Thị trường BĐS vẫn có những "điểm sáng" hút người mua giữa đại dịch

Nguồn cung và nhu cầu mua giảm mạnh trên toàn quốc

Báo cáo thị trường tháng 8/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường tháng 8 chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh, khiến bức tranh chung khá ảm đạm.

Theo đó, tổng lượng tin đăng chào bán nhà đất tháng 8/2021 giảm 58% so với tháng trước và 75% so với cùng kỳ năm trước. Lượt quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn thị trường trong tháng 8 cũng suy giảm 27% so với tháng 8 và 39% so với cùng kỳ. Nhà riêng lẻ, chung cư và đất nền là phân khúc ghi nhận mức giảm mạnh nhất với tổng lượng tin rao bán giảm trung bình từ 53-68% trong khi nhu cầu tìm mua các phân khúc này cũng giảm từ 29 -39% chỉ trong 1 tháng.

Tổng lượng tin đăng và mức độ quan tâm BĐS toàn quốc đều giảm mạnh trong tháng 8/2021. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận tại các tỉnh, thành phố có có ca nhiễm tăng cao như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội. Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn hàng chào bán nhà đất giảm 68% trong khi mức độ quan tâm bất động sản giảm 36% so với tháng trước. Tương tự, TP.HCM ghi nhận nhu cầu tìm mua nhà đất giảm 17% còn lượng tin rao bán cũng giảm 59%. Dù sự quan tâm có giảm, nhưng chỉ số giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM ổn định trong tháng 8 và tăng 8-9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các tỉnh thành nơi có sự bùng phát dịch bệnh mạnh, mức độ quan tâm tìm mua nhà đất đều giảm khá mạnh. Tỉnh Bình Dương ghi nhận nhu cầu tìm kiếm BĐS giảm 40% trong khi Đồng Nai cũng rơi vào đà giảm gần 35%. Đà Nẵng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất với gần 49% trong khi Khánh Hòa cũng ghi nhận nhu cầu mua giảm đến 25%.

Thị trường vẫn có những điểm sáng

Thị trường BĐS bị ảnh hưởng chung bởi quyết định giãn cách kéo dài, việc giao dịch nhà đất gần như "giậm chân tại chỗ". Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng BĐS thu hút người mua nhà và giới đầu tư bất chấp dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lâm Đồng. Đây là những địa phương ghi nhận mức độ quan tâm tìm mua BĐS không giảm mà còn có biểu hiện tăng.

Một số địa phương vẫn ghi nhận nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng trong giai đoạn giãn cách phòng Covid 19. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, theo số liệu báo cáo tháng 8 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bắc Giang ghi nhận tăng thêm gần 26%, trong khi Hải Phòng và Bắc Ninh cũng tăng lần lượt 8% và 7%. Lâm Đồng là địa phương phía Nam ghi nhận nhu cầu tìm mua BĐS tăng thêm 3% trong thời điểm đại dịch hoành hành.

Không chỉ vậy, dù là địa phương đang hứng chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ Covid-19 nhưng TP.HCM vẫn cho thấy sức hấp dẫn và là thị trường nhà đất được ưa chuộng nhất cả nước. Trong khi số ca nhiễm tại TP.HCM có xu hướng tăng gấp nhiều lần các địa phương khác, nhu cầu tìm mua và sự quan tâm dành cho thị trường này vẫn ghi nhận mức độ cao nhất, mức giảm cũng chỉ ở tầm 17% so với con số 35-40% tại Hà Nội, Bình Dương hay các tỉnh thành có dịch bệnh khác.

Nhận định về thị trường trong tháng 9 tới đây, các chuyên gia BĐS cho rằng, sẽ ít nhiều có khởi sắc trong giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10 khi nhiều địa phương lới lỏng lệnh giãn cách và các thành phố lớn từ từ đi vào tái khởi động lại kinh tế. Tuy nhiên thị trường sẽ khó phục hồi ngay mà phải kéo dài đến các tháng cuối năm.

Phương Uyên