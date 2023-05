Thị trường BĐS sẽ diễn biến ra sao trong nửa cuối năm 2022?

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy lượt tìm kiếm BĐS toàn quốc trong quý 1/2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng lại tăng khoảng 2% so với quý 1/2019 – thời điểm dịch bệnh chưa diễn ra. Xét riêng 2 đô thị lớn, trong khi nguồn cung và nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Hà Nội trong quý đầu năm tăng lần lượt 15% và 2% so với cùng kỳ năm trước thì tại TP.HCM, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến BĐS giảm lần lượt 5% và 8%. Tuy nhiên mặt bằng giá rao bán chung cư và đất tại cả hai thị trường đều có xu hướng tăng.

Nhằm tiếp tục cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp công bố Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2022 sau thời gian dài dịch bệnh. Báo cáo sẽ gồm các dữ liệu về thị trường BĐS quý 2/2022 và Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS – CSS nửa cuối năm 2022, đồng thời đưa ra một số đánh giá, nhận định về tình hình thị trường hiện nay và nửa cuối năm 2022.

Trước đó, Báo cáo thị trường BĐS quý 1/202 2 của Batdongsan.com.vn ghi nhận lượt tìm kiếm đất nền trong quý 1 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên sang đến quý 2/2022, đất nền có mức độ quan tâm giảm so với quý trước. Trong khi đó, các loại hình BĐS phục vụ nhu cầu ở thực và sản xuất, kinh doanh như biệt thự, liền kề, chung cư, cho thuê nhà phố, văn phòng lại ghi nhận sự gia tăng nhu cầu tìm kiếm.

Biệt thự, liền kề có mức độ quan tâm tăng 7% và lượng tin đăng bán tăng 17% trên cả nước trong tháng 4/2022 so với cùng kỳ năm trước. Giá rao bán biệt thự, liền kề tại nhiều quận, huyện ở các thành phố lớn có dấu hiệu nhích dần lên, nổi bật có Gia Lâm (tăng mạnh 82%), Tân Bình (tăng 60%).

Chung cư Hà Nội và TP. HCM cũng có mức giá trung bình trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt 8% và 5% so với mặt bằng giá 2021. Lượng quan tâm hầu hết các phân khúc chung cư ở hai đô thị lớn tăng ổn định so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cho thuê cũng không kém phần sôi động, tháng 5/2022, nhu cầu tìm kiếm BĐS cho thuê toàn quốc tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, văn phòng cho thuê (tăng 122%) và nhà phố cho thuê (tăng 64%) là 2 loại hình thu hút lượng quan tâm tăng mạnh nhất.

Lý giải về sự dịch chuyển quan tâm của người tìm kiếm BĐS, chuyên gia của Batdongsan.com.vn nhận định trong quý 1/2022 do lo ngại về lạm phát, nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn đã tăng lên. Song, sang quý 2/2022, thị trường đã xuất hiện các thông tin tiêu cực về vi phạm của các doanh nghiệp BĐS lớn, bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước siết chặt hơn quy định về thuế, kiểm soát phân lô bán nền và ngân hàng nhà nước yêu cầu siết nguồn tín dụng vào BĐS khiến người mua BĐS có tâm lý thận trọng hơn. Dòng tiền tìm đến những sản phẩm BĐS phục vụ nhu cầu ở thực và làm văn phòng làm việc, mặt bằng buôn bán, phù hợp với định hướng đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất của nhà nước.

Trong Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS Việt Nam được công bố đầu năm 2022, Batdongsan.com.vn cho biết 77% những người đang sở hữu ít nhất một BĐS có dự định mua thêm BĐS khác trong khi vẫn giữ BĐS hiện tại. 54% trong số đó muốn mua để dành cho con cái, 45% mua để đầu tư và 38% là để cho thuê.

Vậy trong nửa cuối năm 2022, tâm lý người tiêu dùng BĐS có gì thay đổi? Xu hướng mua thêm BĐS để cho thuê có phát triển tương ứng với nhu cầu tăng cao đối với thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh? Khi xã hội đã tạm bước qua giai đoạn thích nghi với Covid-19 và đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, sản xuất, yếu tố “sống xanh” đi kèm với các tiện ích sức khỏe, y tế có còn được người mua nhà ưu tiên? Báo cáo quý 2/2022 được Batdongsan.com.vn công bố vào đầu tháng 7 tới đây sẽ mang đến câu trả lời cho những vấn đề trên.

Báo cáo thị trường BĐS dựa trên dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn có lịch sử hàng chục năm, phân tích 3 chỉ số quan trọng của thị trường gồm: giá cả, nguồn cung (lượng tin đăng) và lực cầu (lượt tìm kiếm), từ đó mang lại các thông tin bao quát, khách quan về biến động thị trường toàn quốc và theo địa phương. Còn Báo cáo và chỉ số tâm lý người tiêu dùng BĐS (CSS) được thực hiện bởi PropertyGuru, Tập đoàn mẹ của Batdongsan.com.vn từ năm 2009, xây dựng các chỉ số đo lường cảm nhận và kỳ vọng của người tiêu dùng BĐS về thị trường. Tại Việt Nam, báo cáo này dựa trên khảo sát thực tế hơn 1.000 người tiêu dùng BĐS với đa dạng độ tuổi, ngành nghề và mức thu nhập ở khắp 3 miền.

Người mua BĐS có thể tham khảo những báo cáo này như nguồn thông tin đáng tin cậy từ nền tảng công nghệ BĐS độc lập, được phân tích, diễn giải bởi đội ngũ chuyên gia BĐS hàng đầu và được cập nhật thường xuyên theo chu kỳ tháng, quý, năm. Từ đó, người tìm kiếm BĐS có đánh giá khách quan và kiến thức cập nhật về thị trường, góp phần giúp họ xác định thời điểm, cách thức mua, bán BĐS cũng như mức giá phù hợp.

Bên cạnh công bố báo cáo, Batdongsan.com.vn sẽ giải mã những câu chuyện dịch chuyển dòng vốn đầu tư, phản ứng của doanh nghiệp và nhà đầu tư BĐS, sốt đất cục bộ và bong bóng BĐS thông qua phiên tọa đàm trực tiếp dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia BĐS.

