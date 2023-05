Thị trường BĐS Long An thu hút dòng tiền của giới đầu tư

Dòng vốn đầu tư đang tìm lối ra

Lối ra cho dòng vốn đầu tư là một câu hỏi lớn đặt ra cho thị trường trong năm 2020 lẫn năm 2021 khi nền kinh tế đã và đang chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19. Vaccine đã được sáng chế thành công, nhưng để áp dụng cho toàn bộ thế giới và bắt đầu lại cuộc sống “bình thường mới” thì vẫn là chặng đường rất dài.

Sau Tết Nguyên đán 2021, lãi suất huy động tiết kiệm tại khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối và ngân hàng tư nhân kỳ hạn dưới 6 tháng đều dưới mức 4%/năm, kỳ hạn từ 13 – 36 tháng cũng không quá 5,5%/năm (tức giảm khoảng 0,5%/năm so trước Tết) – một mức giảm đã tiệm cận ở mức thấp nhất lịch sử. Trong bối cảnh đó, chứng khoán và BĐS là hai kênh đầu tư được giới đầu tư nhắm đến nhiều nhất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, khi nền kinh tế phục hồi, Chính phủ sẽ thực hiện các chính sách để hướng dòng tiền vào hoạt động sản xuất nhiều hơn, vì vậy cổ phiếu sẽ không còn cơ hội sinh lời cao như 2020. Và khi chứng khoán không còn là “miếng bánh dễ ăn”, thì thị trường BĐS đang dần khẳng định vị thế trở thành chiếc “phao” cho dòng vốn đầu tư.



BĐS đang trở thành kênh đầu tư “vua” của giới đầu tư

Long An – “rồng” Tây Nam chờ đánh thức

Trong toạ đàm “Triển vọng thị trường bất động sản 2021”, khi nhận định về xu hướng đầu tư BĐS năm 2021, TS Sử Ngọc Khương – Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết nguồn cung thị trường BĐS trung tâm đang rất hạn chế cùng với những chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng đã khiến “khẩu vị rót vốn” của nhà đầu tư có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nếu trước đây, thị trường miền Nam nổi bật nhất là khu vực nội thành Sài Gòn thì trong năm qua, những đô thị vệ tinh như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An… đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Trong đó, Long An là điểm đến của giới đầu tư khi không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, giáp ranh với vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất khu vực phía Nam, thu hút nhiều dự án khu công nghiệp đổ bộ từ các tập đoàn nước ngoài mà còn có lợi thế hạ tầng kết nối đang dần hoàn thiện mỗi ngày. Theo báo cáo mới nhất của DKRA, quý 1/2021 ghi nhận nhiều thay đổi của thị trường BĐS, trong đó Long An trở thành điểm sáng khi dẫn đầu nguồn cung và lượng tiêu thụ mới toàn thị trường ở nhiều phân khúc. Cụ thể, phân khúc đất nền của tỉnh cung cấp cho thị trường 845 nền, tiêu thụ 763 nền, gấp 5-10 lần so với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Dương…

BĐS kiến trúc độc đáo, phiên bản giới hạn được chú ý

Trong bối cảnh nguồn cung mới sản phẩm trên thị trường đang bị thiếu hụt, những dự án BĐS có kiến trúc độc đáo, phiên bản giới hạn cùng nhiều tiện ích đi kèm tại Long An đã nhận sự đổ bộ đầu tư của giới địa ốc. Điển hình là dự án khu đô thị thương mại West Market Lạc Tấn – Phố Tây Tài vượng toạ lạc tại Tân Trụ, được kiến tạo bởi Thắng Lợi Group – một đơn vị bất động sản uy tín gây sốt tại thị trường Long An cuối năm 2020, đầu năm 2021 với dự án The Sol City.

Cụ thể, trong buổi giới thiệu dự án West Market Lạc Tấn vào ngày 11/4 vừa qua, đã có đến 90% khách hàng đăng ký tìm hiểu sản phẩm.



Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm West Market Lạc Tấn trong buổi lễ giới thiệu dự án ngày 11/4

“Chỉ có 30 căn shophouse cho một dự án tiềm năng toạ lạc ngay 2 tuyến đường lớn nhất Tân Trụ mà còn có thiết kế tân cổ điển giao thoa giữa cũ và mới, mang hơi thở của chợ Lạc Tấn cũ thì không có cớ gì phải bỏ qua. Đặc biệt, khu đô thị này lại còn có nhiều tiện ích nên nếu không cho thuê được tôi cũng có thể về đây sống cùng các con, kinh doanh cũng thuận tiện”, chị Thu Phượng, một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ lý do đăng ký tìm hiểu sản phẩm West Market Lạc Tấn.

Theo chia sẻ từ Thắng Lợi Group, dự án tung ra thị trường chỉ 30 sản phẩm shophouse độc bản, 100% shophouse tọa lạc mặt tiền đường lớn nhất Tân Trụ là DT 833 và DT 835 hoặc phố đi bộ đều có tiềm năng tăng trưởng, kinh doanh đáng giá cùng lối kiến trúc thời thượng, đẳng cấp châu Âu chuẩn “khẩu vị” của doanh nhân thành đạt.

Phối cảnh dự án West Market Lạc Tấn

Với lối kiến trúc thời thượng, 1 trệt 3 lầu, diện tích sàn sử dụng từ 250-350m2, gấp 2 lần nhà phố thông thường và 4 lần không gian sử dụng cho căn hộ trung tâm thành phố, Phố Tây Lạc Tấn đáp ứng đầy đủ không gian yên tĩnh và kinh doanh tại nhà cho một tổ ấm gia đình 3 thế hệ. Cùng sự thiết kế khoa học trong không gian sống, công trình còn mang đến cho các thương gia những tiện ích nội, ngoại khu chuẩn thanh lịch chỉ bằng “một chạm” với quảng trường xanh mát, phố đi bộ thông thoáng, khu mua sắm náo nhiệt, trường học, bệnh viện…