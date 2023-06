Giá bất động sản đang ở mức hợp lý, giúp người mua ở thực có nhiều cơ hội tiếp cận được các sản phẩm phù hợp trong sự trầm lắng của thị trường bất động sản giai đoạn hiện tại. Giấc mơ an cư đang trở nên gần hơn với nhiều người.

Giá Bất Động Sản Giảm, Người Mua Ở Thực Có Thể Mua Đất Với Giá Hợp Lý

Đầu năm 2021, gia đình anh Đào Như Bảo, hiện đang thuê căn hộ tại dự án HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bắt đầu tìm mua đất nền quận Hà Đông để xây nhà. Đó cũng là thời kì bất động sản đắt đỏ, giá liên tục bị đẩy cao bởi các cơn sốt đất. Đất nền Vạn Phúc (Hà Đông) – nơi hai vợ chồng tìm mua, những mảnh ưng ý đều có giá trên 100 triệu đồng/m2. Giá đất quá cao, vượt khả năng tài chính nên vợ chồng anh Bảo quyết định “gác” lại ước mơ an cư.

Thị trường bất động sản trầm lắng mở ra cơ hội mua bất động sản giá tốt cho người có nhu cầu ở thực

Đầu năm 2023, gia đình anh “khởi động” lại kế hoạch khi thấy thị trường bất động sản trầm lắng. Mới đây, vợ chồng anh Bảo đặt cọc một mảnh đất tại Vạn Phúc có giá hơn 70 triệu đồng/m2, tổng giá trị lô đất là hơn 3 tỷ đồng. “Khi thị trường bắt đầu suy thoái từ năm 2022, vợ chồng tôi đã bắt đầu quay lại tìm mua đất với kì vọng giá giảm nhưng lúc đó giá đất vẫn đi ngang dù giao dịch trầm lắng. Phải từ cuối năm 2022, giá đất mới có dấu hiệu quay đầu rõ rệt. Sau thời gian tìm hiểu, tham khảo ý kiến nhiều môi giới, vợ chồng tôi chốt mua mảnh hiện tại. Giá chúng tôi mua được không còn bị đẩy ảo mà phù hợp với giá thị trường”, anh Bảo cho biết.

Anh Nguyễn Xuân Ánh, hiện đang thuê nhà tại khu Mỹ Đình mới mua một căn hộ tại Nam Từ Liêm do chính sách bán hàng tốt. Anh Ánh cho biết, anh mua dự án này do được ân hạn gốc trong 3 năm. Trong 3 năm ân hạn gốc, anh chỉ cần trả lãi suất 6-7%/năm, và lãi suất sau thả nổi cũng được khống chế ở mức hợp lý. “Phải đến giai đoạn thị trường kém như hiện tại thì người mua thực như tôi mới được tiếp cận chính sách bán hàng tốt để việc mua nhà dễ dàng hơn”, anh Ánh chia sẻ.

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Minh Thư rất bất ngờ khi thị trường căn hộ Hà Nội xuất hiện dự án có giá 19,5 triệu đồng/m2. Đây là giá bán của dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) . Chị Thư cho biết gần 3 năm tìm mua nhà Hà Nội, đã đi rất nhiều dự án thuộc nhiều quận và cả các huyện ngoại thành nhưng chị không tìm được căn hộ nào có giá dưới 30 triệu đồng/m2 đang mở bán. “Mức giá 19,5 triệu đồng/m2 của dự án nhà ở xã hội trên khiến tổng giá thành chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn làm tôi rất bất ngờ. Nhưng vợ chồng tôi lại không đủ điều kiện mua dự án này”, chị Thư cho biết. Dù không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng việc một dự án có giá chưa tới 20 triệu đồng/m2 đã “thắp” lên trong chị Thư hi vọng nguồn cung mới của thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn sắp tới sẽ có nhiều dự án có giá bán hợp lý.

Mặt Bằng Giá Đang Hợp Lý Với Thị Trường

Anh Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng kinh doanh một văn phòng nhà đất có trụ sở tại Hà Đông cho biết, giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại khiến giá bán của nhiều sản phẩm bất động sản lao dốc. Nhiều bất động sản thay vì mức giá trên trời, sau một thời gian không có thanh khoản, buộc phải quay đầu, xác lập mức giá thực, phù hợp với thị trường. Đây là cơ hội cho người mua ở thực sở hữu sản phẩm có giá bán hợp lý. “Thị trường cũng xuất hiện nhiều hơn các dự án nhà ở xã hội hướng tới đối tượng khách mua là người thu nhập thấp, giấc mơ an cư sẽ gần hơn với người dân”, anh Huy chia sẻ.

Sự trầm lắng của thị trường bất động sản giai đoạn hiện tại đang giúp người mua ở thực có nhiều cơ hội tiếp cận được các sản phẩm bất động sản giá hợp lý.

Nhà đầu tư cá nhân Phan Khắc Hoàng (trú tại Thanh Xuân Nam, Hà Nội) cho rằng những cơn sốt bất động sản trước đó đã đẩy giá bất động sản lên cao so với giá trị thực và so với mặt chung. Thực trạng này khiến nhà đầu tư không có “niềm tin” đổ tiền mua bất động sản do lo sợ việc mua phải giá ảo, còn người mua thực thì không có đủ khả năng tài chính để mua. Chính bởi vậy mà thị trường không có giao dịch, khiến các chủ đầu tư đứng trước nguy cơ không huy động được vốn từ khách hàng, và càng không huy động được vốn từ tín dụng, trái phiếu, chứng khoán. Do đó họ phải linh hoạt nguồn vốn để tự thích ứng bằng việc giảm giá sản phẩm, tăng chiết khấu, ưu đãi. Nhờ vậy, người mua ở thực tiếp cận được sản phẩm giá tốt. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cạn vốn hoặc chịu áp lực lớn từ ngân hàng cũng buộc phải cắt lỗ, giảm giá sâu để thoát hàng. Đây cũng là cơ hội để người mua ở thực tiếp cận được sản phẩm giá tốt.

Nguyễn Nam

