Sau loạt điều chỉnh từ chính sách, nhiều tín hiệu cho thấy thị trường BĐS hiện nay phục hồi tích cực hơn trong quý 2/2023. Nhiều dự án tái khởi động trở lại, giao dịch cũng xuất hiện tại các dự án tốt.

Thị trường BĐS hiện nay tại phía Nam nửa cuối quý 2/2023 đang ghi nhận tín hiệu lạc quan từ lượng dự án tái khởi động, triển khai mở bán góp phần xóa tan không khí trầm lắng ở giai đoạn đầu năm.

Chủ đầu tư DIC Holdings và đơn vị phát triển dự án SG Holdings vừa cho biết sẽ chính thức chào bán dự án Vung Tau Centre Point ra thị trường vào trung tuần tháng 6 này. Đây là dự án căn hộ quy mô 25 tầng với 540 căn hộ và 29 shophouse, dự kiến có giá chào bán trung bình từ 3-3,5 tỷ đồng/căn hộ.

Công ty cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings cũng cho biết sẽ tái mở bán lại dự án căn hộ Astral City (TP. Thuận An ) vào ngày 22/6 tới đây. Trước đó, dự án được ngân hàng cam kết tài trợ vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tiến đến việc ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Astra City là căn hộ cao cấp với giá bán trung bình từ 40 -45 triệu đồng/m2, tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13.

Cũng trong tháng 6 này, Công ty BĐS Hưng Thịnh Land sẽ cho ra mắt dự án Avatar Thu Duc quy mô gần 3,3 ha, bao gồm 6 tòa tháp căn hộ cao từ 28-33 tầng, cung cấp ra thị trường gần 2.400 sản phẩm. Đi kèm với đó là chính sách bán hàng nhiều ưu đãi với thời gian trả chậm trong thời gian 5 năm.

Tín hiệu vui cho thấy thị trường BĐS hiện nay phục hồi tích cực còn thể hiện qua hàng loạt dự án đã và đang triển khai trước đó cũng mạnh dạng tung rổ hàng mới. Khang Điền có kế hoạch chào bán giai đoạn tiếp theo của dự án The Classia (TP. Thủ Đức) và The Privia (Bình Tân); dự án căn hộ The Maq (quận 1) của Hongkong Land cũng đang tái giao dịch lại. Ngoài ra, khu vực phía Nam Sài Gòn, dự án căn hộ Celesta (huyện Nhà Bè) của Keppel Land, dự án Essentisa (Nhà Bè) của Phú Long… cũng đang tất bật chuẩn bị cho công tác chào bán mới.