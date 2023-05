Thị trường BĐS Đức Hòa “nóng” trước thông tin lên thành phố

Nhu cầu tìm mua BĐS Đức Hòa dẫn đầu Long An

Báo cáo thị trường BĐS Long An vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, Đức Hòa hiện đang là địa phương dẫn đầu Long An về tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất, nhất là với loại hình đất nền dự án và nhà liền kề. Cụ thể, tháng 2/2022, lượt tìm kiếm BĐS Long An tăng 15% so với tháng 1 và 31% so với cùng kỳ 2021, trong đó mức độ quan tâm loại hình biệt thự, nhà liền kề tăng thêm 17% theo tháng và 57% theo năm. Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức tiếp tục là 3 huyện có lượt tìm kiếm BĐS cao nhất Long An, trong đó Đức Hòa dẫn đầu về nhu cầu mua nhà đất trên toàn tỉnh.