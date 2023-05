Thị trường BĐS TP.HCM và các tỉnh phía Nam bung nguồn hàng mới

TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang trải qua thời gian dài giãn cách để phòng chống dịch, nhiều công trình xây dựng phải tạm ngưng. Sau chuỗi ngày im ắng, trong một tuần trở lại đây, sau khi có thông tin nhiều đô thị lớn trên cả nước sẽ dần mở cửa trở lại, nhiều chủ đầu tư đã lên kế hoạch bung nguồn cung mới ra thị trường. Mới đây Công ty BĐS Hưng Thịnh Land vừa giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ Moonlight Centre Point (quận Bình Tân, TP.HCM). Dự án có duy mô 1,9ha, gồm 4 block chung cư với khoảng 1.200 căn hộ dự kiến chào giá 55 triệu đồng/m2. Ngoài ra, Hưng Thịnh Land cũng ra mắt tháp Passion thuộc dự án Bien Hoa Universe Complex tại TP Biên Hòa, Đồng Nai và triển khai thêm dự án khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng và thương mại MerryLand Quy Nhơn tại TP. Quy Nhơn.

Đại diện Công ty BĐS An Gia cũng cho biết trong thời gian quý 4 tới đây, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao sản phẩm của các dự án đang kinh doanh Sky89 (TP.HCM) và The Sóng (Bà Rịa – Vũng Tàu); ra mắt giỏ hàng mới các dự án Westgate (TP.HCM), The Standard (Bình Dương). Công ty BĐS Hưng Lộc Phát cho ra dự án căn hộ cao cấp The Peak Garden tại quận 7, TP.HCM. Dự án có quy mô 5,2 ha, gồm 110 căn biệt thự, 903 căn hộ. Cũng trong tháng 10/2021, Tập đoàn Vạn Phúc sẽ chính thức mở bán 100 căn nhà phố, biệt thự tại dự án Van Phuc City tại TP. Thủ Đức. Đại diện Tập đoàn Vạn Phúc cho biết, hiện tại doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị hoàn tất pháp lý để có thể triển khai thêm dòng sản phẩm căn hộ chung cư tại khu đô thị này vào cuối năm 2021.

Ở khu vực thị trường tỉnh, nguồn cung nhà đất sôi động không kém. Tại Long An, tập đoàn Thắng Lợi chuẩn bị mở bán giai đoạn 3 dự án The Sol City, Cần Giuộc, với 250 sản phẩm nền nhà phố, nền shophouse. Vào các tháng cuối năm, Thắng Lợi sẽ tiếp tục tung thêm ra thị trường các dự án J-Dragon, Lạc Tấn để tranh thủ thời điểm sức mua thị trường đang tăng trở lại. Một số doanh nghiệp khác có sản phẩm căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng ở Long An, Bình Dương cũng công bố ra mắt ở giai đoạn này. Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu dự án căn hộ Opal City View tại mặt tiền Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương. Nam Long sẽ ra mắt dự án EHome Southgate với hơn 1.000 căn hộ nằm trong đại đô thị Waterpoint, Bến Lức, Long An.

Thị trường BĐS quý 4/2021 được nhận định sẽ ấm dần lên nhờ sự xuất hiện của nhiều nguồn cung mới chất lượng sau thời gian dài nghỉ đông. Ảnh minh họa

Tập đoàn Danh Khôi bên cạnh triển khai dự án Phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển Lagi New City tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũng vừa công bố ra sẽ tiếp tục phát triển một dự án lớn khác mang tên Takashi Ocean Suite Kỳ Co quy mô diện tích 8,2 ha. Đây là dự án được Danh Khôi đặt nhiều tâm huyết với kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Được biết, giá bán dự kiến các sản phẩm của dự án này dao động từ 1,2-1,7 tỷ đồng/căn hộ.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều doanh nghiệp BĐS phía Nam khác như Trần Anh Group, Cát Tường Group, Phú Đông Group, Kim Oanh… đều có kế hoạch chào bán dự án BĐS tại các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai trong quý 4 này. Hoạt động mở bán chính thức phù thuộc vào việc chính quyền các địa phương này cho mở cửa kinh tế trở lại.

Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nguồn cung rao bán và nhu cầu tìm kiếm nhà đất trên cả nước giảm mạnh trong quý 3 vừa qua dưới tác động của đại dịch lần 4. Tổng lượng tin đăng bán nhà đất toàn thị trường giảm hơn 56%, nhu cầu mua nhà cũng giảm 38% so với quý 2 trước đó. TP.HCM và các tỉnh phía Nam có lượng tin đăng bán giảm mạnh nhất với mức giảm 81%. Tuy nhiên, thị trường BĐS đang dần ghi nhận nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, nhất là trong thời điểm cuối tháng 9/2021 khi có thông tin mở cửa nền kinh tế, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên cả nước tăng hơn 55% so với tháng 7 và tháng 8.

Dự báo về xu hướng hồi phục của thị trường sau khi mở cửa lại nền kinh tế, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, trong điều kiện thành quả chống dịch trên cả nước tiếp tục được duy trì, độ phủ vaccine đạt từ 50-90% ở các thành phố lớn và kế hoạch mở cửa nền kinh tế diễn ra thuận lợi, thị trường BĐS sẽ đạt được tốc độ hồi phục nhu cầu giao dịch 100% như thời điểm trước khi Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trong quý 4/2021. Cụ thể, Hà Nội có thể đạt được tốc độ phục hồi nguồn cung 100% như trước dịch bệnh vào tháng 10 này trong khi hai thị trường khác là Đà Nẵng và TP.HCM sẽ phải đợi đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2021 để lấy lại 100% nguồn cầu thị trường.

Phương Uyên