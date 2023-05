Batdongsan.com.vn vừa công bố báo cáo thị trường tháng 8/2020 cho thấy, so với thời điểm tháng 7 trước đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất, nhất là loại hình căn hộ có sự gia tăng đáng kể. Trong tháng 8, lượng khách hàng tìm kiếm sản phẩm BĐS trên cả nước tăng hơn 6%, riêng loại hình căn hộ chung cư tăng 12%, đây cũng là phân khúc có nhu cầu tìm kiếm cao nhất thị trường trong các tháng gần đây. Tại TP.HCM nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tăng hơn 9%. Mức độ quan tâm đến chung cư tăng đều ở cả 3 loại hình là cao cấp, trung cấp và bình dân với mức tăng lần lượt là 10%, 6% và 8%.

Không chỉ mức độ quan tâm tăng, giá bán chung cư trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận xu hướng tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 8. Cụ thể, giá căn hộ trung bình vào khoảng 43,7 triệu đồng/m2, tăng 0,7% so với tháng 7 và tăng gần 7% nếu so với cùng thời điểm này năm 2019. Sự biến động này chủ yếu là do các dự án cao cấp vừa mới triển khai ra thị trường kéo giá bán trung bình tăng lên. Riêng phân khúc trung cấp và bình dân có giá bán sơ cấp ổn định do thời gian qua không phát sinh thêm nhiều nguồn hàng mới.

Lý giải về sự gia tăng mức độ quan tâm nhà đất trong tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT của Batdongsan.com.vn cho biết, nhu cầu đầu tư và sở hữu BĐS của khách hàng hiện đang rất lớn, trong giai đoạn đầu quý 3 do tình hình dịch bệnh cộng với điểm tháng Ngâu khiến nhiều nhà đầu tư giữ tâm lý quan sát và ngại xuống tiền. Các chủ đầu tư cũng chưa vội vàng ra hàng nên rất nhiều dự án mới vẫn ở thế chờ quý 4/2020 sẽ tung ra. Trong giai đoạn nguồn cung hạn hẹp, nhà đầu tư sẽ chọn cách quan sát và tìm kiếm sản phẩm cũng như cơ hội cho các tháng cuối năm. Nhìn thị trường có phần trầm lắng nhưng dựa trên nhu cầu tìm mua BĐS hiện hữu, có thể thấy đây là bước đệm cần thiết để thị trường tạo sự bùng nổ giao dịch trong quý tới đây.



Nguồn cung rao bán thưa thớt khiến nhu cầu mùa căn hộ dù tăng cao nhưng giao dịch thực của thị trường vẫn giảm nhiệt. Ảnh minh họa.

Tuy nhu cầu tìm mua BĐS tăng nhưng sức mua thực của thị trường trong tháng vừa qua lại khá chậm. Ảnh hưởng từ tháng Ngâu cùng với việc thị trường vẫn đang trong giai đoạn mới phục hồi từ làn sóng COVID 19 lần 2, hoạt động bán hàng trong tháng 8 giảm nhiệt thấy rõ. So với tháng 7/2020 tổng lượng sản phẩm đăng tin chào bán căn hộ chung cư tại TP.HCM tiếp tục giảm thêm 3%. Trong đó loại hình căn hộ trung cấp có mức giảm nhiều nhất với khoảng 6%, phân khúc chung cư bình dân có số lượng tin đăng bán giảm 5%. Số liệu từ Hiệp hội BĐS TP.HCM cũng cho thấy, nguồn cung dự án nhà ở 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm 30,7% so với cùng kỳ. Tám tháng đầu năm 2020 chỉ có 9 dự án mới được triển khai, lượng dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn giảm đến 69,6% so với 3 năm trước đó.

Nhìn vào động thái mua bán thực tế từ thị trường, phần nhiều giao dịch diễn ra ở các dự án cũ, rao bán giai đoạn tiếp theo với rổ hàng hạn chế. Nguồn cung đến từ loạt dự án đang triển khai tại khu vực phía Đông TP.HCM là quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Nổi bật như Precia (quận 2), Vinhome Grand Park, Ricca (quận 9), quận 7 hiện có khoảng 3 dự án chung cư mới vừa chào bán trong quý 2 nhưng sang quý 3 vẫn chủ yếu bán hàng khá âm thầm với số lượng sản phẩm tung ra không lớn. Các chương trình bán hàng tập trung đều bị hoãn lại vì dịch Covid-19 và tâm lý ngại xuống tiền tháng Ngâu của người mua khiến nguồn cung và giao dịch giảm khá mạnh.

Bên cạnh tác động kinh tế chung, việc thiếu nguồn cung chào bán và lượng sản phẩm đang được giao dịch thực hạn chế khiến thị trường giảm sức hút khá mạnh trong mắt giới đầu tư. Nhiều chủ đầu tư đang nắm trong tay những dự án đủ điều kiện pháp lý để chào bán (vốn đang chiếm rất ít trên thị trường) phần lớn đều chọn án binh bất động trong tháng Ngâu, xem đây như thời điểm thăm dò để dồn sức vào hoạt động mở bán ở quý cuối cùng của năm. Động thái này khiến lượng sản phẩm chào hàng ra thị trường trong tháng 8 vừa qua vô cùng thưa thớt.

Nguồn cung BĐS được dự báo sẽ khởi sắc hơn trong quý 4/2020, tuy nhiên sức mua có thể cải thiện hay không vẫn phụ thuộc nhiều vào tình hình khôi phục kinh tế chung cũng như các chính sách bán hàng của chủ đầu tư.

Phương Uyên