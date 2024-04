Thị Trường Bất Động Sản TP.HCM Ấm Lên Trong Quý 1/2024

Thị trường bất động sản TP.HCM đang cho thấy sự phục hồi từ nhu cầu mua nhà gia tăng trở lại trong tháng 3/2024.

Sau 4 quý liên tiếp tăng trưởng âm vào năm 2023, kết thúc quý 1 năm 2024, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản của TP.HCM đạt 61.000 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 270.264 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt trên 61.000 tỷ đồng trong quý 1, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với quy mô này, kinh doanh bất động sản chiếm gần 23% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của Thành phố, chỉ đứng sau lĩnh vực bán lẻ hàng hóa.