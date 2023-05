Thị trường căn hộ TP.HCM: nguồn cung dồi dào nhưng thiếu đa dạng

Sau 2 quý liên tục khan hàng, quý 3 vừa qua thị trường căn hộ tại TP.HCM chứng kiến sự gia tăng nguồn cung mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Cụ thể, toàn thành phố có hơn 13.000 căn hộ mới chào bán ra thị trường, con số này tăng kỷ lục với 217% theo quý và 107% theo năm.

Nhận định về nguồn cung thị trường TP.HCM quý vừa qua, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D của DKRA Việt Nam cho biết, chỉ tính riêng nguồn cung tháng 7 và tháng 9, lượng căn hộ rao bán cao gấp 5,4 lần so với quý 2 và tăng đến 71% nguồn cung mới của cùng kỳ năm 2018. Điểm đặc biệt là nếu xét về số lượng thì cả quý vừa qua chỉ có tầm 8 dự án chào bán, chủ yếu tập trung ở các khu vực vùng ven như Củ Chi và quận 9, trong khi có tới 4 dự án cũ triển khai mở bán giai đoạn tiếp theo.



Nguồn cung dự án căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh nhưng mang tính

cục bộ, chủ yếu tập trung ở một số ít dự án. Ảnh minh họa

Lý giải điều này, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, nếu chỉ nhìn vào con số nguồn cung thì lượng sản phẩm chào bán trên thị trường đang vô cùng lớn. Tuy nhiên thực tế, 80% nguồn cung là thuộc cùng 1 dự án. Cụ thể, trong 13.000 căn hộ bán ra trong quý thì có đến 10.000 căn thuộc dự án Vinhomes Grand Park (quận 9) của Vingroup, hơn 3.000 căn còn lại đến từ 7 dự án hiện hữu chào bán các đợt tiếp theo với quy mô nhỏ. Vinhomes Grand Park vốn đã được giới thiệu ra thị trường bằng các hoạt động tiền mở bán từ 2 năm trước nên thực chất nguồn hàng mới rao bán không nhiều.

Như vậy nguồn cung dự án bất động sản tại TP.HCM dù gia tăng nhưng lại thiếu sự đa dạng. Gần 90% tổng nguồn cung chào bán 3 tháng gần đây thuộc phân khúc trung cấp với mức giá phổ biến từ 32-40 triệu/m2, còn lại 10% là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, hạng sang giá từ 110-130 triệu/m2. Căn hộ bình dân tiếp tục mất tích trên thị trường.

Không chỉ TP.HCM mà các khu vực trọng điểm khác như Bình Dương, Vũng Tàu… đều gặp phải vấn đề cấp phép xây dựng khiến số lượng dự án mở bán thấp. Xét về nguyên nhân thiếu sự đa dạng nguồn cung, bà Dung cho rằng, chủ yếu là do việc hạn chế về thủ tục phê duyệt xây dựng kéo dài hơn trong thời gian gần đây.

Còn về sức tiêu thụ của thị trường, nếu tính chung sức mua của toàn quý thì lượng tiêu thụ vẫn đạt trên 80% nguồn hàng bán ra. Lượng tiêu thụ mới tăng gấp 3 lần so với quý 2 và tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên nếu như không tính dự án Vinhomes Grand Park thì sức tiêu thụ của thị trường chưa đến 45% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019 dự kiến có khoảng 7.300 căn hộ mới chào bán ra thị trường, nhưng con số này chưa chắc chắn do nhiều chủ đầu tư vẫn chưa công bố cụ thể thời gian mở bán.

Phương Uyên