Thị trường BĐS bước vào quý 3 với hàng loạt hoạt động công bố cùng những thương vụ ký kết hợp tác triển khai dự án mới.

Thị Trường BĐS Quý 3: Đèn Xanh Đã Bật?

Chu kỳ mới của thị trường BĐS đã chính thức khởi động, nhiều chủ đầu tư sau thời gian án binh đã tích cực hoạt động trở lại. Nhiều thương vụ ký kết hợp tác giữa các bên được nhận định là bước đầu tiên để chuẩn bị cho việc ra mắt những dự án mới trong nửa cuối năm nay.

Thị trường BĐS quý 3/2024 sẽ chào đón nhiều dự án mới được triển khai. Ảnh: Phú Đông Group

Đầu tháng 5/2024, chủ đầu tư Gamuda Land công bố ký kết hợp tác chiến lược với 32 đại lý phân phối dự án The Meadow (Bình Chánh, TP.HCM). Không lâu sau đó tập đoàn Danh Khôi cũng công bố hợp tác chiến lược với Knightsbridge Partners để chuẩn bị phân phối quốc tế cho các sản phẩm từ dự án căn hộ Astral City (Bình Dương).

Thăng Long Real Group vừa ký kết với đối tác chiến lược toàn diện nhằm phát triển dự án Fiato Airport City tại Nhơn Trạch, Đồng Nai trong quý 3 tới đây. Hay Realty Holdings chính thức hợp tác với chủ đầu tư Phát Đạt Corp cùng 36 đại lý phân phối để chuẩn bị triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương), và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định). C-Holdings hợp tác cùng DKRS chuẩn bị triển khai dự án The Felix (Thuận An, Bình Dương); Vinaliving ký kết cùng 7 đối tác chiến lược phân phối dự án Phu My Estates (Bà Rịa – Vũng Tàu); 5 Chủ đầu tư và khoảng 30 đơn vị môi giới tại khu vực phía Tây TP.HCM chính thức thành lập liên minh khu Tây để hợp tác phát triển các dự án tại khu Tây TP.HCM và thị trường lân cận.

Bên cạnh các thương vụ hợp tác, hoạt động kich off chuẩn bị cho việc ra mắt dự án mới cũng diễn ra từ cuối quý 2/2024. Cụ thể như tập đoàn Bcons thông báo ra mắt dự án mang tên Bcons Avenue tại TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Dự án gồm 1 block chung cư cao 36 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 500 căn hộ chung cư vừa túi tiền. Ngoài ra, Bcons tiếp tục ra thêm sản phẩm dự án Bcons City , cũng tại TP. Dĩ An, có quy mô 11,82 ha, gồm 174 căn nhà phố, 8.000 căn hộ ở, 2.000 căn hộ cho thuê, 1 khách sạn 4 sao, 2 trung tâm thương mại.

Gamuda Land công bố dự án Eaton Park (TP. Thủ Đức), Eco Park công bố dự án Eco Village Đồng Nai, Phú Đông Skyone công bố mở bán chính thức, Cara River Park Cần Thơ mở bán tòa nhà mới. Công ty cổ phần Prodezi Long An chính thức mở bán hơn 400 căn nhà phố, biệt thự tại dự án mang tên LA Home. Dự án này có diện tích hơn 100 ha, tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An)…

Chờ Tăng Tốc Vào Cuối Năm

Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services, quý 3/2024 được nhận định là thời điểm các chủ đầu tư bắt đầu triển khai giới thiệu, mở bán dự án mới nhằm kịp hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bắt nhịp phục hồi của thị trường.

Theo đó, thị trường BĐS sẽ xuất hiện nhiều hơn các thương vụ hợp tác, liên kết trong hoạt động đầu tư dự án. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các đơn vị môi giới để bán hàng, chủ đầu tư cũng sẽ xây dựng các chiến lược phát triển nhà ở thông qua thâu gom quỹ đất, xin chủ trương triển khai dự án mới.

Với các đơn vị môi giới, việc thiết lập liên minh, liên kết bán hàng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong trung và dài hạn. Động thái này cho thấy các đơn vị môi giới đang ngày càng linh hoạt hơn để thích ứng với sự chuyển động của thị trường BĐS. Bên cạnh các tên tuổi lớn, thị trường BĐS cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn những nhóm sàn môi giới mới, với năng lực bán hàng tốt và sẽ dần khẳng định được tên tuổi.

Ngoài ra, số lượng môi giới BĐS quay lại ngành đã bắt đầu tăng từ quý 2. Dù vậy, theo đánh giá của Đất Xanh Services, số lượng nhân sự hiện tại của ngành BĐS vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ các sàn. Vậy nên nửa cuối năm 2024, thị trường tuyển dụng lao động ngành BĐS dự báo sẽ sôi động, các sàn môi giới sẽ tích cực tuyển dụng mạnh hơn để triển khai dự án mới trong nửa cuối 2024. Kéo theo đó là những đãi ngộ với môi giới cũng sẽ được nâng cao hơn.

Còn ở nhóm người mua nhà , sẽ có xu hướng phân hóa thành 2 nhóm chính gồm những người mua có tài chính tốt sẵn sàng xuống tiền đối với các dự án có pháp lý và thanh khoản tốt, kể cả các sản phẩm có giá trị lớn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Nhóm thứ hai sẽ là những người có nhu cầu nhưng nguồn lực còn hạn chế vẫn đang cân nhắc lựa chọn kỹ. Nhóm này sẽ tập trung tìm kiếm các dự án có chính sách bán hàng tốt, giá bán phù hợp với khả năng tài chính và có pháp lý chuẩn chỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn, nhận định từ quý 1 đến hết quý 3/2024 sẽ là thời điểm xuất hiện “điểm đảo chiều” của thị trường BĐS. Khi những dấu hiệu tiêu cực đã dần hạn chế, mức độ quan tâm đến các loại hình nhà đất ngừng đà giảm sâu, thị trường BĐS sẽ cải thiện rõ nét hơn về thanh khoản và có thể trong nửa cuối năm 2024, bất động sản sẽ bắt đầu sôi động dần trở lại.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận định, thị trường sẽ phục hồi vào cuối năm 2024. Cơ sở để đưa ra nhận định trên dựa vào việc Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 , Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có thể được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng, thay vì có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Khi những luật trên được áp dụng thì những vướng mắc về pháp lý hiện tại của các dự án sẽ được tháo gỡ, tạo động lực để thị trường tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2024.

Như Ý

