Thị trường BĐS cuối năm 2023 dự kiến còn đối diện với rất nhiều thách thức, tuy nhiên sẽ có những điểm sáng nhất định và là tiền đề để năm 2024 bước vào sự phục hồi toàn diện hơn.

Thị Trường BĐS Cuối Năm 2023, Khó Khăn Liệu Đã Qua?

Thị trường BĐS cuối năm 2023 được nhận định là còn nhiều khó khăn, sự sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung, vướng mắc pháp lý chưa giải, áp lực lãi suất vẫn đang ảnh hưởng đến sự phục hồi.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường Nhà ở CBRE Việt Nam, tính lũy kế đến nửa đầu năm 2023, tổng nguồn cung bất động sản TP.HCM là khoảng 340.000 sản phẩm.

Thị trường BĐS cuối năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn về tín dụng và phục hồi niềm tin với thị trường.

Nếu so sánh với cùng kỳ các năm trước, nguồn cung BĐS TP.HCM sụt giam 72%. Thậm chí nếu so sánh nguồn cung so với giai đoạn đại dịch thì năm nay lượng sản phẩm triển khai cũng rất thấp. Vướng mắc pháp lý khiến nhiều CĐT không thể triển khai dự án mới ra thị trường.

Ngoài ra, thị trường BĐS cuối năm 2023 còn phải đối mặt với câu chuyện khó khăn tín dụng và phục hồi niềm tin từ người mua.

Ông Ngô Quang Phúc, TGĐ Công ty BĐS Phú Đông Group nhận định, tín dụng ngân hàng và hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang bị kiểm soát rất chặt chẽ, không dễ tiếp cận. Doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào bán hàng để duy trì hoạt động, song sức mua thị trường BĐS hiện nay vẫn thấp.

Giải pháp gỡ khó khả dĩ nhất cho doanh nghiệp là phục hồi lại niềm tin cho người mua thông qua các chính sách kích cầu, hỗ trợ vốn vay và lãi suất. Ngoài ra cần tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý dự án, gia tăng sự minh bạch trên thị trường…

Trong năm 2023 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã 4 lần giảm lãi suất điều hành, kéo lãi suất huy động giảm xuống 3-4%, lãi suất cho vay cũng giảm ít nhất 2% từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên con số này chưa đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định, ngân hàng ế vốn, thừa tiền nhưng doanh nghiệp BĐS lại thiếu vốn, khó đi vay, thậm chí không dám đi vay. Dù NHNN đã nhiều lần giảm lãi suất, nhưng doanh nghiệp BĐS không thể vay và không dám đi vay.

Doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi suất cao khi họ kinh doanh thu lợi nhuận cao. Hiện nay, thanh khoản thị trường vẫn chưa mấy cải thiện, không bán được hàng nên dù có nhu cầu và đủ điều kiện, nhiều doanh nghiệp không dám vay vì nếu cố vay thì gánh nặng tài chính sẽ rất lớn.

Cuối năm 2023 là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư BĐS tìm được những sản phẩm giá thành tốt.

Theo ông, thị trường BĐS cuối năm 2023 vẫn chưa nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Để khai thông nguồn vốn và thanh khoản, có lẽ phải đợi sang năm 2024 và đây mới là thời điểm mà thị trường ấm dần lên.

Đây Là Lúc Nhà Đầu Tư “Thả Cần, Câu Cá”

Dù chưa thể phục hồi nhưng theo các chuyên gia, thị trường BĐS cuối năm 2023 là cơ hội tốt cho nhà đầu tư có dòng tiền đi “thả câu, giăng lưới”.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills cho rằng, thị trường BĐS cuối năm 2023 là thời điểm tốt để nhà đầu tư và người mua bất động sản để ở cân nhắc xuống tiền.

Ông Khương nhận định, xét theo khu vực, tốc độ phục hồi và tiềm năng BĐS khu vực phía Nam sẽ vượt trội hơn phía Bắc nhờ đang có hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai.

Ví như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 1… mạng lưới hạ tầng này sẽ thúc đẩy xu hướng xây dựng các đô thị ly tâm trong những năm tới.

Đây là cơ hội cho nhà đầu tư “đánh bắt xa bờ” ở những thị trường vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn hay các địa phương lân cận Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích, với mạng lưới hạ tầng đã và đang triển khai, khu vực phía Nam mà cụ thể là khu vực cách trung tâm TP.HCM khoảng 100km là những nơi nhà đầu tư BĐS nên “khoanh vùng”.

Đến năm 2025, loạt hạ tầng quan trọng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, đường Vành đai 3, sân bay Long Thành hoàn thành… sẽ tạo bước đột phá cho nền kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam.

Ông Hiển khuyến nghị, nếu nhà đầu tư mua BĐS mục đích tích lũy tài sản dài hạn, nên tập trung vào sản phẩm có thể khai thác dòng tiền như nhà phố hoặc căn hộ cho thuê . Mức sinh lời từ 4% là phù hợp.

Còn nhóm nhà đầu tư chấp nhận rủi ro và đánh bắt xa bờ, từ nay đến hết năm 2024 là thời điểm tốt để xuống tiền. Có thể tham khảo các sản phẩm nhà đất có giá bằng giai đoạn 2020, nằm trong bán kính 10-20km quanh các khu công nghiệp, khu đô thị và pháp lý sạch.

Phương Uyên