Thị Trường BĐS Vào Đường Đua Kích Cầu Cuối Năm

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, room tín dụng ở mức thấp, các chủ đầu tư tích cực xây dựng phương án thích ứng lâu dài, nhằm kích cầu thị trường. Nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu và cam kết lợi nhuận chưa từng có được tung ra trong giai đoạn này.

Cụ thể, tập đoàn An Gia công bố chính sách thanh toán trước 30% là có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, đầu tư kinh doanh. Còn lại, ngân hàng giải ngân với lãi suất cố định 5%/năm trong 2 năm cho người mua nhà phố, shophouse tại dự án khu phức hợp The Standard. Chính sách này được thiết kế phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn hữu hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng cao, chính sách hỗ trợ lãi suất cố định giúp người mua giảm áp lực rủi ro tài chính trong dài hạn.

Theo đại diện An Gia, hiện mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân hiện ở vào khoảng 13%, tăng ít nhất 2% so với đầu năm. Thông thường, các ngân hàng hay ưu đãi lãi suất cho khoản vay mới trong 3-6 tháng hoặc nhiều nhất một năm đầu tiên, trước khi áp dụng mức lãi suất thả nổi. Do đó, chính sách vay mua nhà với lãi suất cố định 5% mỗi năm trong vòng 2 năm được đánh giá là tương đối thấp ở thời điểm hiện tại.

Nhiều chủ đầu tư có nguồn hàng mở bán cuối năm tung ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người mua nhà.

Còn trong đợt giới thiệu mới đây, CĐT Hưng Thịnh công bố chính sách chiết khấu “khủng” cho dự án Moonlight Avenue (TP. Thủ Đức). Dự án này có quy mô gần 800 căn hộ, giá bán dự kiến từ 65-72 triệu đồng/m2. Theo đó, người mua thanh toán vượt tiến độ đến 98% được chiết khấu 40% giá trị căn hộ. Như vậy, căn hộ khoảng 70m2, người mua chỉ cần trả 2,9 tỷ đồng, căn studio giá chỉ còn tầm 1,2 tỷ đồng/căn. Cũng trên địa bàn TP. Thủ Đức, CĐT dự án Salto Residence cũng áp dụng thanh toán 40% cho đến khi nhận nhà và được ngân hàng tài trợ vốn vay kèm chính sách ân hạn nợ gốc và ưu đãi lãi suất 0% trong 30 tháng.

Tại khu Nam tập đoàn Nam Long cũng tung ra các gói ưu đãi kích cầu "30 năm vững vàng – Trao ngàn tri ân" dành cho khách hàng mua dự án Flora Panorama và Akari City ở quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Cụ thể, khi mua căn hộ Flora Panorama thuộc dự án KĐT Mizuki Park và căn hộ Akari City của chủ đầu tư này, khách hàng chỉ phải thanh toán 50% là được nhận nhà, dự kiến vào quý 3/2023. Tổng giá trị ưu đãi là 5%, miễn phí quản lý 3 năm và hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ trong 12 tháng hoặc gói vay cố định lãi suất 6%/năm trong vòng 24 tháng và thời gian ân hạn tương đương. Cả hai dự án này đều thuộc phân khúc trung cấp với mức giá bán trung bình vào khoảng 45-48 triệu đồng/m2, tầm giá được xem là "vừa túi tiền" so với loạt dự án cùng phân khúc đang triển khai trên địa bàn khu Nam và khu Tây TP.HCM.

Với các thị trường tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, một số dự án chung cư phân khúc trung và cao cấp với giá bán căn hộ từ 38-45 triệu đồng/m2 cũng được một số chủ đầu tư áp dụng chương trình chiết khấu 3% giá trị căn hộ cho khách hàng không vay ngân hàng, chiết khấu 15-20%/năm trên số tiền thanh toán sớm, chiết khấu 1% dành cho khách hàng cư trú hoặc làm việc tại địa phương. Một chủ đầu tư BĐS lớn tại khu vực miền Nam cũng tung chính sách ưu đãi tới gần 50%, mức chưa từng có trên thị trường từ trước đến nay đối với những khách hàng mua nhà phố, shophouse, biệt thự tại một dự án đại đô thị ở Biên Hòa, Đồng Nai. Trong đó, ưu đãi thanh toán nhanh chiết khấu tới 30%, còn lại là chính sách cam kết thuê lại, voucher, gói quà tặng nội thất… với một căn shophouse giá niêm yết khoảng 15,3 tỷ đồng, khi cộng tất cả các chính sách ưu đãi, giá bán sẽ chỉ còn 7,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ CBRE Việt Nam, trong quý 3/2022, sức mua chung toàn thị trường ở mức thấp khiến các chủ đầu tư phải liên tục đưa ra các chương trình chiết khấu khủng, kéo giãn tiến độ thanh toán và áp dụng ưu đãi lãi vay để tăng tính thanh khoản cho dự án và thu hút thêm người mua thực. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Viêt Nam nhìn nhận, trong bối cảnh thị trường BĐS trầm lắng, người tiêu dùng sẽ có tâm lý kỳ vọng giá sẽ giảm thêm để mua vào. Tuy nhiên dưới tác động từ chi phí triển khai gia tăng, việc giảm giá bán sẽ khó khăn, thay vào đó là những chính sách bán hàng hỗ trợ thay thế. Vậy nên đây là thời điểm thích hợp cho người có sẵn dòng tiền muốn mua nhà hay tích lũy tài sản dài hạn.

Thị trường cuối năm được dự báo là sân chơi cho những nhà đầu tư có dòng tiền mặt "săn lùng" sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh.

“Nắm bắt được nhu cầu thực và cái khó của khách hàng trong giai đoạn này nên các chủ đầu tư đã mạnh tay kích cầu. Tuy các doanh nghiệp BĐS mạnh tay kích cầu nhiều ưu đãi nhưng do giá bán sản phẩm ra thị trường vẫn không ngừng tăng cao, khiến cho thanh khoản khó cải thiện trong bối cảnh sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng khó khăn”, bà Dung cho hay.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, dòng vốn vào thị trường địa ốc gặp khó buộc các chủ đầu tư phải xoay xở, tìm cách huy động từ người mua nhà. Hiện nay kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp và vay vốn ngân hàng chịu chi phí lớn, nên doanh nghiệp buộc phải mạnh tay trong ưu đãi bán hàng để hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân thay vì chi cho ngân hàng hay công ty chứng khoán. Nhiều doanh nghiệp chọn áp dụng mức chiết khấu tương đương chi phí vay ngân hàng cho người mua là giải pháp thông minh không chỉ giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn mà còn tăng cơ hội tiếp cận nhà ở khi giá thực tế giảm

Đồng quan điểm, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group cho hay, xu hướng tăng giá nhà là khó tránh, nhưng để giảm tải áp lực tài chính cho người mua, doanh nghiệp phải chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để bán hàng nhanh hơn, đảm bảo dòng tiền kinh doanh. Do đó, các chính sách ưu đãi sẽ ngày càng hấp dẫn trong thời gian tới, đồng nghĩa người mua nhà giai đoạn này sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

