Thị trường BĐS “khai xuân” với loạt nguồn cung mới

Chia sẻ về kế hoạch bán hàng trong quý 1/2022, Tập đoàn Nam Long cho biết sẽ mở bán ra thị trường 2 dự án thuộc dòng sản phẩm biệt thự hạng sang. Bên cạnh đó doanh nghiệp này cũng tiếp tục mở bán các sản phẩm căn hộ trung – cao cấp tại TP.HCM và Long An.

Cụ thể, trong tháng 2/2022 Nam Long mở bán khu compound The Aqua – phân khu Aquaria thuộc dự án KĐT Waterpoint 355ha. Dòng sản phẩm này là các căn biệt thự cỡ lớn Grand Villa ven sông nằm trong compound biệt lập thuộc phân khu Aquaria có diện tích từ 250-800m2, giá từ 23 tỷ đồng/căn. Ngoài ra Nam Long cũng sẽ triển khai thêm 39 căn biệt thự cỡ lớn Grand Villa ven sông nằm trong compound biệt lập – diện tích từ 225-662m2 vị trí ven sông, thuộc KĐT Mizuki Park 26ha, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.

Thị trường BĐS năm 2022 sẽ chào đón nhiều nguồn cung mới chất lượng, giúp giải cơn khát nhà ở và sản phẩm đầu tư những năm vừa qua.

Bên cạnh đó, sau mở bán thành công toàn bộ 166 căn hộ Flora Mizuki MP9-MP10 vào quý 4/2021, quý 1/2022 Nam Long còn triển khai ra thị trường dự án Flora Panorama, thuộc dòng căn hộ biệt lập Flora nâng cấp trong khu Nam TP.HCM. Dự án này có quy mô khoảng 400 căn với giá bán dự kiến vào khoảng 50 triệu đồng/m2. Ngoài ra doanh nghiệp còn triển khai thêm một dự án khu căn hộ biệt lập cao cấp thuộc dòng Flora tại KĐT Akari City giai đoạn 2 tại khu Tây TP.HCM. Dự án này có số lượng khoảng 1.600 căn hộ. Trước đó tháng 12/2021, Akari City giai đoạn 1 đã bàn giao 1.800 căn và chào đón cư dân về ở đông đúc trong thời gian ngắn.

Chia sẻ kế hoạch triển khai dự án mới trong năm 2022, bà Phạm Thị Phương Thảo, TGĐ Công ty BĐS Sao Việt cho biết, trong năm nay doanh nghiệp tiếp tục hợp tác với đối tác Bcons Group, triển khai chào bán ra thị trường 4 dự án nhà ở thuộc phân khúc trung – cao cấp tại TP.HCM và Bình Dương. Bên cạnh một dự án chung cư sẽ triển khai tại Bình Chánh, TP.HCM, doanh nghiệp còn phát triển thêm 3 dự án nhà ở nữa tại TP. Dĩ An, Bình Dương. Cụ thể là hai dự án căn hộ cao tầng tại phường Bình An và Thống Nhất, TP. Dĩ An và một dự án nhà ở thấp tầng trên khu vực phường Thống Nhất. Hầu hết các dự án sẽ thuộc phân khúc dành cho người mua ở thực với tầm giá từ 2 tỷ đồng/căn đổ lại.

Trong kế hoạch phát triển các năm tới đây, ông Nguyễn Minh Khang, CEO Công ty BĐS LDG Investment cho biết, doanh nghiệp ấp ủ những kế hoạch khủng trong năm mới kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng bức tranh thị trường BĐS. Trong năm 2022, LDG Investment sẽ tập trung đẩy mạnh dự án chính là LDG Sky, LDG River và LDG Grand Đà Nẵng. Cụ thể, khu căn hộ cao cấp LDG Sky tại khu Đông sẽ được tập trung để đẩy mạnh công tác xây dựng. Dự án này có vị trí đắc địa và nằm trong khu quy hoạch đồng bộ nên rất được quan tâm của khách hàng. Đồng thời, LDG Investment cũng chú trọng tập trung hoàn thiện pháp lý của LDG River để sớm ra mắt thị trường. Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm ven sông và kết hợp trung tâm thương mại nằm trên trục đường quốc lộ 13 đi vào trung tâm thành phố thuộc địa bàn TP. Thủ Đức.

Cũng trên khu vực này, Đại Phúc Land đang phát triển và mở bán các tòa chung cư cao cấp tại dự án Van Phuc City. Đây là dòng sản phẩm đầu tiên mà doanh nghiệp tiến hành triển khai trong hơn 26 năm thành lập và phát triển. Một doanh nghiệp khác là Thắng Lợi Group cũng lên kế hoạch phát triển loạt dự án nhà ở trên khu vực vùng ven TP.HCM, Long An với các dự án trọng điểm như Lạc Tấn, Youngtown Tây Bắc Sài Gòn, J-Dragon. New World Capital cũng tập trung đầu tư và phát triển khoảng 10 dự án BĐS với nhiều loại hình khác nhau, tại nhiều địa phương trên cả nước, hứa hẹn cung cấp ra thị trường giỏ hàng khoảng 2.000 sản phẩm.

Phân khúc căn hộ vẫn sẽ tập trung tại TP.HCM trong khi nhà liền thổ dự báo vẫn là sân chơi của các thị trường tỉnh trong năm 2022.

Đánh giá về thị trường 2022, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM nhận định, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, khó khăn, các doanh nghiệp BĐS đã có những động thái cơ cấu lại sản phẩm và lộ trình phát triển theo hướng ưu tiên sản phẩm cho người ở có nhu cầu thực. Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã rất sát sao, quan tâm tới thị trường BĐS trong năm qua. Chính phủ đang quyết liệt xây dựng chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2 năm 2022 – 2023 với nhiều chính sách hỗ trợ cho khối doanh nghiệp; việc sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS và một số điểm trong Luật Xây dựng, mang đến nhiều tác động tích cực cho thị trường BĐS trong năm mới.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, bước sang năm 2022, nguồn cung bất động sản sẽ sôi động hơn với nhiều dự án quy mô lớn triển khai bán hàng như Urban Green, MT Eastmark City, Classic, Homes Residence, Vạn Phúc City…, cùng hàng loạt dự án khác tại khu vực vệ tinh TP.HCM. Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến xu hướng ly tâm rõ rệt hơn khi các dự án quy mô lớn, chiếm lĩnh nguồn cung đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự báo, bất động sản vùng ven TP.HCM sẽ tiếp tục hút mạnh dòng tiền trong năm 2022. Tuy nhiên, áp lực tăng giá bất động sản cũng sẽ hiện hữu trước các yếu tố tác động như lạm phát, chi phí đầu vào tăng, quỹ đất hạn chế, chênh lệch cung – cầu.

Phương Uyên