Thị trường BĐS phía Nam “mất nhiệt”

Bốn tháng đầu năm, thị trường BĐS TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam ghi nhận sức nóng chùng xuống ở nhiều loại hình BĐS, từ căn hộ, đất nền dự án đến sản phẩm nhà liền thổ. Lượng khách hàng, đặc biệt là giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng, do dự nhiều hơn trong việc xuống tiền khiến số giao dịch thành công thấp hơn nhiều so với thời điểm cuối năm 2021. Nhiều doanh nghiệp BĐS cho biết, nhu cầu thị trường đang đi xuống rõ rệt, số lượng khách hàng đặt mua, giữ chỗ thấp hơn nếu so với thời điểm cuối năm. Nhiều kế hoạch bán hàng phải dời lại do lượng khách mua không đạt như kỳ vọng.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường BĐS tháng 4/2022 vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cũng cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm mạnh, nhất là ở loại hình đất nền và căn hộ.

Thiếu hụt nguồn cung cùng với giá bán tăng mạnh khiến người mua đắng đo trong quyết định xuống tiền mua nhà đất.

Theo đó, mức độ quan tâm tìm mua BĐS tại TP.HCM giảm 9%, lượng tin rao bán nhà đất giảm 4% so với tháng trước. Ngoài loại hình biệt thự, nhà phố có xu hướng gia tăng, nhu cầu mua ở tất cả các loại hình còn lại đều giảm mạnh trong tháng vừa qua. Lượng khách tìm mua đất nền tại TP.HCM giảm 11%, căn hộ chung cư để bán giảm 6%, nhà riêng giảm 12%, đất nền dự án giảm mạnh nhất với mức gần 20%. Không chỉ nhu cầu giảm, lượng tin rao bán căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố cũng giảm hơn 15% so với tháng trước.

Tương tự, nhu cầu tìm mua BĐS tại hầu hết các tỉnh thành phía Nam gần kề TP.HCM cũng đều đang giảm mạnh. Lượt quan tâm tìm mua nhà đất thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu giảm trung bình từ 19-30%. Sụt giảm mạnh nhất vẫn là loại hình đất nền và đất nền dự án.

Bất chấp thanh khoản giảm, giá BĐS tại TP.HCM và các tỉnh vệ tinh vẫn tiếp tục tăng cao. Với thị trường TP.HCM, trong tháng 4 vừa qua giá căn hộ chào bán tiếp tục tăng 3,4% so với cùng kỳ, đạt mức trung bình vào khoảng 55,7 triệu đồng/m2. Với loại hình đất nền, TP.HCM gần như không có nguồn cung mới mà chủ yếu giao dịch thứ cấp mua đi bán lại ở các dự án hiện hữu trước đó. Dù vậy giá bán đất nền vẫn ghi nhận xu hướng tăng giá từ 5-7% so với tháng trước. Ở các thị trường tỉnh vệ tinh, giá bán đất nền tại Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lần lượt tăng trung bình từ 3-7% so với giá bán thời điểm đầu năm. Riêng phân khúc biệt thự, nhà liền kề ghi nhận xu hướng tăng giá sơ cấp trung bình từ 3-10% so với tháng trước. Mức tăng thứ cấp ghi nhận vào khoảng từ 15-20% cùng kỳ 2021.

Chia sẻ về xu hướng giảm nhiệt của thị trường BĐS tháng vừa qua, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết, nhu cầu mua căn hộ chung cư có sự sụt giảm mạnh các tháng đầu năm do vướng mùa thấp điểm, nguồn cung ít và một phần đến từ tâm lý người mua lo bị siết tín dụng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam nhận định, nguồn cung căn hộ mới trong những tháng đầu năm giảm mạnh so với quý trước. TP.HCM có 5 dự án được mở bán trong tháng vừa qua, song có đến 4 dự án là đợt mở bán tiếp theo của các dự án cũ, chỉ có duy nhất một dự án mới ra mắt thị trường. Lượng hàng chào bán từng dự án ghi nhận nhỏ giọt, không có hiện tượng xả hàng ồ ạt như thời điểm cuối năm 2021.

Đất nền dự án là loại hình chịu tác động mạnh nhất về giao dịch khi nhu cầu tìm mua giảm tại nhiều địa phương trong tháng 4/2022.

Bên cạnh yếu tố khan cung, mặt bằng giá nhà mới thiết lập sau phiên đấu giá Thủ Thiêm tháng 12/2021 cũng khiến người mua nhà và giới đầu tư trùng tay, cân nhắc khi ra quyết định mua nhà. Tâm lý thị trường đang chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá nhà leo thang và lo ngại siết tín dụng BĐS. Nếu thị trường đất nền giảm thanh khoản do nhà đầu tư loại hình này có xu hướng tản ra khi thị trường giảm nhiệt, hết sốt, sức mua căn hộ giảm đa phần đến từ tâm lý e ngại của nhà đầu tư. Động thái kiểm soát vay mua nhà khiến nhiều nhà đầu tư khó tiếp cận vốn vay hoặc nguy cơ gánh lãi suất cao khi vay mua nhà. Phần lớn người mua căn hộ đều có nhu cầu vay tiền mua nhà trả góp theo tiến độ nên việc siết tín dụng có thể dẫn đến những tác động tâm lý khiến khách hàng trì hoãn việc mua nhà trong ngắn hạn.

Mặt khác, việc nhiều chủ đầu tư tung ra mức giá bán sơ cấp quá cao làm giảm cơ hội kiếm lời của nhóm khách hàng đầu tư và đầu cơ mua đi bán lại cũng dẫn đến thu hẹp phạm vi khách hàng. Thu nhập của người mua nhà bị ảnh hưởng trong đại dịch kéo dài sang năm 2022, cộng thêm thị trường căn hộ đang dần mất đi một lượng khách hàng đầu tư chung cư cho thuê cũng là yếu tố kéo thanh khoản giảm.

Trong ngắn hạn nguồn cung BĐS TP.HCM và các tỉnh phía Nam sẽ khó có sự tăng trưởng đột biến do việc siết chặt phân lô và cấp phép triển khai dự án tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, tác động từ việc siết tín dụng cũng sẽ khiến thanh khoản thị trường chịu ảnh hưởng.

Phương Uyên