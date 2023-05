Thị trường BĐS nào có dư địa tăng trưởng mạnh trong tương lai?

Bất chấp những tác động tiêu cực nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra, số liệu của Batdongsan.com.vn quý 1/2021 cho biết mức độ quan tâm tới bất động sản vẫn tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 37% so với cùng kì năm ngoái .

Theo ông Dương Duy Hùng, bất động sản có những ưu thế riêng trong các kênh đâu tư. Vàng thì tỉ suất tăng giảm giá không quá cao, biến động thất thường. Trong hành vi đầu tư, nếu nhà đầu tư có một khoản đầu tư vừa phải, từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu, họ có thể đầu tư vàng. Nhưng những nhà đầu tư có nguồn vốn lớn hơn, có thể họ sẽ bỏ một khoản tiền nhỏ vào vàng, còn lại sẽ lựa chọn những kênh đầu tư khác. Với gửi tiết kiệm, ở thời điểm hiện, tại lãi suất ngân hàng khá thấp. Giai đoạn giãn cách, nhà nước đã đổ một lượng tiền lớn vào thị trường. Đợt tháng 8, ngân hàng nhà nước rót vào thị trường lên tới hơn 127 nghìn tỉ đồng. Trong đợt tháng 9 vừa rồi, hơn 700 nghìn tỉ đồng tiếp tục được đổ vào thị trường. Như vậy tiền đang khá là mất giá.

Bên cạnh đó, chứng khoán là 1 kênh đầu tư ko phải ai cũng có thể tham gia. Đầu tư chứng khoán để có kết quả tốt ngoài kiến thức cơ bản, phải có sự am hiểu sâu về thị trường. Trong khi đó, so với các kênh đầu tư trên, bất động sản là kênh đầu tư an toàn, có tốc độ tăng giá, khả năng mang lại lợi nhuận cao. “Thực tế cho thấy đất đai không thể sinh sôi được, trong khi con người càng ngày càng tăng. Hầu hết người giàu ở Việt Nam và trên thế giới đều liên quan đến bất động sản”, ông Hùng nhấn mạnh.

Vậy trong bối cảnh dịch bệnh có nên đầu tư bất động sản không? Loại hình bất động sản nào đang hấp lực mạnh dòng tiền đầu tư trong bối cảnh này? Thị trường nào mức giá vẫn còn hợp lý và có dự địa tăng trưởng mạnh trong tương lai? Những thông tin trên sẽ được ông Dương Duy Hùng chia sẻ trong “Có hẹn với chuyên gia” của Batdongsan.com.vn:

Duy Bách