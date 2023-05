Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản từ đầu quý 2 bắt đầu tưng bừng đón nguồn cung mới chào bán từ nhiều ông lớn trên địa bàn TP.HCM và cả khu vực vệ tinh lân cận.

TP. Thủ Đức được đánh giá sẽ tiếp tục chiếm sóng thị trường và các chủ đầu tư “vào cuộc” với loạt dự án lớn. Sau khi trình làng căn hộ mẫu, Rioland có kế hoạch chính thức giới thiệu ra thị trường dự án MT Eastmark City vào tháng giữa tháng 4/2022. Đây tiếp tục trở thành dự án được săn đón nhất TP.Thủ Đức nhờ quy hoạch bài bản, vị trí chiến lược và số lượng gần 2000 sản phẩm cùng quần thể hơn 100 tiện ích hiện đại, được đầu tư chỉn chu và bàn giao căn hộ hoàn thiện cao cấp. Dự án tạo nên cú hích khi rao bán mức giá chỉ từ 36 triệu/m2 và chính sách thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc cho đến thời điểm nhận nhà, giúp người mua có thời gian 3 năm để thảnh thơi cân đối tài chính. MT Eastmark City sở hữu vị trí đắc địa 3 mặt tiền đường gồm Vành đai 3 – Lò Lu – Trường Lưu, liền kề các khu đô thị lớn và 2 Khu công nghệ cao.

Tập đoàn Đất Xanh cho biết sẽ mở bán 6 dự án trong năm nay, trong đó có 2 dự án ở TP.HCM là Gem Riverside và Lux Star. Gem Riverside là dự án cũ mà Đất Xanh trì hoãn suốt 4 năm, dự kiến sẽ mở bán trở lại trong quý 2 hoặc 3 năm nay, cung cấp ra thị trường khoảng 3.200 sản phẩm. Ngoài Gem Riverside, trong giai đoạn 2023-2025, Đất Xanh còn dự tính mở bán thêm 5 dự án cao tầng tại TP.HCM với tổng quy mô 328.300 m2.

Nhiều chủ đầu tư có kế hoạch tung ra sản phẩm mới trong quý 2/2022 sau thời gian dài ngâm hàng.

Trong tháng 4 này, Nam Long Group dự kiến sẽ chính thức mở bán khu căn hộ Flora Panorama thuộc dự án KĐT Mizuki Park quy mô 26ha tại Bình Chánh. Khu căn hộ này gồm 3 Block với 416 căn hộ 1-3 phòng ngủ, sỡ hữu ưu thế tầm nhìn ra sông vĩnh viễn và giá bán chỉ từ 2,8 tỷ đồng/căn. Mức giá này khá “mềm” nếu so với quy mô đầu tư của dự án lẫn mặt bằng giá căn hộ trên thị trường. Được biết dự án đã khởi công xây dựng vào giữa tháng 3 vừa qua, dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 3/2023. Đây là dự án căn hộ đầu tiên Nam Long hướng đến tiêu chuẩn mid-end của quốc tế với hàng loạt cải tiến về thiết kế kiến trúc lẫn vật liệu hoàn thiện. Dự án là sản phẩm từ sự hợp tác của Nam Long với các nhà đầu tư phát triển KĐT hàng đầu Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties Corp và Nishi Nippon RailRoad có nguồn lực tài chính mạnh, những chính sách chọn căn hấp dẫn và phương thức thanh toán được đưa ra linh hoạt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp Flora Panorama trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho tầng lớp trung lưu mới trong thời gian tới.

Tập đoàn Trung Thủy cũng chuẩn bị cho ra mắt dự án Lancaster Legacy số 230 Nguyễn Trãi (quận 1) trên diện tích 8.491 m2. Công trình có quy mô 3 tháp căn hộ cao 37 tầng, hiện đã hoàn thiện phần móng và đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng của khu nhà mẫu, giá bán dao động từ 150-180 triệu đồng/m2. Masterise Homes khởi động quý 2/2022 với dự án The Global City quy mô lên đến 117 ha trên mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, TP. Thủ Đức. Dự án đang chuẩn bị mở bán những sản phẩm đầu tiên với mức giá 300 triệu đồng/m2 xây dựng cho một căn nhà phố có diện tích khoảng 100 m2. Chủ đầu tư dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong 48 tháng.

Cũng trong quý 2, Sơn Kim Land sẽ chào bán giai đoạn tiếp theo dự án The 9 Stellars tại TP. Thủ Đức, dự án Urban Green sau khi chính thức khởi công sẽ chào bán các sản phẩm đầu tiên trong quý này. Một dự án khác là The Peak Garden cũng có kế hoạch mở bán vào trung tuần quý 2 với nguồn hàng khá lớn.

Sự sôi động của thị trường phía Nam không chỉ diễn ra tại TP.HCM, mà còn đến từ khu vực vùng ven khi hàng loạt dự án lớn được công bố. Tập đoàn Thắng Lợi vừa ra mắt dự án The Diamond City quy mô 12,3 ha với 589 sản phẩm thấp tầng nằm tại mặt tiền đường Vành đai 4, thuộc địa phận 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức, tỉnh Long An. Trần Anh Group cũng mới cho ra mắt dự án Phúc An Asuka ở TP. Châu Đốc với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng cho thị trường gần 2.000 sản phẩm gồm nhà phố, biệt thự và shophouse.

Nhiều khả năng nguồn cung mới sẽ kéo giá bán trung bình của toàn thị trường tiếp tục tăng cao. Ảnh minh họa

Ngoài những cái tên nêu trên, một loạt nhà phát triển bất động sản khác như Novaland, Hưng Thịnh, Phát Đạt, Danh Khôi, An Gia… cũng đã khuấy động thị trường địa ốc ngay những ngày đầu quý 2/2022 bằng kế hoạch mở bán dự án mới ở TP.HCM và các tỉnh vệ tinh. Động thái này cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực của thị trường sau quý đầu năm khá khan hiếm dự án chào bán.

Nhìn nhận về thị trường BĐS thời điểm cuối năm, ông Hà Văn Thiện, Phó TGĐ Trần Anh Group cho biết, năm 2022 thị trường BĐS có nhiều cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi một loạt chủ đầu tư cùng bung hàng sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh cũng như gặp vướng mắc về pháp lý dự án. Với lượng cung lớn, cơn khát nhà đất sẽ được xoa dịu, tuy nhiên áp lực cạnh tranh sẽ mạnh hơn và tìm lời giải cho bài toán hấp thụ hết nguồn cung mới của thi trường cũng sẽ là vấn đề các doanh nghiệp cần tính toán. Khi thị trường đón nhận được nguồn cung lớn, có khả năng chủ đầu tư sẽ phải điều chỉnh lại giá bán để gia tăng khả năng cạnh tranh, song sẽ khó giảm mạnh khi chi phí đầu vào còn neo ở mức cao.

Theo dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn, vốn FDI đổ vào bất động sản tăng 213%. Lượt tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM trong tháng 3/2022 cũng tăng khoảng 40% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy bất động sản vẫn rất được quan tâm bất chấp những tác động tiêu cực và kéo dài từ dịch Covid-19. Thậm chí, nhu cầu tìm kiếm, sở hữu bất động sản còn tăng cao ở cả nhu cầu đầu tư và an cư. Nhìn nhận về thị trường nhà ở các quý tới đây, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, tính riêng trong quý 1/2022 giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt mức 2.390 USD/m2, tăng 3,9% so với quý trước và gần 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó giá bán căn hộ trung cấp, bình dân tăng 4,7% so với quý trước. Các tín hiệu tích cực về hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường TP.HCM và các tỉnh vệ tinh tăng trưởng tích cực về cả nguồn cung và lượng giao dịch kéo theo đó là giá BĐS có thể tiếp tục tăng nhẹ trong các quý tới. Bên cạnh đó, việc các chủ đầu tư đẩy mạnh mở rộng quỹ đất cũng cho thấy định hướng phát triển của các doanh nghiệp đầu ngành cũng như triển vọng lạc quan của thị trường trong thời gian tới.

Phương Uyên