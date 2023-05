Nhu cầu giao dịch BĐS khó tăng cao

Tháng 10 vừa qua, lượng lớn sản phẩm rao bán tăng mạnh, giao dịch cũng tốt hơn nên nhiều người cho rằng thị trường đã tốt trở lại. Tuy nhiên trong gần 8.000 sản phẩm nhà đất rao bán vào tháng 10, có tới gần 5.000 sản phẩm là của 1 dự án, nguồn cung thực tế không tăng thêm là bao.

Là môi giới gần 15 năm trong nghề, từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường BĐS, anh Trần Mạnh Tuấn cho rằng, dù là người lạc quan cũng rất khó nhận định giao dịch BĐS sẽ tăng trưởng mạnh trong các tháng cuối năm 2020. Việc bán hàng từ tháng 10 đến giờ vẫn chưa khá hơn. Không xét đến nguồn hàng sơ cấp hữu hạn từ các doanh nghiệp, việc rao bán tại thị trường thứ cấp là thách thức rất lớn với nhà đầu tư. Nhiều sàn giao dịch đã nâng mức phí môi giới lên rất cao do việc bán được hàng không còn là chuyện dễ dàng.

Bất chấp việc nguồn cung BĐS có dấu hiệu khởi sắc hơn trong tháng 10/2020, giao dịch thị trường vẫn chỉ ở mức trung bình với nhu cầu tìm mua không biến động nhiều, nhất là ở các phân khúc nhà liền thổ, đất nền và nhà mặt phố. Dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn cho thấy, tổng lượng tin rao bán nhà đất toàn thị trường TP.HCM trong tháng 10/2020 giảm thêm 4% so với tháng 9, nhu cầu mua hoàn toàn đứng yên, bất chấp thị trường có thêm nhiều sản phẩm mới rao bán.Thậm chí với dòng sản phẩm đất thổ cư, đất nền dự án và biệt thự/ nhà phố, nhu cầu tìm mua còn giảm từ 3-5% so với tháng 9. Với các tỉnh thành khác như Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng, nhu cầu mua giảm từ 3-9% so với tháng trước.