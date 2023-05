Đã khoảng 2 tuần, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID- 19 ngoài cộng đồng. Nhịp sống dần trở lại bình thường. Thị trường bất động sản đón hàng loạt nguồn cung mới tung hàng giai đoạn này.

Mới đây nhất, dự án The Nine chính thức được giới thiệu trên thị trường. Nằm tại số 9 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy), The Nine gồm 1 tòa căn hộ cao 30 tầng với 6 tầng thương mại dịch vụ và 24 tầng căn hộ. Dự án có tổng cộng 350 căn hộ, diện tích từ 75,7-162,5m2, chia thành các loại căn từ 2 đến 4 phòng ngủ. Được biết, The Nine có giá bán trung bình từ 41,2-51,8 triệu đồng/m2.

Sau The Nine, thị trường chung cư Hà Nội đón thêm một dự án mới là Hanhomes Blue Star. Tọa lạc tại khu 31ha, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm), dự án bổ sung cho phía Đông Hà Nội hơn 900 căn hộ diện tích từ 57-75m2, có giá bán khoảng 20 triệu đồng/m2.

Được biết, vào quý 4 năm nay, Hà Nội sẽ có thêm một dự án căn hộ thuộc phân khúc hạng sang là Lancaster Luminaire. Nằm tại 1150-1152 đường Láng (Đống Đa). Lancaster Luminaire là tòa nhà cao 27 tầng gồm 126 căn hộ có diện tích đa dạng, được phân thành căn studio đến căn 4 phòng ngủ. Dự án có giá bán trung bình dự kiến từ 55,7-62,6 triệu đồng/m2.

Không khó để nhận ra, trong số ít những dự án chung cư mới của thị trường bất động sản Hà Nội năm 2020, dòng sản phẩm hạng sang và cao cấp vẫn áp đảo dòng giá rẻ, bình dân. Trong số 3 dự án tung nguồn hàng mới được nêu trên, có 2 dự án tọa lạc tại các vị trí đắc địa và đều được định vị là dòng căn hộ hạng sang, cao cấp. Thị trường hiếm hoi với một dự án có khoảng giá 20 triệu đồng/m2 có vị trí ở Gia Lâm. Thế nhưng sự hiếm hoi này không được quá nhiều người hào hứng.

Chị Phan Linh, hiện đang công tác tại 1 công ty vật liệu xây dựng tại Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết cả năm nay chị tìm mua chung cư giá rẻ nên khi môi giới gọi điện giới thiệu về dự án chung cư có khoảng giá 20 triệu đồng/m2, chị đã rất hào hứng. Nhưng sự hào hứng vụt tắt khi biết dự án ở tận Gia Lâm. “Vị trí đó quá xa trung tâm trong khi phần lớn các cơ sở ban ngành, các công ty có xu hướng đặt trụ sở tại phía Tây Hà Nội. Cả 2 vợ chồng tôi cũng đang làm việc tại các quận phía Tây Hà Nội. Dù là giá rẻ nhưng khoảng cách từ dự án đó đến nơi làm việc là quá xa, rất bất tiện cho việc di chuyển”.

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường cũng đón nhận những tín hiệu mới. Đầu tháng 9, Tập đoàn Hải Phát chính thức tung ra thị trường dự án The Seahara Phú Yên Shop Villas có quy mô 1,4 ha. Nằm tại mặt biển Phú Lâm (TP. Tuy Hòa, Phú Yên), dự án cung cấp cho thị trường 46 căn shop villas phố biển được bố trí thành 3 tuyến phố thương mại trải dài bên bãi biển. Đây cũng dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi ven biển miền Trung ra hàng trong thời điểm bất động sản nghỉ dưỡng đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, một loạt dự án nghỉ dưỡng ven đô như Vườn Vua Resort&Villas (Phú Thọ), Legacy Hill (Hòa Bình) tiếp tục các đợt mở bán mới.

Ở mảng thị trường tỉnh phía Bắc, Times Garden Vĩnh Yên Residences (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cũng chính thức mở bán với một chương trình lớn kích cầu từ 26/8 đến 5/10 với quà tặng là ô tô. Được biết, Times Garden Vĩnh Yên Residences là khu dân cư khép kín tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Dự án được phát triển theo mô hình “all in one” bao gồm 300 căn biệt thự, nhà vườn, nhà phố thương mại, 3 chung cư và một khách sạn 5 sao.

Dù khá nhiều dự án tung hàng trong bối cảnh thị trường vẫn còn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, nhưng không khó nhận ra, phần lớn các dự án ra hàng đợt này đều đang hướng chủ yếu đến nhà đầu tư. Thị trường vẫn lặp lại kịch bản cũ là tiếp tục khan hiếm nhà ở giá rẻ, trong khi dòng cao cấp, hạng sang vốn kén khách hàng vẫn áp đảo. Đại diện một sàn giao dịch tại Hà Đông, cho biết với những dự án chạy truyền thông, quảng cáo tốt, vẫn có một lượng khách hàng nhất định đặt booking. Nhưng những dự án được khách quan tâm không nhiều. Trong bối cảnh dịch bệnh, lạm phát tăng, lãi suất giảm, người có tiền nhàn rỗi có xu hướng tìm đến bất động sản như một kênh trú ẩn của dòng tiền. Tuy nhiên, cũng theo vị này, nhìn chung, sức mua của thị trường đang rất chậm so với cùng kì năm ngoái.

