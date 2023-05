Thị trường căn hộ dịch vụ: nguồn cung tăng mạnh dù công suất thuê thấp

Nguồn cung căn hộ dịch vụ tăng

Căn hộ dịch vụ là một loại hình phòng cho thuê khá gần với khách sạn với đầy đủ các tiện ích cần thiết như nội thất, giường, khu bếp, bàn ghế… cùng nhiều thiết bị quan trọng khác. Khác với căn hộ chung cư thông thường, căn hộ dịch vụ còn cung cấp cả các dịch vụ dọn phòng, giặt ủi, ăn uống… theo yêu cầu như ở các khách sạn.

Đối tượng khách hàng của căn hộ dịch vụ thường là các chuyên gia, nhân sự cấp cao trong và ngoài nước hoặc những người độc thân, bận rộn với công việc có khả năng chi trả cao. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy nguồn cung căn hộ dịch vụ vẫn tiếp tục tăng trong 2 năm qua, bất chấp những tác động tiêu cực của đại địch Covid-19. Đơn cử, vào tháng 8/2020, Vinhomes chính thức ra mắt căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp Vinhomes Serviced Residences tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp Vinhomes Serviced Residences được quy hoạch tại tòa S2.10 và S2.17 thuộc Sapphire 2. Hoạt động theo mô hình căn hộ dịch vụ, tất cả các căn hộ cho thuê tại S2.10 và S2.17 được trang bị hoàn thiện với nội thất liền tường và đồ rời hiện đại, gồm ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, sofa, truyền hình cáp, internet…

Dù chịu những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng thị trường căn hộ dịch vụ vẫn tăng trưởng mạnh về nguồn cung

Tháng 10/2020, thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội đón thêm nguồn cung mới từ dự án The Five Residences Hanoi. Tọa lạc tại số 345 Đội Cấn, Ba Đình, Five Residences Hanoi là phức hợp căn hộ dành cho những chuyên gia, nhân sự cấp cao trong và ngoài nước với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm, 122 phòng có diện tích từ 63-123m2. Ngoài ra, dự án còn có 5 căn Penthouse và 7 căn shophouse.

Tháng 5/2021, Vinhomes tiếp tục ra mắt căn hộ dịch vụ cho thuê Gateway Tower thuộc dự án Vinhomes Smart City. Các căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences tại Vinhomes Smart City thuộc tòa S2.05, phân khu Sapphire 2 và được bàn giao kèm nội thất cơ bản như giường, bàn ghế, đồ nhà bếp…

Tháng 10/2021, Frasers Hospitality, thành viên của Frasers Property Group, khai trương tòa tháp mới tại Fraser Suites Hanoi (Tây Hồ). Đây sẽ là khu căn hộ dịch vụ đầu tiên tại quận Tây Hồ cũng như các vùng lân cận có Sky Lounge bên hồ bơi và tầm nhìn ra Hồ Tây.

Cũng trong năm 2021, CapitaLand mua lại một dự án căn hộ dịch vụ gồm 364 căn ở phía Tây Hà Nội và sẽ đặt tên là Somerset Metropolitan West Hanoi. Ngoài ra, trong vài năm tới, khu đô thị Starlake Hà Nội sẽ cung cấp cho thị trường tòa căn hộ dịch vụ The Heaven với 317 căn hộ.

Đối mặt nhiều khó khăn

Dù tăng mạnh nguồn cung nhưng thực tế đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay với giãn cách, hạn chế đi lại khiến lượng lao động nước ngoài – nguồn cầu chính của căn hộ dịch vụ vẫn chưa thể quay lại Việt Nam làm việc. Căn hộ dịch vụ là loại hình bất động sản mà sức khỏe phụ thuộc lớn vào nguồn vốn FDI và lực cầu là các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Do đó, phân khúc này đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn công suất thuê của thị trường căn hộ dịch vụ 2 năm qua không cao, dao động từ 50-70%. Giá thuê chỉ đạt khoảng 550.000-750.000 đồng/m2/tháng. Mức giá này sụt giảm trung bình khoảng 20% so với trước năm 2020.

Tuy nhiên, với niềm tin dài hạn vào thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát, căn hộ dịch vụ vẫn tiếp tục đón nhận nguồn cung mới. Giới chuyên gia cùng chung nhận định trong trung và ngắn hạn, thị trường căn hộ dịch vụ chưa có những gam màu tươi sáng do các chuyến bay thương mại vẫn còn hạn chế và số lượng chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc không nhiều. Trong trung và dài hạn, sự phục hồi của phân khúc căn hộ dịch vụ phụ thuộc vào chương trình tiêm chủng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, niềm tin dài hạn của thị trường căn hộ dịch vụ còn nằm ở nguồn vốn FDI và sự phát triển mạnh của công nghiệp. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vốn đăng ký mới từ đầu năm đến tháng 10/2021 đạt trên 13 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ; vốn tăng thêm đạt trên 7,09 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho hay, phát triển công nghiệp gia tăng gần đây tại Bắc Giang, Thái Nguyên và Hải Dương là yếu tố thúc đẩy nguồn cung tương lai của thj trường căn hộ dịch vụ Hà Nội. Trong tương lai, khi dịch bệnh được kiểm soát, nguồn lao động nước ngoài quay trở lại Việt Nam, thị trường căn hộ dịch vụ sẽ có đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Nguyên Nguyên