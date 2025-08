Thị Trường Căn Hộ TP.Thủ Đức: Căn Hộ Thứ Cấp Tăng Giá, Thanh Khoản Tốt

Mặt bằng giá liên tục tăng cao trên thị trường sơ cấp đã đẩy giá căn hộ trên thị trường thứ cấp ở thành phố Thủ Đức tăng theo. Giao dịch trên thị trường thứ cấp khá sôi động do lợi thế giá mềm và các chính sách vay mua nhà ngày càng hấp dẫn.

Giá Tăng Trên Thị Trường Thứ Cấp

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng của căn hộ chung cư trong quý đầu tiên của năm. Trong tháng 3/2025, mức độ quan tâm với căn hộ TP.HCM tăng 13%, lượng tin đăng tăng 30% so với tháng kế trước. Giá rao bán trung bình của căn hộ chung cư TP.HCM cũng tăng từ 47 triệu đồng/m2 thời điểm quý 1/2023 lên 59 triệu đồng/m2 vào quý 1/2025.

Căn hộ chung cư tiếp tục là phân khúc có tốc độ tăng giá ấn tượng trong quý 1/2025. Ảnh: Báo Công Lý

Hiện thành phố Thủ Đức là khu vực dẫn đầu thị trường TP.HCM về nguồn hàng sơ cấp trong quý 1/2025, các dự án mới ra hàng có khoảng giá khá cao từ 70-230 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp thiết lập mức tăng trung bình 10% so với quý trước đó. Đà tăng của thị trường sơ cấp đã tạo hiệu ứng thúc đẩy mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp đi lên.

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn ghi nhận, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường chuyển nhượng tại thành phố Thủ Đức đã tăng đáng kể trong hơn một năm qua. Đơn cử, tại phường Hiệp Bình Chánh, giá căn hộ Opal Riverside đã tăng khoảng 12-15% so với tháng 8/2024, từ mức giá 34-36 triệu đồng/m2 lên 40-42 triệu đồng/m2. Tại phường Trường Thọ, giá bán Lavita Garden đã tăng khoảng 20%, từ mức 38-40 triệu đồng/m2 lên mức 45-48 triệu đồng/m2.

So với cùng kì năm ngoái, giá bán căn hộ Moonlight Residences thuộc Phường Bình Thọ cũng tăng từ 36-40 triệu đồng/m2 lên 43-47 triệu đồng/m2. Dự án Flora Novia ở Linh Tây cũng tăng giá từ 35-38 triệu đồng/m2 lên 42-46 triệu đồng/m2. Saigon Avenue ở Tam Bình cũng tăng từ khoảng giá 40-44 triệu đồng/m2 lên mức 49-52 triệu đồng/m2. Sunview Town ở Hiệp Bình Phước cũng được chào bán ở mức 45-50 triệu đồng/m2, tăng hơn 10% so với cùng kì năm ngoái. Dự án Fresca Riverside ở phường Bình Chiểu cũng tăng khoảng 15% so với hơn 1 năm trước, giá chào bán đang ở mức 38-42 triệu đồng/m2.

Lựa Chọn Của Đông Đảo Người Trẻ

Thị trường căn hộ thứ cấp tại Thủ Đức giao dịch khá sôi động. Việc nguồn cung sơ cấp tăng giá cao trong khi nguồn hàng thứ cấp có giá chỉ bằng 2/3, thậm chí một nửa so với giá sơ cấp đã khiến người mua có nhu cầu thực nhưng tài chính hạn chế lựa chọn căn hộ thứ cấp. Họ chấp nhận mua nhà ở các dự án cũ, vị trí xa trung tâm và không có nhiều tiện ích, dịch vụ.

Thị trường căn hộ thứ cấp tại Thủ Đức giao dịch khá sôi động. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Chị Lê Lan Anh, môi giới chung cư tại Thủ Đức cho biết, nếu thị trường sơ cấp hấp dẫn bởi các chính sách bán hàng đặc biệt với quà tặng, chiết khấu, ân hạn gốc lãi thời gian dài khi vay thì ở thời điểm hiện tại, thị trường thứ cấp cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ gói vay của các ngân hàng, đặc biệt là các gói vay dành cho người trẻ dưới 35 tuổi. Chị Lan Anh cho biết, kể từ khi các gói vay ưu đãi dành cho người trẻ được các ngân hàng triển khai, số lượng người trẻ tìm mua nhà tăng mạnh. Nhờ đó mà tỉ lệ giao dịch thành công của chị Lan Anh cũng tăng lên đáng kể.

Đồng quan điểm với chị Lan Anh, anh Thành Long, môi giới căn hộ tại Thủ Đức cho biết thêm, lượng khách hàng tìm mua chung cư cũ tăng mạnh còn do tâm lý “không chờ đợi thêm”. Anh Long giải thích, nhiều người mua ở thực đã chờ đợi khoảng 3 năm nay nhưng giá chung cư không giảm mà liên tục tăng. Ngoài ra, chứng kiến mặt bằng giá tăng cao trên thị trường sơ cấp và lãi suất vay rẻ, họ quyết định xuống tiền. Tuy nhiên, cũng theo anh Long, dù giá thứ cấp mềm hơn sơ cấp nhưng với nhiều người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp phía Đông thành phố, đây vẫn là mức giá khó với tới. Do đó, để có chỗ an cư, nhiều người chấp nhận đi xa hơn, về khu vực giáp ranh TP.HCM là Bình Dương để mua nhà.

Trên thực tế, đà tăng giá của chung cư sơ cấp ở phía Đông chưa dừng lại, do đó, theo các môi giới, nhà đầu tư khu vực này, giá chung cư trên thị trường thứ cấp sẽ vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

