Dòng vốn ngoại đang đóng vai trò quan trọng, kích thích sự tăng trưởng của các thị trường bất động sản vệ tinh TP.HCM. Những quy chuẩn mới về xây dựng, thiết kế hay các chuẩn mực sống cũng được thiết lập cùng với sự hiện diện của các ông lớn khối ngoại.

Dòng Vốn Ngoại Kích Thích Các Thị Trường Bất Động Sản Vệ Tinh

Các thị trường bất động sản vệ tinh TP.HCM đang sôi nổi với sự đổ bộ của dòng vốn ngoại. Đơn cử, ở mảng bất động sản công nghiệp, vào quý 2/2024, tại Bà Rịa Vũng Tàu, Tập đoàn Tripod Technology đã mua lại lô đất công nghiệp rộng 18ha từ Sonadezi Châu Đức. Theo đó, tập đoàn này sẽ triển khai xây dựng Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam ở Châu Đức với vốn đầu tư 250 triệu USD. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam sẽ sản xuất các loại mạch điện tử và bảng mạch điện tử với tổng công suất cả 2 giai đoạn là 372.000m2/năm, tương đương 1.800 tấn/năm, thu hút hơn 1.700 lao động.

Thị trường bất động sản vệ tinh TP.HCM đang hấp lực mạnh dòng vốn ngoại. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Cũng trong quý 2/2024, tại Đồng Nai, tập đoàn Nam Long hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn dự án Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad. Thương vụ chuyển nhượng có giá trị 662 tỷ đồng. Khu đô thị Nam Long Đại Phước có vị trí tại đảo Đại Phước, Nhơn Trạch (Đồng Nai) với quy mô 45,5 hecta, đa dạng các sản phẩm với biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và các sản phẩm dịch vụ thương mại khu đô thị.

Bình Dương là thị trường vệ tinh TP.HCM chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ nhất của dòng vốn ngoại vào bất động sản nhà ở. Mới đây nhất, Liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia (thành viên Daiwa House Group) – tập đoàn bất động sản lớn của Nhật với lịch sử 60 năm hoạt động, Công ty cổ phần Đầu tư TT Capital và Koterasu Group đã khởi công dự án căn hộ TT AVIO . Được biết, TT AVIO tọa lạc trên mặt tiền đường DT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương), được xây dựng trên diện tích hơn 15.952 m2, cung cấp cho thị trường gần 2.000 căn hộ có diện tích trung bình dưới 60 m2 với giá bán từ 1,23 tỷ đồng/căn. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dù có mức giá vô cùng tối ưu, phù hợp với nhu cầu số đông song tất cả căn hộ TT AVIO sẽ được bàn giao nội thất thương hiệu nổi tiếng, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp, mang đến môi trường sống chuẩn Nhật cho cư dân.

Bên cạnh đó, Kim Oanh Group cũng hợp tác ba tập đoàn đến Nhật Bản là Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development để phát triển dự án Một Thế Giới – The One World tại Bình Dương. Dự án có quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD, thuộc TP Thuận An (Bình Dương), chia làm 6 dự án thành phần. Sản phẩm chính bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ. Chủ đầu tư dự kiến xây dựng trước các tiện ích gồm trung tâm hội nghị – triển lãm, trung tâm thương mại Aeon, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế và giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong năm 2025.

Tập đoàn Gamuda Land (Malaysia) cũng đầu tư dự án Artisan Park với tổng vốn khoảng 4.000 tỷ đồng tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Theo thiết kế, Artisan Park là một dự án nhà phố thương mại rộng 5,6ha, khi hoàn thành, cung cấp cho thị trường khoảng 350 căn nhà phố và shophouse, kết cấu gồm 3 đến 4 tầng.

tìm mua Chung cư TP.HCM ở đâu uy tín? Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những thông tin và diễn biến mới nhất về giá bán, lịch sử giá của chung cư TP.HCM Show Me

Những Chuẩn Mực Mới Của Thị Trường Bất Động Sản Được Thiết Lập

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê , tính đến ngày 31/8, vốn FDI đăng ký cấp mới vào lĩnh vực bất động sản đạt 2,4 tỷ USD, tăng gấp 5 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng nguồn vốn mới. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh, FDI đăng ký vào bất động sản đạt 2,55 tỷ USD, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản cũng lên tới 1,27 tỷ USD, gấp 2 lần so với 8 tháng của năm ngoái và chiếm 9% tổng vốn FDI thực hiện. 4 phân khúc được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất từ dòng vốn ngoại là bất động sản nhà ở, công nghiệp, bán lẻ và văn phòng.

Dòng vốn ngoại kích thích các tiêu chuẩn mới của thị trường bất động sản. Ảnh: Thanh Niên

Nhìn nhận về dòng vốn FDI đổ mạnh vào thị trường bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, dòng vốn ngoại góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn và tài chính Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Một tác động tích cực khác của dòng vốn ngoại là giúp doanh nghiệp trong nước có cơ hội cọ xát, học hỏi, tận dụng được thế mạnh của chủ đầu tư nước ngoài trong phát triển dự án, thương hiệu, trình độ kỹ thuật xây dựng… Ngoài ra, các dự án bất động sản có sự góp mặt của dòng vốn ngoại tại Việt Nam đã thiết lập những chuẩn mực đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại, đề cao không gian sống xanh và chuỗi tiện ích đồng bộ, mang đến những trải nghiệm sống tốt hơn cho người Việt Nam.

Khánh Chi

Xem thêm: