cấp có giá thứ cấp thấp hơn 35% và bình dân thấp hơn gần 60% so với hàng sơ cấp. Tuy nhiên, do phải trả toàn bộ giá trị căn hộ, không được hỗ trợ vay nên đây là sân chơi cho người có nguồn tài chính hiện hữu”, bà Trang nhấn mạnh.

Nguồn Hàng Sơ Cấp Nhiều Ưu Đãi

Bên cạnh nguồn cung thứ cấp dồi dào, nguồn hàng sơ cấp từ chủ đầu tư cũng đang “rộng cửa” với người mua khi các chính sách chiết khấu, ưu đãi và thanh toán linh hoạt chưa từng có trước đây.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, phần lớn dự án chào bán trong giai đoạn này đều đưa ra nhiều giải pháp tài chính và cam kết bán hàng hấp dẫn để đỡ đần một phần nào áp lực tài chính cho người mua. Ví như, Phú Đông Group áp dụng chính sách hỗ trợ lãi vay cho khách mua dự án Phú Đông Sky Garden chỉ cần vốn 20% giá trị căn hộ là có thể mua nhà, 50% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ với lãi suất 0%, kèm ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà. Còn nếu thanh toán theo tiến độ thì chỉ trả 0,5%/tháng, (tương đương với 15 triệu đồng). Nhờ đó người mua không bị áp lực lớn và có thời gian để chuẩn bị tài chính cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, CĐT còn hỗ trợ thuê lại 12 triệu đồng/tháng, phương án này giúp khách hàng có được nguồn thu cố định sau bàn giao.

Nguồn cung sơ cấp chào bán thời gian này luôn đi kèm với các chính sách ưu đãi có lợi cho người mua.

Tương tự, để kích thanh khoản, "ông lớn" BĐS Nam Long Group mới đây tung ra gói ưu đãi cho các dự án tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh (TP.HCM). Cụ thể, khi mua căn hộ Flora Panorama thuộc KĐT Mizuki Park 28ha tại khu Nam Sài Gòn và giai đoạn 2 căn hộ Flora Akari thuộc KĐT Akari City tại khu Tây TP.HCM của đơn vị này, người mua nhà chỉ phải thanh toán 50% là được nhận nhà, dự kiến vào quý 3/2023, chủ đầu tư áp dụng gói vay 0%/năm trong vòng 12 tháng và ân hạn nợ gốc hoặc gói vay cố định lãi suất 6% trong vòng 24 tháng và ân hạn ngần ấy thời gian. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, doanh nghiệp này tung chương trình "30 năm vững vàng – Trao ngàn tri ân" dành cho khách hàng mua dự án Flora Panorama và Akari City, tổng giá trị ưu đãi lên đến 5%.

Tập đoàn An Gia, chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách khuyến mãi khá thoáng khi khách hàng mua nhà phố, căn hộ của doanh nghiệp như thanh toán trước 15%, sau đó thanh toán theo tiến độ từ 2%/tháng trong 18 tháng; tăng chiết khấu 2% cho cổ đông hoặc khách hàng tại một số khu vực. Hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 18 tháng, ân hạn nợ gốc và miễn phí tất toán trước hạn. Thậm chí áp dụng các chính sách thuê lại với giá cao, nhiều mức thời hạn khác nhau cho cả nhà phố và căn hộ.

Các chủ đầu tư lớn như khác đang có nguồn cung sơ cấp mở bán như Hưng Thịnh, Phú Long, Masteria Homes, Khang Điền… cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lớn, thậm chí khuyến mãi, chiết khấu đến 30-40% cho người mua theo từng hình thức thanh toán khác nhau và hầu hết đều kéo dài thời hạn hỗ trợ ưu đãi vay cho khách hàng.

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam nhìn nhận, bức tranh hồi phục của thị trường BĐS Việt Nam không chỉ toàn những gam màu sáng, thị trường vẫn đối mặt với một số khó khăn về vấn đề nguồn cung hạn chế, các sản phẩm mới có giá trị cao, thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao và tình trạng tắc nghẽn pháp lý chưa có giải pháp gây khó khăn và ảnh hưởng đến phương án tài chính của CĐT dẫn đến giá thành tăng. Do đó, năm 2023 thị trường sẽ BĐS chuyển biến khá thận trọng. Về tính thanh khoản của thị trường, ông Khương cho rằng, việc nguồn cung hạn chế và vắng bóng sản phẩm vừa túi tiền sẽ làm ảnh hưởng đến sức mua chung. Những phân khúc nhà ở và thương mại đáp ứng nhu cầu thực, giá hợp lý vẫn sẽ duy trì mức thanh khoản ổn.

Phương Uyên

