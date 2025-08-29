Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Thị Trường Chung Cư Hà Nội Tiếp Tục Dồi Dào Nguồn Hàng Sơ Cấp

Nguyễn Nam
Được đăng bởi Nguyễn Nam
Cập nhật lần cuối vào 29/08/2025 08:08
Nguồn hàng căn hộ sơ cấp của Hà Nội tiếp tục dồi dào trong 2 tháng gần đây. Thị trường tiếp tục là sự chiếm lĩnh của nguồn cung cao cấp và hạng sang.

Ào Ạt Nguồn Cung Mới Từ Nhiều Dự Án

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục sôi động với loạt dự án mới được tung ra trong thời gian vừa qua. Mới đây, Sun Property – thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Feliza Suites. Dự án có quy mô 2,55 ha, trong đó gần 17.500 m² dành cho cảnh quan và hạ tầng giao thông, mật độ xây dựng chỉ 31,49%. Sun Feliza Suites gồm 5 tòa tháp, cung ứng gần 1.700 căn hộ đa dạng loại hình, từ studio đến căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích dao động từ 29-120 m2 với mức giá khoảng 140-200 triệu đồng/m2.
Thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục đón nhiều dự án trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thanh Niên
Cùng thời điểm, dự án The Queen do Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long phát triển cũng được công bố tại số 360 Giải Phóng (phường Phương Liệt, Hà Nội). Dự án được triển khai trên diện tích gần 5.000m2, bao gồm 35 tầng nổi và 5 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 935 căn hộ có diện tích từ 71,9–103,3 m2. Hiện dự án đang trong giai đoạn nhận booking.
Ở phía Bắc Hà Nội, Jade Square – dự án của Công ty CP Bất động sản JS và được phát triển bởi Infinity Group cũng đang mở đăng ký giữ chỗ. Dự án tọa lạc tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm (phường Xuân Đỉnh) với tổng diện tích 6,6 ha, mật độ xây dựng khoảng 35%. Trong đó, phân khu cao tầng rộng gần 12.000m2 với 26 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 747 căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ, diện tích dao động 71,7–155 m2.
Tại khu vực phía Đông thành phố, Long Biên Central do TASECO Land đầu tư có quy mô hơn 1,6 ha, gồm 2 tòa tháp cao 12-14 tầng. Dự án mang tới lựa chọn đa dạng từ căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích 50-165 m2. Mức giá dự kiến khoảng 110–130 triệu đồng/m2 (chưa VAT).

Các Dự Án Sơ Cấp Thanh Khoản Tốt

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, các dự án sơ cấp dù ra hàng với mức giá cao vẫn ghi nhận tỉ lệ thanh khoản tốt và tỉ lệ booking cao. Đơn cử Sun Feliza Suites cũng đã bán xong toàn bộ bảng hàng của 1 tòa, đang bán tiếp tòa thứ 2. Long Biên Central cũng đã tiêu thụ được một nửa bảng hàng. Tỉ lệ booking tại The Queen và Jade Square cũng khá cao. Theo các môi giới, dù giá cao nhưng chính sách bán hàng hấp dẫn và các dự án đều có vị trí đẹp, là sản phẩm của các chủ đầu tư tên tuổi, uy tín nên ghi nhận thanh khoản, booking tốt.
Dù giá cao nhưng các dự án chung cư ra hàng giai đoạn này đều ghi nhận thanh khoản hoặc lượng booking tốt. Ảnh: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị
Ở góc độ đầu tư, nhà đầu tư Phạm Hùng, trú tại chung cư Sudico (Hà Nội) cho biết, sở dĩ nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền với các dự án căn hộ dù giá cao là do lãi suất vay duy trì ở mức thấp và ổn định. Sau nhiều đợt điều chỉnh, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện đã “hạ nhiệt” và có xu hướng ổn định. Đây được coi là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư tự tin sử dụng đòn bẩy tài chính để mua căn hộ. Đặc biệt, nhiều tuyến metro, đường vành đai, cao tốc sắp hoàn thành đều gần các dự án chung cư đang chào bán giúp các dự án nằm gần hạ tầng lớn trở thành điểm đến của dòng tiền đầu tư. Bên cạnh đó, trong xu hướng đầu tư, căn hộ dần thay thế nhà đất trong lựa chọn an cư – đầu tư do phù hợp với nhu cầu đô thị hóa nhanh. Và đặc biệt đà tăng giá ấn tượng thời gian qualà lý do nhiều nhà đầu tư dịch chuyển sang phân khúc này.
Đồng quan điểm với nhà đầu tư Phạm Hùng, nhà đầu tư Nguyễn Thị Thảo, trú tại An Bình Plaza (Hà Nội) đưa ra thêm những lưu ý với những nhà đầu tư khi xuống tiền căn hộ thời điểm này. Theo bà Thảo, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn liên tục leo thang trong nhiều năm qua, tạo nên một “cơn bão giá” chưa từng có trên thị trường bất động sản.
Trong bối cảnh ấy, việc xuống tiền mua căn hộ, dù để ở hay đầu tư không còn đơn thuần dựa vào cảm xúc hay kỳ vọng tăng giá, mà đòi hỏi sự tỉnh táo, chiến lược và khả năng quản trị dòng vốn chặt chẽ của nhà đầu tư. Thay vì chạy theo đám đông, nhà đầu tư nên tập trung phân tích yếu tố cơ bản: vị trí, hạ tầng, pháp lý, chất lượng và nhu cầu ở thực tại dự án. Trong cơn “bão giá”, chỉ những sản phẩm thực sự tốt mới đủ sức giữ giá và sinh lời bền vững. Bà Thảo cũng nhấn mạnh, thị trường hiện nay không còn thuận lợi cho “lướt sóng” ngắn hạn. Do đó, yếu tố khai thác thực tế như cho thuê dài hạn, nhu cầu ở thực hay tiềm năng tăng trưởng dân số – hạ tầng mới là thước đo giá trị căn hộ.
Tác giả: Nguyễn Nam
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 28/08/2025 – 18:01
Link nguồn: https://reatimes.vn/thi-truong-chung-cu-ha-noi-tiep-tuc-doi-dao-nguon-hang-so-cap-202250828174032343.htm
————-
Câu hỏi thường gặp

Nguồn hàng căn hộ sơ cấp của Hà Nội tiếp tục dồi dào trong 2 tháng gần đây. Thị trường tiếp tục là sự chiếm lĩnh của nguồn cung cao cấp và hạng sang.

Các dự án đều ghi nhận tỉ lệ thanh khoản và booking tốt.

Thay vì chạy theo đám đông, nhà đầu tư nên tập trung phân tích yếu tố cơ bản: vị trí, hạ tầng, pháp lý, chất lượng và nhu cầu ở thực tại dự án.
