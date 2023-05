Thị trường căn hộ xác lập mức giá mới

Thị trường bất động sản TP.HCM trải qua 4 tháng đầu năm có lượng sản phẩm mở bán mới thấp kỷ lục. Bước sang trung tuần quý 2, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhiều dự án căn hộ thương mại rục rịch bung hàng, cùng với đó mức giá bán mới cũng được tung ra.

Ghi nhận thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy, so với cuối năm 2019, nhiều dự án mới mở bán hiện nay đang có giá bán khá cao. Mới đây, một dự án KĐT lớn trên đường Nguyễn Xiển tại quận 9 có kế hoạch chuẩn bị chào bán giai đoạn mới. Sàn môi giới chào bán dự án này cho hay, loạt sản phẩm căn hộ, nhà phố sẽ có điều chỉnh giá mới tăng mạnh so với đợt bán trước đó. Từ mức 35-40 triệu/m2 đầu năm 2019, dự kiến giá sơ cấp đợt bán tới trung bình từ 40-55 triệu/m2. Mức giá này là khá cao với một dự án được xếp vào loại hình nhà ở trung cấp, địa bàn giáp ranh Đồng Nai.

Khu vực quận 2, nơi tập trung nhiều sản phẩm nhà ở thuộc nhiều phân khúc, từ cao cấp đến trung cấp, bình dân, giá BĐS cũng “nhảy múa” qua các năm. Tại khu Cát Lái, tập đoàn Kiến Á thông báo mở bán dự án chung cư City Grand quận 2. Giá căn hộ thấp nhất trong dự án này vào khoảng 2,2 tỷ/căn 55m2, tương đương 40 triệu/m2. Nếu so sánh với loạt căn hộ cùng triển khai ở khu vực này thời điểm 2018-2019 như Citisoho (22-25 triệu/m2), Citiesto (28-32 triệu/m2), giá bán dự án mới đã tăng khá cao.

Với dòng sản phẩm cao cấp triển khai quanh trục đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, giá bán đang tăng cao so với năm 2019 do tận dụng một số dự án cầu giao thông mới vừa khởi công xây dựng. Một dự án chung cư đang triển khai trên khu vực gần Đảo Kim Cương mở bán vào tháng 1/2020 vừa qua có giá khởi điểm lên đến 85-90 triệu/m2 dù đầu năm 2019, các dự án triển khai tại đây cao nhất cũng chỉ vào khoảng 70-80 triệu/m2. Dự án Paris Hoàng Kim (quận 2, TP.HCM) mới đây mở bán với giá bình quân khoảng 75 triệu/m2 dù vị trí này không đẹp nếu so với các dự án triển khai trước đó 1-2 năm và giá chào bán chưa đến 55 triệu/m2.



Loạt dự án căn hộ triển khai trong thời điểm cuối 2019-2020 đang xác lập một mức giá bán mới.

Ngoài các dự án trên, cũng có nhiều dự án khác tại TP.HCM có kế hoạch ra hàng trong quý 3/2020 như Picity High Park có giá dao động từ 34-37 triệu đồng/m2. Trong đợt mở bán vào năm 2019, giá dự án này chỉ có tầm 31-35 triệu/m2. Trong quý 4 tới đây, Tập đoàn Vạn Phúc cũng sẽ ra mắt khoảng 1.000 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Đây sẽ là dòng sản phẩm chung cư đầu tiên mà doanh nghiệp này phát triển, dự kiến giá không dưới 50 triệu/m2.

Ngoài khu Đông, dự án triển khai trên địa bàn khu Nam và khu Tây TP.HCM cũng có giá chào bán ngày càng cao qua các năm. Khu chung cư West Gate triển khai tại Bình Chánh có giá từ 35-40 triệu/m2, giá căn hộ 2 phòng ngủ tại đây lên tới 1,8 tỷ đồng. Nếu so với các dự án tương tự tại huyện Bình Chánh, thì mức giá này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là quá cao. Bởi từ thời điểm cuối năm 2019 trở về trước, giá căn hộ tại huyện vùng ven này đều dưới 30 triệu/m2, thậm chí Bình Chánh còn được biết đến là khu vực có nhiều nhà tái định cư, nhà ở xã hội giá rẻ. Tương tự, một dự án khu dân cư trên đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) cũng đang chào bán giá 32-36 triệu/m2, trong khi vào năm 2018-2019, loạt chung cư cùng trên tuyến đường thuộc địa phần quận Bình Tân này giá cao nhất cũng chỉ khoảng 28 triệu/m2.

Báo cáo thị trường tháng 4/2020 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, tùy dự án và khu vực, thị trường chung cư sơ cấp tại TP.HCM vẫn tiếp tục tăng giá từ 8-12% so với cùng kỳ 2019. Dòng nhà ở bình dân, giá chào bán đã tăng từ 28-29 triệu/m2 thời điểm đầu năm 2019 hiện đã lên mức trung bình 30-32 triệu đồng/m2. Phân khúc nhà ở trung cấp có giá bình quân lên đến 43 triệu đồng/m2 và loại hình chung cư cao cấp chạm mức 60-70 triệu/m2.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết quý 1/2020, giá bất động sản tại TP.HCM tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 2,75%, căn hộ trung cấp tăng khoảng 3,72%, căn hộ bình dân tăng khoảng 3,78%. Giá nhà ở riêng lẻ cũng tăng khoảng 8,36% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn nhận về xu hướng tăng giá BĐS, giới chuyên gia cho rằng, nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân chính khiến giá BĐS nói chung không giảm như kỳ vọng dù dịch Covid-19 làm ngưng trệ hoạt động bán hàng, quảng cáo, truyền thông của nhiều doanh nghiệp. Kể từ cuối năm 2018-2019, dù thị trường có suy giảm so với trước đó, nhưng thực tế mức giá không hề giảm mà còn tăng lên một mặt bằng mới do áp lực từ nguồn cung bị giới hạn. Bước sang quý 2/2020, do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các hoạt động mở bán dần trở lại. Sức mua cải thiện hơn khiến giao dịch sôi động và nhiều CĐT tự tin hơn khi ra hàng. Giá bán cũng có điều chỉnh so với các quý trước đó. Ngoài ra chi phí phát triển dự án ngày càng tăng cao, giá trị đất đắt đỏ khiến các dự án triển khai sau buộc phải tăng giá chào bán cao hơn các dự án trước đó thì mới có lời.

Phương Uyên