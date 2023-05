Thị Trường Cho Thuê Hoà Lạc Sôi Động

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận thị trường thuê nhà trọ ở Thạch Thất và thị trường thuê trọ ở Sơn Tây – khu vực Hoà Lạc vô cùng sôi động, đặc biệt là tại các khu vực gần các trường Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao Hoà Lạc. Chỉ trong khoảng một năm qua, nguồn cung nhà trọ mới tại đây thường xuyên được bổ sung.

Ông Đỗ Sơn, chủ một khu nhà trọ tại Thạch Thất (Hà Nội) cho biết hiện lượng sinh viên của trường FPT đang đông nhất Hòa Lạc. Phần lớn sinh viên của trường FPT là con cái trong các gia đình có kinh tế nên các khu phòng trọ được xây dựng đầu tư hiện đại, chỉn chu. Hiện giá thuê trọ tại khu vực Hoà Lạc dao động từ 1,7-4 triệu đồng/phòng/tháng. Do được xây dựng ở ngoại thành Hà Nội, quỹ đất rộng nên trái ngược với các khu trọ tại nội thành Hà Nội chật chội và chen chúc, khá nhiều khu nhà trọ ở Hoà Lạc có không gian công cộng như chỗ để xe, chỗ vui chơi, sinh hoạt chung khá rộng rãi, thoải mái.



Một khu nhà trọ hiện đại tại Hoà Lạc

Đơn cử, khu nhà trọ Quỳnh Thư gần chợ Cổ Đông, thuộc Sơn Đông (Sơn Tây) là nơi có khá nhiều sinh viên trường FPT thuê trọ, được xây dựng 3 tầng, có vườn và bãi để xe rộng. Khu nhà trọ được trang bị camera an ninh, các phòng thiết kế khép kín, có điều hoà, nóng lạnh. Giá thuê phòng ở đây dao động từ 1,7-1,8 triệu đồng/phòng với phòng ở từ 1 đến 2 người và từ 2-2,3 triệu đồng/phòng với phòng ở từ 2 đến 3 người. Dãy phòng trọ tại đường cây xăng 39 thuộc Thạch Hòa (Thạch Thất), cách cổng chính Đại học FPT 1,5km và cách cổng phụ 500m cũng được trang bị đầy đủ điều hoà, nóng lạnh, giường, tủ quần áo và cả camera an ninh có giá thuê 2,2 triệu đồng/phòng/tháng. Khu nhà trọ Tâm Thảo ở thôn 4, gần chợ Hòa Lạc (Thạch Thất) cũng đầy đủ tiện nghi có giá thuê 2,4 triệu đồng/tháng. Khu nhà trọ tại thôn 3, Tân Xã (Thạch Thất) cũng được xây dựng hiện đại với giá thuê từ 1,8-2,5 triệu đồng/tháng… Hiện giá thuê phòng trọ tại Hoà Lạc đã tăng trung bình từ 15-30% so với năm 2020. Những khu phòng trọ giá rẻ, chỉ trên dưới 1 triệu đồng nhưng không có các tiện nghi hiện đại đi kèm “lép vế” hoàn toàn với những khu nhà trọ hiện đại và tỉ lệ khách tìm thuê thấp.



Nhiều khu trọ tại Hoà Lạc có lợi thế về không gian chung rộng rãi, thoáng mát

Với việc trang bị đầy đủ các tiện nghi và diện tích tương đương, giá thuê phòng trọ tại Hoà Lạc chỉ bằng 1/2 đến 2/3 so với khu vực nội thành Hà Nội. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, thị trường thuê trọ tại Hoà Lạc bắt đầu hoạt động mạnh từ vài ba năm nay nhưng thời điểm sôi động nhất là từ năm 2022 đến nay. Bởi riêng năm 2022 là năm mà lượng sinh viên của trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Hà Nội đổ về Hoà Lạc lớn nhất. Năm học 2022, thông báo từ Đại học FPT cho biết trường đón 6.000 sinh viên nhập học tại Hoà Lạc. Số lượng sinh viên của trường sẽ tăng lên 7.000 sinh viên vào năm 2023. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đón 2.000 sinh viên lên học tại cơ sở Hòa Lạc. Số lượng sinh viên tăng mạnh trong năm vừa rồi đã khiến các khu thuê trọ tại Hoà Lạc liên tục trong tình trạng cháy phòng vào thời điểm tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Các khu thuê trọ mới được xây dựng và đưa vào hoạt động tại Hoà Lạc từ cuối năm ngoái cũng nhanh chóng lấp kín phòng.

Anh Nguyễn Trường Sa, môi giới đất nền tại Hoà Lạc chia sẻ, dự kiến thời gian tới, lượng sinh viên đổ về Hòa Lạc sẽ tiếp tục tăng mạnh do sự mở rộng quy mô và hoàn thiện cơ sở vật chất của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học FPT. Trước sự tăng trưởng mạnh của lượng sinh viên đổ về đây thuê trọ, kể từ năm 2022, khi thị trường mua bán đất nền Hoà Lạc chững lại, rất nhiều nhà đầu tư mua đất nền ở đây với mục đích bán lại kiếm lời đã chuyển hướng sang xây nhà trọ cho thuê. Nguồn cung thị trường nhà trọ cho thuê tại Thạch Thất, Sơn Tây đã tăng 40% so với năm 2021 và tiếp tục được bổ sung nguồn cung mới trong tương lai khi xu hướng xây nhà trọ cho thuê tiếp tục phát triển mạnh. Theo anh Sa, giá thuê thời gian tới vì thế có thể sẽ đi ngang hoặc nhích nhẹ thay vì tăng mạnh như năm 2022 do nguồn cung liên tục được bổ sung.

