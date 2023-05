Thị Trường BĐS Hà Nội Biến Động Mạnh Trong Quý 1/2023

Tại Báo cáo thị trường Bất động sản quý 1/2023 do Batdongsan.com.vn tổ chức mới đây, ông Lê Đình Hảo, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn cho biết trong mạch suy giảm chung của thị trường bất động sản quý 1/2023, bất động sản Hà Nội chứng kiến mức độ quan tâm sụt giảm ở nhiều loại hình. Tuy nhiên, thị trường cũng có những chuyển biến đáng chú ý ở một số phân khúc nhất định.

Đưa ra những cột mốc đáng chú ý của các thông tin chính sách, ông Lê Đình Hảo đã phác thảo những biến động liên tục của mức độ quan tâm bất động sản trong quý 1/2023. Thời điểm đầu tháng 1/2023, mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản tiệm cận gần mức 200 điểm index thì đến 22/1 – thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, mức độ quan tâm sụt giảm mạnh, chỉ còn xấp xỉ khoảng 60 điểm index.

Đầu tháng 2/2023, khi kì nghỉ Tết kết thúc và Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước liên tục họp khẩn về tín dụng (dù chưa có kết quả khả quan), nhưng những động thái này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của mức độ quan tâm với thị trường với gần 300 điểm index. Hàng loạt các thông tin tích cực sau đó như Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó cho thị trường bất động sản; Thống đốc Ngân hàng thông báo về gói tín dụng 120.000 nghìn tỷ VND cho nhà ở xã hội. Kế đó, Nghị định 08/2023, Nghị quyết 33 tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS​; dự thảo Thông tư 16 (sửa đổi) gỡ khó trái phiếu doanh nghiệp​ và Nghị định 10/2023 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai​ đã khiến mức độ quan tâm của người tìm kiếm với thị trường bất động sản luôn duy trì ở vùng điểm 250-300 điểm index.

Trong mạch suy giảm chung của thị trường bất động sản quý 1/2023, bất động sản Hà Nội chứng kiến mức độ quan tâm sụt giảm mạnh ở nhiều loại hình so với quý 1/2022. Ở thị trường mua bán, mức độ quan tâm sụt giảm ở tất cả các phân khúc. Trong đó, đất nền Hà Nội sụt giảm mạnh nhất 57%, nhà phố giảm 35%, các phân khúc còn lại như nhà riêng biệt thự , chung cư có tỉ lệ giảm lần lượt là 33%, 25% và 16%. ​

Cũng theo Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn , với phân khúc căn hộ chung cư , phân khúc chung cư cao cấp bị ảnh hưởng mạnh nhất về cả giá bán và mức độ quan tâm​. Mức độ quan tâm giảm ở tất cả các quận nội thành trung tâm như Nam Từ Liêm giảm 9%, Hà Đông giảm 8%, Cầu Giấy giảm 12%, Hoàng Mai giảm 10%, Thanh Xuân giảm 13%, Bắc Từ Liêm 13%, Đống Đa giảm 30%, Hai Bà Trưng giảm 11%, Tây Hồ giảm 14%, Long Biên giảm 4%, Gia Lâm giảm 13%, Ba Đình giảm 15%. Về giá bán, so với cùng kì năm ngoái, giá bán căn hộ cao cấp giảm 10%, trong khi đó căn hộ trung cấp và bình dân lần lượt tăng 4% và 3%.

Cũng theo ông Hảo, nguồn cung chung cư mới cũng tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp, giá rẻ và ở các dự án ngoài trung tâm​. Một số dự án có nguồn hàng sơ cấp mở bán trong quý 1/2023 có thể kể đến là NHS Trung Văn với mức giá 18-20 triệu đồng/m2, The Melody Residence có giá bán từ 40-50 triệu đồng/m2, Moonlight I – An Lạc Green Symphony​ có giá bán từ 45-50 triệu đồng/m2, Imperia River View có giá bán 43 – 45 triệu đồng/m2​, The Zurich có giá 50 – 60 triệu đồng/m2, Masteri West Heights có giá bán 60 – 80 triệu đồng/m2.