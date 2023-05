Thị trường bất động sản sôi động sau dịch

Nguồn cung mới chiếm lĩnh thị trường

Do chưa được phép tập trung đông người nên các lễ mở bán, giới thiệu sản phẩm, kick off sale vẫn không thể tổ chức offline mà tiếp tục duy trì các hình thức online. Tuy nhiên, môi giới đã có thể gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn, trao đổi sản phẩm và dẫn khách đi thực tế. Việc bán hàng vì thế cũng thuận lợi hơn so với giai đoạn giãn cách theo chỉ thị 16 – thời điểm mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và không tập trung quá 2 người ngoài công sở, bệnh viện, trường học và nơi công cộng. Chính bởi vậy, các chủ đầu tư, các sàn đều đẩy mạnh kế hoạch ra hàng.

Mới đây nhất, toà DV04 – tòa căn hộ thứ 3 của Rose Town có vị trí tại số 79 Ngọc Hồi (Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức ra mắt thị trường. Đây là toà căn hộ cao 27 tầng với 2 tầng khối đế dành cho khu vực thương mại dịch vụ, 3 tầng hầm phục vụ chỗ để xe cho cư dân và 250 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 64 – 93m2 (từ 2 đến 3 phòng ngủ).

Cũng trong đầu tháng 10, Vinhomes Smart City mở bán tòa căn hộ SA2 thuộc phân khu The Sakura. SA2 là tòa nhà gồm 38 tầng nổi và 1 tầng hầm,diện tích dao động từ căn studio 25,6m2 đến căn hộ 3 phòng ngủ 82,4m2 với tổng số 684 căn hộ. Được biết, đây là toà căn hộ đầu tiên của phân khu The Sakura, là sản phẩm kết hợp giữa Vinhomes và Samty Corporation – một công ty Nhật Bản.

Cùng thời điểm, Vimefulland mở bán tòa chung cư cao tầng HH3 dự án The Jade Orchid, cung cấp cho thị trường 249 căn hộ đa dạng diện tích từ 67,8m2 đến 87,7 m2 với thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Dự án tọa lạc tại Bắc Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có quy mô 6,8 ha, mật độ xây dựng là 39%. Được biết, ngày 6/10, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản cho phép mở bán căn hộ HH3, dự án The Jade Orchid.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang ghi nhận các dấu hiệu hồi phục

Ngày 5/10, Masterise Homes và Marriott International công bố việc ký kết thỏa thuận ra mắt dự án khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại Hà Nội. Ritz-Carlton có số lượng giới hạn 104 căn hộ hàng hiệu có vị trí trên phố Hàng Bài, ngay gần hồ Hoàn Kiếm. Đây là dự án bất động sản hàng hiệu boutique ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Ritz-Carlton ở Hà Nội, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2023.

Như vậy chỉ trong nửa đầu tháng 10, thị trường bất động sản Hà Nội đã chứng kiến sự ra hàng liên tiếp của nhiều dự án chung cư. Sau giai đoạn giãn cách bị “kìm nén”, thị trường nở rộ nguồn cung mới. Nguồn cung trong nửa đầu tháng 10 tương đương nguồn cung của nhiều tháng trước gộp lại.

Thị trường bất động sản đang dần hồi phục

Với việc nguồn cung mới liên tiếp đổ bộ trong nửa đầu tháng 10, chỉ thời gian ngắn sau khi giãn cách được nới lỏng cho thấy sau nhiều tháng trầm lắng vì dịch bệnh, thị trường đang có dấu hiệu hồi phục. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận thực trạng này. Theo đó, khi lệnh giãn cách được nới lỏng, thị trường Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tăng trong tháng 9/2021 ở phân khúc chung cư và đất thổ cư. Cụ thể, lượng người tìm kiếm ở phân khúc đất nền trong tháng 9/2021 tăng 2% so với tháng 8/2021, lượng người tìm kiếm chung cư trong tháng 9/2021 tăng 7% so với tháng 8/2021.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Thị trường của Batdongsan.com.vn nhận định với giả định số ca Covid-19 tại Hà Nội không tăng trở lại trong quý 4/2021, nền kinh tế phục hồi tốt thì mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản trong quý 4/2021 dự kiến phục hồi hoàn toàn bằng tháng 4 và tháng 5/2021.

Nhìn nhận về nguồn cung của thị trường bất động sản cuối năm, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết trong quý 4/2021, thị trường căn hộ tại Hà Nội sẽ có thêm khoảng 7.900 căn từ 11 dự án mới và những giai đoạn tiếp theo của 2 dự án hiện hữu với sự chủ đạo của phân khúc trung cấp tập trung ở các quận, huyện Từ Liêm, Gia Lâm và Hoàng Mai.

Cũng theo bà Hằng, diễn biến thị trường căn hộ Hà Nội ba tháng cuối năm cuối năm có thể sẽ tích cực hơn so với các quý trước đó, với việc tăng trưởng nguồn cung và phục hồi tỷ lệ hấp thụ, giá bán sơ cấp sẽ duy trì ổn định, thúc đẩy lượng giao dịch gia tăng trong quý 4/2021. Trước thực tế này, các chủ đầu tư cần có chiến lược bán hàng cùng giá mở bán hợp lý khi bung hàng và các chính sách bán hàng hấp dẫn cũng như tiến độ thanh toán linh hoạt để thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng.

Duy Bách