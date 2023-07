Thị Trường BĐS Tân Uyên: Non Trẻ Nhưng Đầy Tiềm Năng

Sau khi TP. Tân Uyên thành lập, từ những lợi thế sẵn có về vị trí, các khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng đang được nâng cấp, thị trường BĐS Tân Uyên tuy còn non trẻ nhưng được kỳ vọng sẽ khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hãy cùng đánh giá thị trường BĐS Tân Uyên xem nhà đất ở đây có tiềm năng gì, có phù hợp để mua ở hay đầu tư không nhé!

Thông Tin Tổng Quan Thành Phố Tân Uyên

Để đánh giá được tổng thể thị trường BĐS Tân Uyên có những lợi thế, tiềm năng ra sao, trước tiên hãy cùng tìm hiểu những thông tin tổng quan về thành phố Tân Uyên nhé!

Địa Lý, Dân Cư

Tháng 4/2023, UBND tỉnh Bình Dương công bố chính thức thành lập thành phố Tân Uyên – thành phố thứ tư trực thuộc tình, với mục tiêu xây dựng một trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hoá – du lịch ở phía Nam Bình Dương.

Thành phố Tân Uyên sở hữu vị trí quan trọng trong kết nối nội tỉnh và liên vùng, tiếp giáp nhiều thành phố, huyện, thị xã của Bình Dương và Đồng Nai, cụ thể:

Phía Đông giáp huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (qua sông Đồng Nai)

Phía Tây giáp TP. Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát

Phía Nam giáp TP. Dĩ An, Thuận An của Bình Dương và TP. Biên Hòa, Đồng Nai (qua sông Đồng Nai và rạch Ông Tiếp)

Phía Bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên

Một góc Tân Uyên – thành phố trẻ mới thành lập của tỉnh Bình Dương

Thành phố Tân Uyên có diện tích tự nhiên là 191,7km2, rộng nhất trong số 4 thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Dân số Tân Uyên là 466.053 người (số liệu thống kê năm 2022), đạt mật độ 2.430 người/km². Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Tân Uyên hiện tại có 10 phường và 2 xã.

Hạ Tầng – Quy Hoạch

Về kinh tế, Bình Dương là tỉnh có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh với tỷ lệ đô thị hóa đạt 82%, xếp thứ 2 cả nước về mức độ thu hút vốn FDI. Riêng Tân Uyên trong năm 2022 đã thu hút tới 287 doanh nghiệp Việt Nam và 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến đặt cơ sở kinh doanh.

Thành phố trẻ Tân Uyên hiện sở hữu nhiều khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao, nổi bật nhất phải kể đến là KCN VSIP 2 (2045 ha) và KCN VSIP 3 (1000ha). Đây là 2 KCN quy mô lớn hàng đầu tỉnh Bình Dương cũng như cả nước, thu hút nhiều “đại bàng” lớn như Tập đoàn LEGO, Pandora,… Ngoài ra còn có các KCN lớn khác như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, Uyên Hưng, Đất Cuốc, Tân Lập,…

Tân Uyên là nơi tập trung các KCN quy mô lớn hàng đầu Bình Dương và cả nước.

Diện mạo hạ tầng TP Tân Uyên trong vài năm trở lại đây cũng đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, với hàng loạt dự án, giao thông trọng điểm đã và đang được quy hoạch, triển khai như: Đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, Đại lộ Nam Tân Uyên, cầu Bạch Đằng 2, các tuyến giao thông quan trọng như ĐT 743, ĐT 747B…

Các dự án “tỷ đô” như Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành giúp đồng bộ mạng lưới giao thông phía Nam, mở ra động lực tăng trưởng mới cho Bình Dương cũng như thành phố Tân Uyên, trong đó không thể bỏ qua lĩnh vực bất động sản.

Ngoài hạ tầng giao thông, các tiện ích dân sinh trong thành phố Tân Uyên cũng được phát triển khá đầy đủ, bao gồm chợ, trường học, sân golf,…, góp phần thu hút dân cư.

Với vị trí quan trọng trong kết nối nội tỉnh và liên vùng, dân số đông, tập trung nhiều khu công nghiệp với lượng lao động lớn, có nhu cầu nhà ở cao, hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư, Tân Uyên sở hữu những những lợi thế giá trị để thị trường BĐS Tân Uyên phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Thị Trường BĐS Tân Uyên Đang Diễn Biến Ra Sao?

Theo nhận định của các chuyên gia Batdongsan.com.vn, thị trường BĐS Bình Dương hiện tại chủ yếu vẫn đi theo hướng phát triển các KĐT và dự án dân sinh cạnh các KCN lớn. Thị trường BĐS tại thành phố trẻ Tân Uyên cũng không nằm ngoài xu hướng này, đặc biệt là khi Tân Uyên sở hữu nhiều KCN quy mô lớn nhất Bình Dương.

Sự tăng trưởng của các KCN mới, kéo theo lượng dân nhập cư gia tăng, bao gồm cả chuyên gia và nhân viên cấp cao, cùng hạ tầng phát triển sẽ tạo ra các cú hích tăng trưởng cho thị trường BĐS Tân Uyên tuy còn non trẻ nhưng giàu tiềm năng.

Hãy cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu tình hình thị trường bất động sản Tân Uyên, nguồn cung, giá bán, giá thuê và đánh giá chi tiết về cơ hội, tiềm năng của BĐS ở đây nhé!

Thị Trường Mua Bán BĐS Tân Uyên

Như đã nói ở phần trên, thị trường BĐS Tân Uyên sở hữu thế mạnh là nơi tập trung nhiều KCN lớn nên hiện đang phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị xoay quanh các KCN, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động tại đây. Là một thị trường khá mới, theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tính đến hết Quý 2/2023, Tân Uyên mới có khoảng 36 dự án BĐS đã và đang triển khai trên địa bàn. Trong đó các dự án bất động sản Tân Uyên , có 10 dự án đất nền, 14 dự án khu dân cư gồm đất nền và nhà phố, 3 dự án nhà phố, còn lại là các dự án thuộc loại hình khác.

Đáng chú ý, dù nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia, kỹ sư, nhân viên cao cấp, người có thu nhập cao khá lớn nhưng các dự án nhà ở, khu biệt lập dành cho các đối tượng này hiện khá hiếm hoi tại Tân Uyên. Nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại phải kể đến dự án The Standard Bình Dương của chủ đầu tư An Gia. Đây chính là dự án khu biệt lập đầu tiên tại Tân Uyên.

Dự án The Standard Bình Dương có quy mô 6,9ha, gồm 374 căn nhà phố & shophouse đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2022. Dự án The Standard được phát triển theo mô hình nhà phố biệt lập (hay compound). Đây là mô hình nhà ở khá phổ biến tại TP.HCM nhưng hiện vẫn rất hiếm hoi tại Bình Dương. Nhà phố The Standard hướng đến phục vụ nhóm đối tượng là các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài tại các cụm KCN và những người có thu nhập cao muốn nâng cấp tiêu chuẩn sống.

Dự án The Standard Bình Dương – khu nhà phố biệt lập đầu tiên tại Bình Dương.

Sở hữu lợi thế lớn về kết nối khi nằm giữa 2 quy hoạch hạ tầng quan trọng là đường Vành đai 3 và Vành đai 4 nên từ khu biệt lập The Standard Bình Dương, cư dân sẽ dễ dàng đến các thành phố, thị xã, các KCN như Sóng Thần 3, VSIP 1,2,3, kho bãi logistics, các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế, sân golf,… Trong nội khu dự án cũng có đầy đủ các tiện ích cao cấp như clubhouse, công viên trung tâm 4.000m2, khu cafe, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge, hệ thống an ninh 24/7 giúp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Đối với loại hình đất nền dự án, thị trường nhà đất Tân Uyên đang mở bán một số dự án đáng chú ý như: Tân Uyên Central Point với 225 lô, tầm giá từ 1,5 -2 tỷ đồng/nền; đất nển 5F Capella với hơn 400 lô đất nền nhà phố và shophouse giá từ 1,3 -2 tỷ đồng/lô; KĐT New Times City, quy mô 18,6ha với hơn 1.100 sản phẩm đất nền, nhà phố giá từ 1,2 -1,5 tỷ đồng/lô,… Một số dự án đã hiện hữu, có thể mua chuyển nhượng như Uni Mall Center, Hana Garden Mall, BenCat City Zone, Avenue City, Victory City,…

Trong khi Dĩ An và Thuận An rất đa dạng các dự án chung cư thì tại Tân Uyên chưa phát triển loại hình này. Tân Uyên hiện chỉ có 1 dự án căn hộ đáng chú ý đang được triển khai là Tecco Felice Tower, giá bán khoảng 20 triệu/m2. Các loại hình khác như văn phòng, TTTM cũng chưa phổ biến tại Tân Uyên.

Dù hiện tại Tân Uyên vẫn là một thị trường mới, nguồn cung còn hạn chế, mặt bằng giá còn thấp hơn so với Dĩ An, Thuận An, nhưng theo dự báo sau khi lên thành phố, thị trường BĐS Tân Uyên sẽ bùng nổ cả về mức độ quan tâm, nguồn cung và giá.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn , trong vòng 5 năm từ 2019-2023, giá bán nhà đất Tân Uyên duy trì đà tăng trưởng khá ổn định. Đáng chú ý là cột mốc năm 2021 – khi trên thị trường bắt đầu có thông tin Tân Uyên sẽ lên thành phố khiến giá nhà đất rục rịch tăng ở hầu hết các loại hình và phân khúc.

Cụ thể, giá bán nhà mặt phố tăng cao nhất, tăng 33% so với năm 2020. Đà tăng giá tiếp tục trong năm 2022 nhờ bệ phóng từ loạt công trình hạ tầng quan trọng, công nghiệp phát triển nhanh, bên cạnh những thông tin về sự thành lập thành phố Tân Uyên ngày càng nhiều hơn.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho biết nhà liền thổ tại Tân Uyên hiện có giá trung bình ở mức 45 – 50 triệu/m2. Các căn nhà thấp tầng ở các dự án được đầu tư bài bản dao động ở mức 52-70 triệu/m2. Nhà riêng ngoại thành trong tầm giá từ 37-45 triệu/m2. Trong khi đó, đất mặt tiền đường một số dự án ở khu vực trung tâm đô thị hoặc liền kề KCN dao động từ 21-27 triệu/m2. Các lô đất nền tại các vị trí đường nhỏ hơn, xa trung tâm hơn giá khoảng 15-20 triệu/m2.

Dữ liệu ghi nhận vào tháng 2/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đến BĐS Tân Uyên tăng 191% so với tháng 1. Trong đó, nhu cầu tìm mua biệt thự, nhà liền kề, đất nền tăng từ 57-109%, tập trung tại các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện, chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Các nhà đầu tư tỏ ra quan tâm hơn đến các dự án đã đưa vào vận hành hơn là các sản phẩm chỉ thuần túy đầu tư mua đi bán lại. Nhà phố biệt lập The Standard Bình Dương là một dự án đáp ứng tiêu chí này nên được có ưu thế cạnh tranh, được thị trường quan tâm.

Theo tìm hiểu, giá bán nhà phố The Standard Bình Dương tại thời điểm tháng 6/2023 ở mức từ 5,2 tỷ/căn, chỉ bằng 1/3 so với các sản phẩm cùng loại hình, phân khúc tại TP.HCM. Là dự án compound đầu tiên tại Tân Uyên với mức giá chưa quá cao như ở TP.HCM, The Standard Bình Dương được kỳ vọng sẽ tăng giá trong tương lai. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách chỉ cần thanh toán 20% là người mua có thể nhận nhà và cho thuê kiếm lời ngay. Tiến độ thanh toán phần còn lại kéo dài đến năm 2025, ngoài ra còn có cam kết thuê lại với giá từ 25-40 triệu/tháng trong 18 tháng.

Thị Trường Cho Thuê BĐS Tân Uyên

Như đã phân tích ở trên, Tân Uyên là nơi tập trung nhiều KCN quy mô, thu hút lực lượng lao động nhập cư lớn nên nhu cầu thuê nhà ở cũng rất cao. Thị trường nhà đất cho thuê Tân Uyên hiện có khá đủ các loại hình nhà cho thuê, trong đó chủ yếu là nhà trọ, phòng trọ cho người lao động gần các KCN và nhà cho chuyên gia. Ngoài ra còn có thuê mặt bằng kinh doanh, thuê kho, nhà xưởng,… Tân Uyên hiện chưa phát triển căn hộ, căn hộ dịch vụ cho thuê.

Về giá thuê, dưới đây là thông tin tham khảo giá thuê một số loại hình nhà ở tại Tân Uyên theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn:

Nhà phố cao cấp cho chuyên gia: giá thuê từ 20- 30 triệu/tháng

Nhà riêng: từ 10-15 triệu/tháng

Nhà trọ, phòng trọ: từ 1,5-4 triệu/tháng

Lời Khuyên Của Chuyên Gia Batdongsan.com.vn Đối Với Người Mua, Nhà Đầu Tư BĐS Tân Uyên

Đánh giá về thị trường BĐS Tân Uyên, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn nhận đinh với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, dân số đông cùng hạ tầng đang được đầu tư đẩy mạnh, thị trường BĐS Tân Uyên sẽ lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư và người mua ở thực, đặc biệt là với các dự án nhà ở được quy hoạch bài bản, đồng bộ tiện ích. Nếu bạn đang cân nhắc tham gia vào thị trường này, hãy tham khảo một số khuyến nghị, lời khuyên của chuyên gia dưới đây:

Đối với mục đích mua để ở, người mua cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, dự án bạn muốn mua. Hãy cân nhắc từ vị trí, khoảng cách đến nơi làm việc mất bao xa; nhà đất có vướng quy hoạch hay tranh chấp gì không; giá bán có phù hợp với ngân sách không, các phương án vay mua nhà như thế nào,…

Dù mua nhà đất riêng lẻ hay dự án, người mua và nhà đầu tư đều cần tìm hiểu thật kỹ các vấn đề về pháp lý, quy hoạch,…

Nếu mua nhà dự án, cần tìm hiểu về uy tín của chủ đầu tư, pháp lý dự án ra sao, lịch sử ra sổ của các dự án trước của chủ đầu tư như thế nào,… Nếu xác định ở lâu dài, bạn hãy chú ý khoảng cách đến các tiện ích ngoại khu xung quanh dự án, vì dù Tân Uyên đang phát triển nhanh nhưng hiện vẫn chưa sầm uất, nhộn nhịp bằng Dĩ An hay Thuận An được. Nếu dự án do chủ đầu tư uy tín phát triển, pháp lý hoàn chỉnh, đã hoàn thiện và có sổ hồng thì sẽ hạn chế được khá nhiều rủi ro.

Với các nhà đầu tư muốn đầu tư vào nhà đất Tân Uyên, có thể chọn loại hình đất nền, nhà phố với mục đích bán chuyển nhượng. Nếu có tài chính tốt, nhà đầu tư có thể chọn các dự án nhà phố được quy hoạch bài bản với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đa dạng, đặc biệt là cộng đồng dân cư văn minh và an ninh không khác gì chung cư nhưng giá trị vẫn được đảm bảo gia tăng tốt theo thời gian.

Nếu thích đất nền, nhà đầu có khá nhiều lựa chọn đất nền tại Tân Uyên với tầm tài chính chỉ từ 1-2 tỷ, tại nhiều khu vực khác nhau. Chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên tìm mua đất tại những nơi có tiềm năng sinh lời như gần KCN, gần đường lớn, các khu dân cư hiện hữu,…

Với nhà đầu tư mua để cho thuê kiếm lời, hãy cân nhắc phương án xây nhà nguyên căn cho chuyên gia hoặc phòng trọ, nhà trọ, chung cư mini gần KCN cho người lao động thuê. Với nhu cầu thuê nhà cao, nếu giá thuê hợp lý, đảm bảo các yếu tố tiện ích, vệ sinh, an ninh thì tin rằng nhà cho thuê không khó để lấp đầy.

Chi Chi

